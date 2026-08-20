Τρόμος σε αίθουσα δεξιώσεων στη Βρετανία: Επίθεση με μολότοφ σε γάμο, στο στόχαστρο πολυτελή αμάξια – ΒΙΝΤΕΟ

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Εφιαλτικές στιγμές έζησαν οι καλεσμένοι μιας γαμήλιας δεξίωσης στο Μπέρμινχαμ της Βρετανίας, όταν τρεις κουκουλοφόροι εξαπέλυσαν επίθεση με βόμβες μολότοφ έξω από τον χώρο της εκδήλωσης.

Από την επίθεση πυρπολήθηκαν δύο υπερπολυτελή αυτοκίνητα.

🚨 BREAKING | Royal Shalimar, Highgate Road, Birmingham — Supercars Torched in Suspected Petrol Bomb Attack. Someone has thrown what appears to be three petrol bombs at a row of supercars parked outside Royal Shahmila restaurant on Highgate Road. A McLaren and a Lamborghini are… pic.twitter.com/4KoLUWB2ly — Rafan The Road Runner (@Losrafascartel1) August 19, 2026

Το βίντεο-ντοκουμέντο

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 20:30 (τοπική ώρα) χθες Τετάρτη, έξω από την αίθουσα δεξιώσεων Royal Shalimar, στη Highgate Road.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει την έντρομη φυγή των παρευρισκόμενων, την ώρα που πυκνοί καπνοί και φλόγες τύλιγαν δύο πολυτελή οχήματα, τα οποία εικάζεται ότι ήταν μια Lamborghini και μια McLaren.

Not Mirpur. Not Rawalpindi.

Birmingham.

A literal war zone. Firebombing wedding cars outside the Royal Shalimar. pic.twitter.com/l2gvG5cp43 — Subversive Force (@SubversiveForce) August 20, 2026



Σύμφωνα με το υλικό από κάμερες ασφαλείας, τρεις ύποπτοι, ντυμένοι στα μαύρα, πλησίασαν το σημείο. Ο ένας εξ αυτών άναψε τρεις μολότοφ και τις εκτόξευσε προς το κτίριο, στο οποίο βρίσκονταν εκατοντάδες άτομα.

Στη συνέχεια, όπως φαίνεται στο βίντεο που περιήλθε στη διάθεση του Birmingham Live, ένα μέλος της ομάδας διέσχισε τον δρόμο και έριξε δύο ακόμη μολότοφ στα πολυτελή αυτοκίνητα.

Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή τρέχοντας, και τελικά επιβιβάστηκαν σε ένα λευκό Volkswagen Golf και εξαφανίστηκαν.

Hooded men have been filmed apparently throwing incendiary devices towards a fleet of luxury wedding cars outside Royal Shalimar on Highgate Road in Birmingham in a broad-daylight attack. Footage reviewed by BPI News shows several hooded men emerging from the direction of Mole… pic.twitter.com/QeYZlQhscH — BPI News (@BPINewsOrg) August 20, 2026

Μολότοφ δίπλα σε παιδιά

Από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς οι μολότοφ πέρασαν ελάχιστα εκατοστά μακριά από καλεσμένους και ένα μωρό.

Μάλιστα, μία από τις μολότοφ προσέκρουσε στην πρόσοψη του κτιρίου, ενώ ένας παρευρισκόμενος πρόλαβε να κλωτσήσει μακριά μία εξ αυτών πριν κυλήσει κάτω από τα σταθμευμένα οχήματα.

Το προσωπικό του χώρου αντέδρασε ακαριαία, αναφέρει η Daily Mail, κάνοντας χρήση πυροσβεστήρων για την κατάσβεση της φωτιάς πριν από την άφιξη των αρχών.

Ο αυτόπτης μάρτυρας Φαχίμ Καγιάνι, ο οποίος έτρωγε εντός της αίθουσας τη στιγμή της επίθεσης, δήλωσε: «Βρισκόμουν μέσα και απολάμβανα το γεύμα μου όταν συνέβη αυτό το πολύ σοβαρό περιστατικό».

«Αντιλήφθηκα μια αναστατώση έξω. Το προσωπικό του εστιατορίου αντέδρασε πολύ γρήγορα και έσβησε τις φλόγες χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρες πριν φτάσουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι αρκετά άτομα, ανάμεσα στα οποία και ένα μικρό παιδί, στεκόντουσαν πολύ κοντά στο σημείο όπου δέχθηκαν την επίθεση τα αυτοκίνητα.

Εκπρόσωπος της Αστυνομίας των West Midlands δήλωσε ότι «έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη».

«Ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Μιλάμε με μάρτυρες και εξετάζουμε υλικό από κάμερες ασφαλείας στο πλαίσιο της έρευνάς μας», πρόσθεσε.