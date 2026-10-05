Τζόρτζια (ΗΠΑ): Τουλάχιστον δύο νεκροί και δεκάδες τραυματίες από πυροβολισμούς εν μέσω γιορτής

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία Αρχείου: Wesley Tingey/ Unsplash
Φωτογραφία Αρχείου: Wesley Tingey/ Unsplash
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον δύο νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από πυρά εν μέσω γιορτής στην πολιτεία Τζόρτζια των ΗΠΑ. – Δύο άνδρες, 21 και 23 ετών, σκοτώθηκαν, ενώ 35 άνθρωποι τραυματίστηκαν, με τις ηλικίες τους να κυμαίνονται μεταξύ 14 και 51 ετών, σε γιορτή για μαθητές λυκείου. – Οι Αρχές δεν θεωρούν ότι εξακολουθεί να υπάρχει απειλή, αλλά δεν έχουν κατονομάσει υπόπτους ούτε έχουν κάνει εκτίμηση για τα κίνητρα, δηλώνοντας: «Δεν θέλουμε να κάνουμε εικασίες για το τι προκάλεσε».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τουλάχιστον δύο νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν, κάποιοι από τους οποίους βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, από πυρά εν μέσω γιορτής στην πολιτεία Τζόρτζια των ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσαν νωρίς χθες Κυριακή οι τοπικές Αρχές.

Οι αθλητικές εφημερίδες 5/10/2026

Ο σερίφης στην κομητεία Ντούλι, ο Κρεγκ Πίβι, ανέφερε κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης Τύπου ότι δυο άνδρες, 21 και 23 ετών, σκοτώθηκαν στη Βιένα, περίπου 216 χιλιόμετρα νότια από την Ατλάντα. Άλλοι 35 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανέφεραν αξιωματούχοι στον Τύπο. Οι ηλικίες τους κυμαίνονται μεταξύ των 14 και των 51 ετών, πρόσθεσαν. Κάποιοι φέρουν τραύματα από τουφέκια.

Σύμφωνα με τις Αρχές, στη γιορτή για την επιστροφή μαθητών του λυκείου στην κομητεία Ντούλι παραβρίσκονταν εκατοντάδες πολίτες.

Οι πολιτικές εφημερίδες 5/10/2026

Δεν υπάρχει πλέον απειλή

Οι Αρχές ανέφεραν πως δεν θεωρούν ότι εξακολουθεί να υπάρχει απειλή. Ωστόσο δεν κατονόμασαν δημόσια κανέναν ύποπτο ή υπόπτους, ούτε «πρόσωπα ενδιαφέροντος» στην έρευνα, ενώ δεν έκαναν ουδεμία εκτίμηση για τα κίνητρα του mass shooting –επίθεσης με τη χρήση πυροβόλων όπλων που έχει τέσσερα ή περισσότερα θύματα, κατά την ορολογία των αμερικανικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου– στη γιορτή που είχε συνδιοργανώσει εκπαιδευτικός θεσμός.

«Δεν θέλουμε να κάνουμε εικασίες για το τι προκάλεσε» το αιματηρό επεισόδιο, είπε ο Κρις Χόουζι, διευθυντής του γραφείου έρευνας της πολιτείας (GBI).

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ