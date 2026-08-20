Ψυχικό: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιά σε πυλωτή πολυκατοικίας – BINTEO και ΦΩΤΟ αναγνώστη

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης 20 Αυγούστου 2026, στην Πυροσβεστική για φωτιά σε πυλωτή πολυκατοικίας επί της οδού Καλπακίου στο Ψυχικό. Στο σημείο επιχειρούν 19 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ έχει ενεργοποιηθεί και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

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Φωτιά σε υπόγειο κατοικίας στο Ψυχικό
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε σε πυλωτή πολυκατοικίας επί της οδού Καλπακίου στο Ψυχικό σήμερα 20 Αυγούστου 2026, κινητοποιώντας την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
  • Στο σημείο επιχειρούν 19 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ κάτοικοι αναφέρουν ότι στην περιοχή έχει σχηματιστεί ένα σύννεφο καπνού.
  • Για το περιστατικό ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (20/8) στην Πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά σε πυλωτή πολυκατοικίας επί της οδού Καλπακίου στο Ψυχικό.

Κάτοικοι αναφέρουν στο enikos.gr ότι στην περιοχή έχει σχηματιστεί ένα σύννεφο καπνού.

Δείτε βίντεο και φωτό που έστειλε αναγνώστης στο enikos.gr

Φωτιά στο Ψυχικό

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στον χώρο στάθμευσης στην πολυκατοικία , στον δήμο Φιλοθέης -Ψυχικού, σήμερα 20 Αυγούστου 2026, περίπου στις 12:45.

Στο σημείο βραχιονοφόρο όχημα της Πυροσβεστικής

Στο σημείο επιχειρούν 19 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Για το περιστατικό ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

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