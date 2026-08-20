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Νέα πρόκληση της Τουρκίας: Αμφισβητεί το Ειδικό Χωροταξικό για τις ΑΠΕ στο Αιγαίο – Επαναφέρει τις «γκρίζες ζώνες» η Άγκυρα

Η Τουρκία προχωρά σε νέα αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο, στοχεύοντας αυτή τη φορά το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) που ανακοίνωσε η Ελλάδα. Η Άγκυρα, μέσω του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, υποστηρίζει ότι η ρύθμιση δεν παράγει νομικές συνέπειες για την Τουρκία και επαναφέρει τον ισχυρισμό περί «γκρίζων ζωνών», τον οποίο η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά.

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Διεθνή Νέα

Τουρκικό υπουργείο Άμυνας Zeki Aktürk
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε νέα αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο προχωρά η Άγκυρα, βάζοντας αυτή τη φορά στο στόχαστρο το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).
  • Ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΑΜ, Ζεκί Ακτούρκ, δήλωσε ότι «Η εν λόγω ρύθμιση δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για τη χώρα μας… και δεν επηρεάζει τη στάση μας».
  • Με τις δηλώσεις αυτές, η τουρκική πλευρά επαναφέρει τον ισχυρισμό περί «γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο, ενώ η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τη ρητορική αυτή.

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Σε νέα αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο προχωρά η Άγκυρα, βάζοντας αυτή τη φορά στο στόχαστρο το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Συνεχίζει τις προκλήσεις η Τουρκία: Αμφισβητεί το ελληνικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ

Η σχετική Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, προκάλεσε την αντίδραση της τουρκικής πλευράς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από τον επίσημο λογαριασμό X του τουρκικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο εκπρόσωπος του ΥΠΑΜ, υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ, ανέφερε: «Παρακολουθούμε στενά το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που ανακοίνωσε η Ελλάδα, το οποίο καλύπτει και το Αιγαίο Πέλαγος».

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Σύμφωνα με τον ίδιο, «η εν λόγω ρύθμιση δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για τη χώρα μας, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών σχηματισμών των οποίων η κυριότητα δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συμφωνιών και δεν επηρεάζει τη στάση μας».


«Η χώρα μας παραμένει προσηλωμένη στην προστασία των δικαιωμάτων, των συμφερόντων και των αμφισβητήσεών της στο Αιγαίο Πέλαγος εντός του πλαισίου του Διεθνούς Δικαίου».

«Ωστόσο», κατέληξε το Ακτούρκ «η Τουρκία τάσσεται υπέρ της επίλυσης των ζητημάτων μεταξύ των δύο παράκτιων κρατών του Αιγαίου στη βάση του διεθνούς δικαίου, της δικαιοσύνης και των σχέσεων καλής γειτονίας, καθώς και της προώθησης της ειρήνης, της σταθερότητας και της συνεργασίας στην περιοχή».

Με τις δηλώσεις αυτές, η τουρκική πλευρά επαναφέρει επί της ουσίας τον αυθαίρετο ισχυρισμό περί «γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο.

Η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τη συγκεκριμένη ρητορική, υπογραμμίζοντας με συνέπεια πως το καθεστώς κυριαρχίας στην περιοχή είναι απολύτως σαφές και θωρακίζεται πλήρως από τις διεθνείς συνθήκες.

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