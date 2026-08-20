Le Point: «Όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια, θεωρούμαστε οι ηλίθιοι της Ευρώπης» λέει Γάλλος «ηθικός χάκερ»

Η μεγάλη κυβερνοεπίθεση στη Γαλλία ή αλλιώς όταν το κράτος «τυφλώνεται» απέναντι στην ψηφιακή απειλή. Η είδηση της παραβίασης στη Διεύθυνση Δημοσίων Οικονομικών της Γαλλίας (DGFiP) προκαλεί ισχυρούς τριγμούς στο εσωτερικό της χώρας. Η κλοπή προσωπικών και φορολογικών δεδομένων 678.000 πολιτών δεν αποτελεί απλώς ένα τεχνικό σφάλμα, αλλά φέρνει στην επιφάνεια βαθιές συστημικές παθογένειες στη διαχείριση της κυβερνοασφάλειας.