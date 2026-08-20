ΣΥΡΙΖΑ: Οι νέοι τομεάρχες της Κοινοβουλευτικής Ομάδας

Ανακοινώθηκαν οι νέοι τομεάρχες της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με την κατανομή αρμοδιοτήτων να αποφασίζεται κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

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Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ
Πηγή: Intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ανακοινώθηκαν οι νέοι τομεάρχες της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
  • Στη νέα κατανομή αρμοδιοτήτων, η Ρένα Δούρου αναλαμβάνει τα χαρτοφυλάκια Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας, ενώ ο Παύλος Πολάκης ορίζεται τομεάρχης Διαφάνειας και Υγείας.
  • Γραμματέας της ΚΟ αναλαμβάνει ο Γιάννης Αμανατίδης, με τον Χρήστο Γιαννούλη και τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο να ορίζονται κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι.

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Ανακοινώθηκαν οι νέοι τομεάρχες της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, αποφασίστηκε η κατανομή αρμοδιοτήτων στους/στις νέους-ες τομεάρχες:

Τομεάρχης Εξωτερικών:

Δούρου Ρένα

Τομεάρχης Εθνικής ‘Αμυνας:

Δούρου Ρένα

Τομεάρχης Εσωτερικών:

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Τομεάρχης Διαφάνειας:

Πολάκης Παύλος

Τομεάρχης Οικονομικών και Ανάπτυξης:

Παππάς Νίκος

Τομεάρχης Υγείας:

Πολάκης Παύλος

Τομεάρχες Παιδείας και Αθλητισμού:

Αμανατίδης Γιάννης

Τομεάρχης  Πολιτισμού:

Ακριώτου Θεοδώρα

Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη:

Παπαηλιού Γιώργος

Τομεάρχης Μεταφορών και Υποδομών:

Γιαννούλης Χρήστος

Τομεάρχης Δικαιοσύνης:

Παπαηλιού Γιώργος

Τομεάρχης Δικαιωμάτων και Ισότητας:

Ακρίτα Έλενα

Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Παπαηλιού Γιώργος

Τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής:

Ακρίτα Έλενα

Τομεάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος:

Γιαννούλης Χρήστος

Τομεάρχης Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας:

Καριπίδης Γιάννης

Τομεάρχης Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής:

Ακρίτα Έλενα

Τομεάρχης Τουρισμού:

Καριπίδης Γιάννης

 Τομεάρχης Μετανάστευσης και Ασύλου:

Ακριώτου Θεοδώρα

Τομεάρχης Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:

Παππάς Νίκος

Γραμματέας ΚΟ:

Αμανατίδης Γιάννης

Διευθύντρια ΚΟ:

Γκαρά Νατάσα

Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι:

  • Γιαννούλης Χρήστος (αρμόδιος για Διαρκείς επιτροπές Οικονομικών, Κοινωνικών, Παραγωγής και Εμπορίου)
  • Ξανθόπουλος Θεόφιλος (αρμόδιος για Διαρκείς επιτροπές Μορφωτικών, Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, Εθνικής ‘Αμυνας και Εξωτερικών)
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