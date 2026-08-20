Αργολίδα: Πυρκαγιά έκαψε ολοσχερώς πολυτελές αυτοκίνητο – ΒΙΝΤΕΟ

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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το πρωί της Πέμπτης 20 Αυγούστου, για φωτιά που ξέσπασε σε ΙΧ αυτοκίνητο στην περιοχή Φούρνοι της Ερμιονίδας, στην Αργολίδα.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, με δυνάμεις από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κρανιδίου, να σπεύδουν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς. Παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών, οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα με αποτέλεσμα το όχημα να καεί ολοσχερώς.

Ευτυχώς, από το συμβάν δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά παραμένουν άγνωστα. Προανάκριση και έρευνα για το περιστατικό διενεργεί το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.