Le Point: «Όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια, θεωρούμαστε οι ηλίθιοι της Ευρώπης» λέει Γάλλος «ηθικός χάκερ»

Η μεγάλη κυβερνοεπίθεση στη Γαλλία ή αλλιώς όταν το κράτος «τυφλώνεται» απέναντι στην ψηφιακή απειλή. Η είδηση της παραβίασης στη Διεύθυνση Δημοσίων Οικονομικών της Γαλλίας (DGFiP) προκαλεί ισχυρούς τριγμούς στο εσωτερικό της χώρας. Η κλοπή προσωπικών και φορολογικών δεδομένων 678.000 πολιτών δεν αποτελεί απλώς ένα τεχνικό σφάλμα, αλλά φέρνει στην επιφάνεια βαθιές συστημικές παθογένειες στη διαχείριση της κυβερνοασφάλειας.
Ο γνωστός «ηθικός χάκερ» Κλεμάντ Ντομίγκο (Clément Domingo / SaxX), μιλώντας στο Le Point, αποκωδικοποιεί το χρονικό της κατάρρευσης και μεταξύ άλλων ασκεί δριμεία κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς.
Τα τυφλά σημεία της κρατικής άμυνας
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Επτά εβδομάδες αδράνειας: Η κρατική διοίκηση κατάφερε να εντοπίσει την εισβολή στο σύστημα, αλλά απέτυχε πλήρως να αντιληφθεί τη διαρροή των δεδομένων. Ο χάκερ με το ψευδώνυμο “ZeroBytes” απέσπασε τεράστιο όγκο πληροφοριών χωρίς να γίνει αντιληπτός επί σχεδόν δύο μήνες.
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Πολιτικοί ελιγμοί χωρίς αντίκρισμα: Η εξαγγελία του Πρωθυπουργού για τη δημιουργία νέας «ειδικής μονάδας» κυβερνοχώρου χαρακτηρίζεται εκτός πραγματικότητας. Όπως επισημαίνει ο Ντομίγκο, η Γαλλία διαθέτει ήδη την ANSSI (Εθνική Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας) με εκατοντάδες εξειδικευμένους πράκτορες.
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Έλλειψη συντονισμού: Το πρόβλημα της χώρας δεν είναι η απουσία πόρων ή ικανών μηχανικών, αλλά η αδυναμία αποτελεσματικής λειτουργίας και χρηματοδότησης των δομών που ήδη υπάρχουν.
Το περιστατικό αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη για επαναξιολόγηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας, καθώς οι κυβερνητικές ανακοινώσεις δεν αρκούν για να καλύψουν τα σοβαρά κενά στην προστασία των πολιτών.