Βραζιλία: «Πολύ ικανοποιημένος» δηλώνει ο Μπολσονάρου για τη νίκη του στον α’ γύρο

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Ο υποψήφιος της Δεξιάς για την προεδρία της Βραζιλίας, Φλάβιο Μπολσονάρου δήλωσε «πολύ ικανοποιημένος» αφού κατέλαβε την πρώτη θέση στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών ο οποίος διεξήχθη χθες Κυριακή, αντιμέτωπος με τον απερχόμενο πρόεδρο της Κεντροαριστεράς, Λούλα, εκφράζοντας τη βεβαιότητά του για την οριστική νίκη του την 25η Οκτωβρίου.

«Είμαι πολύ ικανοποιημένος (…) και πολύ ευτυχής για την ιδέα ότι η Βραζιλία θα μπορέσει να δώσει σε τρεις εβδομάδες την οριστική απάντησή της», είπε ο γιος του πρώην προέδρου της άκρας δεξιάς Ζαΐχ Μπολσονάρου (2019-2022) κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Μπραζίλια.

«Παραδέχομαι ότι ήμουν πεπεισμένος ότι θα κέρδιζα στον πρώτο γύρο»

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, δήλωσε την Κυριακή πως η ήττα του στον πρώτο γύρο των εκλογών από τον Φλάβιο Μπολσονάρο ήταν «απροσδόκητη», αλλά δεσμεύτηκε να επιστρέψει ισχυρότερος στο δεύτερο γύρο, στις 25 Οκτωβρίου.

«Παραδέχομαι ότι ήμουν πεπεισμένος ότι θα κέρδιζα στον πρώτο γύρο. Το παιχνίδι είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Είμαστε στην παράταση. Στην παράταση, θα κερδίσουμε τον βραζιλιάνικο λαό», δήλωσε ο 80χρονος.