Στέφανος Μάνος: Σε κλίμα οδύνης το «τελευταίο αντίο» στον πρώην υπουργό – Δείτε φωτογραφίες

Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε η Εξόδιος Ακολουθία για τον Στέφανο Μάνο, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 86 ετών ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο.

Ο Στέφανος Μάνος που τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, διετέλεσε υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και υπουργός Περιβάλλοντος, ενώ υπήρξε ιδρυτής των Φιλελευθέρων και συνιδρυτής της Δράσης.

Η σορός του έφτασε στην εκκλησία, στην Κηφισιά νωρίτερα και η συγκίνηση συγγενών, πολιτικών και φίλων, ήταν έκδηλη.

Μεταξύ άλλων το «παρών» στο τελευταίο αντίο στον πρώην υπουργό είπαν ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, ο υπουργός Εσωτερικών, Θόδωρος Λιβάνιος, ο Θόδωρος Σκυλακάκης, ο Παναγιώτης Πικραμμένος, ο Γιώργος Αλογοσκούφης, καθώς και άνθρωποι που είχαν συνεργαστεί μαζί του στη διάρκεια της πολυετούς πολιτικής και επαγγελματικής του πορείας.

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