Ψυχικό: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιά σε πυλωτή πολυκατοικίας – BINTEO και ΦΩΤΟ αναγνώστη

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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (20/8) στην Πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά σε πυλωτή πολυκατοικίας επί της οδού Καλπακίου στο Ψυχικό.

Κάτοικοι αναφέρουν στο enikos.gr ότι στην περιοχή έχει σχηματιστεί ένα σύννεφο καπνού.

Δείτε βίντεο και φωτό που έστειλε αναγνώστης στο enikos.gr

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στον χώρο στάθμευσης στην πολυκατοικία , στον δήμο Φιλοθέης -Ψυχικού, σήμερα 20 Αυγούστου 2026, περίπου στις 12:45.

Στο σημείο βραχιονοφόρο όχημα της Πυροσβεστικής

Στο σημείο επιχειρούν 19 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Για το περιστατικό ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.