Στέφανος Μάνος: Σε κλίμα οδύνης το «τελευταίο αντίο» στον πρώην υπουργό – Δείτε φωτογραφίες

Η Εξόδιος Ακολουθία για τον πρώην υπουργό Στέφανο Μάνο, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 86 ετών ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο, τελέστηκε σε κλίμα οδύνης. Ο Στέφανος Μάνος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια.

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Κοινωνία

Στέφανος Μάνος - κηδεία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε η Εξόδιος Ακολουθία για τον πρώην υπουργό Στέφανο Μάνο, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 86 ετών.
  • Ο Στέφανος Μάνος διετέλεσε υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και υπουργός Περιβάλλοντος, ενώ υπήρξε ιδρυτής των Φιλελευθέρων.
  • Το «παρών» στο τελευταίο αντίο είπαν ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, και άλλοι πολιτικοί και φίλοι.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε η Εξόδιος Ακολουθία για τον Στέφανο Μάνο, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 86 ετών ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο.

Στέφανος Μάνος: Ο πολιτικός κόσμος «αποχαιρετά» τον πρώην υπουργό

Ο Στέφανος Μάνος που  τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, διετέλεσε υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και υπουργός Περιβάλλοντος, ενώ υπήρξε ιδρυτής των Φιλελευθέρων και συνιδρυτής της Δράσης.

Η σορός του έφτασε στην εκκλησία, στην Κηφισιά νωρίτερα και η συγκίνηση συγγενών, πολιτικών και φίλων, ήταν έκδηλη.

Στέφανος Μάνος: Πέθανε σε ηλικία 86 ετών – Η πολιτική διαδρομή του από τη ΝΔ μέχρι τη «Δράση»

 

Μεταξύ άλλων το «παρών» στο τελευταίο αντίο στον πρώην υπουργό είπαν ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, ο υπουργός Εσωτερικών, Θόδωρος Λιβάνιος, ο Θόδωρος Σκυλακάκης, ο Παναγιώτης Πικραμμένος, ο Γιώργος Αλογοσκούφης, καθώς και άνθρωποι που είχαν συνεργαστεί μαζί του στη διάρκεια της πολυετούς πολιτικής και επαγγελματικής του πορείας.

Δείτε φωτογραφίες

κηδεία - Στέφανος Μάνος

κηδεία- Στέφανος Μάνος

κηδεία Στέφανου Μάνου

Στέφανος Μάνος- κηδεία

 

 

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