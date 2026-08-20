Le Point: «Όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια, θεωρούμαστε οι ηλίθιοι της Ευρώπης» λέει Γάλλος «ηθικός χάκερ»

Μια μεγάλη κυβερνοεπίθεση στη Γαλλία, που οδήγησε στην κλοπή προσωπικών και φορολογικών δεδομένων 678.000 πολιτών από τη Διεύθυνση Δημοσίων Οικονομικών (DGFiP), αποκάλυψε βαθιές συστημικές παθογένειες στην κυβερνοασφάλεια της χώρας. Ο «ηθικός χάκερ» Κλεμάντ Ντομίγκο, μιλώντας στο Le Point, επέκρινε την επτά εβδομάδων αδράνεια των αρχών, την έλλειψη συντονισμού και τους πολιτικούς ελιγμούς, χαρακτηρίζοντας τη Γαλλία ως «τους ηλίθιους της Ευρώπης» στον τομέα αυτό.

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Διεθνή Νέα

χάκερ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η κλοπή προσωπικών και φορολογικών δεδομένων 678.000 πολιτών στη Γαλλία, μετά τη μεγάλη κυβερνοεπίθεση στη Διεύθυνση Δημοσίων Οικονομικών, έχει προκαλέσει ισχυρούς τριγμούς.
  • Ο γνωστός «ηθικός χάκερ» Κλεμάντ Ντομίγκο, μιλώντας στο Le Point, ασκεί δριμεία κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς, δηλώνοντας ότι «όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια, θεωρούμαστε οι ηλίθιοι της Ευρώπης».
  • Επτά εβδομάδες αδράνειας της κρατικής διοίκησης και η έλλειψη συντονισμού αναδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη για επαναξιολόγηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η μεγάλη κυβερνοεπίθεση στη Γαλλία ή αλλιώς όταν  το κράτος «τυφλώνεται» απέναντι στην ψηφιακή απειλή. Η είδηση της παραβίασης στη Διεύθυνση Δημοσίων Οικονομικών της Γαλλίας (DGFiP) προκαλεί ισχυρούς τριγμούς στο εσωτερικό της χώρας. Η κλοπή προσωπικών και φορολογικών δεδομένων 678.000 πολιτών δεν αποτελεί απλώς ένα τεχνικό σφάλμα, αλλά φέρνει στην επιφάνεια βαθιές συστημικές παθογένειες στη διαχείριση της κυβερνοασφάλειας.

Ο γνωστός «ηθικός χάκερ» Κλεμάντ Ντομίγκο (Clément Domingo / SaxX), μιλώντας στο Le Point, αποκωδικοποιεί το χρονικό της κατάρρευσης και μεταξύ άλλων ασκεί δριμεία κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς.

Τα τυφλά σημεία της κρατικής άμυνας

  • Επτά εβδομάδες αδράνειας: Η κρατική διοίκηση κατάφερε να εντοπίσει την εισβολή στο σύστημα, αλλά απέτυχε πλήρως να αντιληφθεί τη διαρροή των δεδομένων. Ο χάκερ με το ψευδώνυμο “ZeroBytes” απέσπασε τεράστιο όγκο πληροφοριών χωρίς να γίνει αντιληπτός επί σχεδόν δύο μήνες.

  • Πολιτικοί ελιγμοί χωρίς αντίκρισμα: Η εξαγγελία του Πρωθυπουργού για τη δημιουργία νέας «ειδικής μονάδας» κυβερνοχώρου χαρακτηρίζεται εκτός πραγματικότητας. Όπως επισημαίνει ο Ντομίγκο, η Γαλλία διαθέτει ήδη την ANSSI (Εθνική Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας) με εκατοντάδες εξειδικευμένους πράκτορες.

  • Έλλειψη συντονισμού: Το πρόβλημα της χώρας δεν είναι η απουσία πόρων ή ικανών μηχανικών, αλλά η αδυναμία αποτελεσματικής λειτουργίας και χρηματοδότησης των δομών που ήδη υπάρχουν.

Το περιστατικό αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη για επαναξιολόγηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας, καθώς οι κυβερνητικές ανακοινώσεις δεν αρκούν για να καλύψουν τα σοβαρά κενά στην προστασία των πολιτών.

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