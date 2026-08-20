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Χαλκιδική: Τρισάγιο στη μνήμη της οικογένειας των Μολδαβών που ξεκληρίστηκε σε τροχαίο – Ένα εκκλησάκι, κεριά και μία κούκλα στο σημείο της τραγωδίας

Αύριο θα πραγματοποιηθεί τρισάγιο στη Χαλκιδική, στη μνήμη της οικογένειας από τη Μολδαβία που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα πριν από 40 ημέρες, έπειτα από σφοδρή σύγκρουση με βυτιοφόρο. Η 7χρονη κόρη της οικογένειας, Πατρίτσια, η οποία επέζησε και τραυματίστηκε σοβαρά, επέστρεψε στη Μολδαβία για να συνεχίσει τον μακρύ δρόμο της αποκατάστασης.

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Χαλκιδική/ Τροχαίο, Μολδαβοί
Πηγή: Chalkidiki news
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αύριο, στις 5 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί τρισάγιο στη μνήμη της οικογένειας των παραθεριστών από τη Μολδαβία που ξεκληρίστηκε σε τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική.
  • Στον τόπο του δυστυχήματος έχει ήδη τοποθετηθεί ένα εκκλησάκι, ενώ η 7χρονη Πατρίτσια, το μοναδικό μέλος της οικογένειας που επέζησε, επέστρεψε στη Μολδαβία για την αποκατάστασή της.
  • Ο Επίτιμος Πρόξενος της Μολδαβίας, Γεώργιος Παλάζης, αναφέρθηκε στη συμβολική πρωτοβουλία μνήψης, τονίζοντας πως «το τρισάγιο αποτελεί έναν μικρό αλλά ουσιαστικό φόρο τιμής στα θύματα και ταυτόχρονα έναν συμβολικό δεσμό μεταξύ του ελληνικού και του μολδαβικού λαού».

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Τρισάγιο στη μνήμη της οικογένειας των παραθεριστών από τη Μολδαβία, που ξεκληρίστηκε σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών – Σιθωνίας, κοντά στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής, θα πραγματοποιηθεί αύριο, στις 5 το απόγευμα, με αφορμή τη συμπλήρωση των 40 ημερών.

Επιστρέφει στη Μολδαβία η 7χρονη Πατρίτσια που έχασε την οικογένειά της σε τροχαίο στη Χαλκιδική – «Η θεία θα την συνοδεύσει στο ασθενοφόρο» λέει ο Πρόξενος

Στον τόπο του δυστυχήματος έχει ήδη τοποθετηθεί ένα εκκλησάκι και θα τελεστεί το τρισάγιο από ιερέα της Ιεράς Μητρόπολης Κασσανδρείας, στη μνήμη των τριών μελών της οικογένειας -του 35χρονου πατέρα, της 28χρονης μητέρας και του μωρού τους, 6 μηνών-, που έχασαν τη ζωή τους σε σφοδρή σύγκρουση με βυτιοφόρο.

Χαλκιδική- τροχαίο- εκκλησάκι- Μολδαβοί

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Μακρύς ο δρόμος της αποκατάστασης για την 7χρονη Πατρίτσια

Σοβαρά τραυματισμένη είχε μεταφερθεί σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας, η Πατρίτσια, ηλικίας 7 ετών. Το κοριτσάκι την περασμένη Παρασκευή έφυγε από την Ελλάδα με ασθενοφόρο για τη Μολδαβία εκεί όπου θα συνεχίσει τον μακρύ δρόμο της αποκατάστασης, καθώς εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

«Συγκλονίστηκα όταν πήγα στο σημείο της τραγωδίας»

Ο Επίτιμος Πρόξενος της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στη Θεσσαλονίκη, Γεώργιος Παλάζης, με δηλώσεις του στο ΑΠΕ – ΜΠΕ αναφέρθηκε στη συμβολική πρωτοβουλία μνήμης που θα τελεστεί αύριο με αφορμή τη συμπλήρωση των 40 ημερών από το θάνατο των τριών Μολδαβών, λέγοντας πως το είχε υποσχεθεί στους συγγενείς των θυμάτων.

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«Το εκκλησάκι είναι ήδη έτοιμο για το τρισάγιο. Κι εγώ συγκλονίστηκα πηγαίνοντας στο σημείο της τραγωδίας. Εκεί δίπλα βρήκα και μια κουκλίτσα πεταμένη, πιθανότατα της 7χρονης Πατρίτσια», υπογράμμισε ο κ. Παλάζης. Μάλιστα, αναφέρθηκε και σε ακόμη ένα παιχνίδι της μοίρας λέγοντας πως η θεία που ανέλαβε την κηδεμονία του 7χρονου κοριτσιού έχει γενέθλια στις 15 Ιουλίου, ημέρα όπου σημειώθηκε και το τραγικό τροχαίο δυστύχημα με την οικογένεια να της εύχεται τα «χρόνια πολλά» λίγη ώρα προτού χαθεί στην άσφαλτο.

τροχαίο- Χαλκιδική- τρισάγιο- Μολδαβοί

«Το τρισάγιο αποτελεί έναν μικρό αλλά ουσιαστικό φόρο τιμής στα θύματα και ταυτόχρονα έναν συμβολικό δεσμό μεταξύ του ελληνικού και του μολδαβικού λαού», συμπληρώνει ο Επίτιμος Πρόξενος για τη συγκέντρωση που θα τελεστεί στο σημείο του δυστυχήματος.

Το χρονικό του τροχαίου που συγκλόνισε την Ελλάδα

Η οικογένεια από τη Μολδαβία βρισκόταν για διακοπές στη Χαλκιδική όταν, την Τετάρτη 15 Ιουλίου, το αυτοκίνητό της συγκρούστηκε μετωπικά με βυτιοφόρο στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου-Αγίου Νικολάου.

Η 28χρονη μητέρα και η μόλις έξι μηνών κόρη της, έχασαν τη ζωή τους, επί τόπου. Ο 35χρονος πατέρας της οικογένειας, υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα, ενώ νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Πολυγύρου.

Η Πατρίτσια ήταν το μοναδικό μέλος της οικογένειας, που επέζησε από το δυστύχημα. Μετά την πολυήμερη νοσηλεία και την κρίσιμη περίοδο της αποκατάστασής της υγείας της, επέστρεψε πλέον στη Μολδαβία.

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