Τρόμος σε αίθουσα δεξιώσεων στη Βρετανία: Επίθεση με μολότοφ σε γάμο, στο στόχαστρο πολυτελή αμάξια – ΒΙΝΤΕΟ

Εφιαλτικές στιγμές έζησαν οι καλεσμένοι μιας γαμήλιας δεξίωσης στο Μπέρμιγχαμ της Βρετανίας, όταν τρεις κουκουλοφόροι εξαπέλυσαν επίθεση με βόμβες μολότοφ έξω από τον χώρο της εκδήλωσης. Από την επίθεση πυρπολήθηκαν δύο υπερπολυτελή αυτοκίνητα, ενώ από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς οι μολότοφ πέρασαν ελάχιστα εκατοστά μακριά από καλεσμένους και ένα μωρό.

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Διεθνή Νέα

μολότοφ γάμο Βρετανία
Πηγή: Χ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εφιαλτικές στιγμές έζησαν οι καλεσμένοι γαμήλιας δεξίωσης στο Μπέρμινχαμ της Βρετανίας, όταν τρεις κουκουλοφόροι εξαπέλυσαν επίθεση με βόμβες μολότοφ. Από την επίθεση πυρπολήθηκαν δύο υπερπολυτελή αυτοκίνητα.
  • Από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς οι μολότοφ πέρασαν ελάχιστα εκατοστά μακριά από καλεσμένους και ένα μωρό.
  • Το προσωπικό του χώρου αντέδραξε ακαριαία, σβήνοντας τις φλόγες με πυροσβεστήρες, ενώ η αστυνομία των West Midlands δήλωσε ότι «έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη».

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Εφιαλτικές στιγμές έζησαν οι καλεσμένοι μιας γαμήλιας δεξίωσης στο Μπέρμινχαμ της Βρετανίας, όταν τρεις κουκουλοφόροι εξαπέλυσαν επίθεση με βόμβες μολότοφ έξω από τον χώρο της εκδήλωσης.

Από την επίθεση πυρπολήθηκαν δύο υπερπολυτελή αυτοκίνητα.

Το βίντεο-ντοκουμέντο

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 20:30 (τοπική ώρα) χθες Τετάρτη, έξω από την αίθουσα δεξιώσεων Royal Shalimar, στη Highgate Road.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει την έντρομη φυγή των παρευρισκόμενων, την ώρα που πυκνοί καπνοί και φλόγες τύλιγαν δύο πολυτελή οχήματα, τα οποία εικάζεται ότι ήταν μια Lamborghini και μια McLaren.


Σύμφωνα με το υλικό από κάμερες ασφαλείας, τρεις ύποπτοι, ντυμένοι στα μαύρα, πλησίασαν το σημείο. Ο ένας εξ αυτών άναψε τρεις μολότοφ και τις εκτόξευσε προς το κτίριο, στο οποίο βρίσκονταν εκατοντάδες άτομα.

Στη συνέχεια, όπως φαίνεται στο βίντεο που περιήλθε στη διάθεση του Birmingham Live, ένα μέλος της ομάδας διέσχισε τον δρόμο και έριξε δύο ακόμη μολότοφ στα πολυτελή αυτοκίνητα.

Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή τρέχοντας, και τελικά επιβιβάστηκαν σε ένα λευκό Volkswagen Golf και εξαφανίστηκαν.

Μολότοφ δίπλα σε παιδιά

Από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς οι μολότοφ πέρασαν ελάχιστα εκατοστά μακριά από καλεσμένους και ένα μωρό.

Μάλιστα, μία από τις μολότοφ προσέκρουσε στην πρόσοψη του κτιρίου, ενώ ένας παρευρισκόμενος πρόλαβε να κλωτσήσει μακριά μία εξ αυτών πριν κυλήσει κάτω από τα σταθμευμένα οχήματα.

Το προσωπικό του χώρου αντέδρασε ακαριαία, αναφέρει η Daily Mail, κάνοντας χρήση πυροσβεστήρων για την κατάσβεση της φωτιάς πριν από την άφιξη των αρχών.

Ο αυτόπτης μάρτυρας Φαχίμ Καγιάνι, ο οποίος έτρωγε εντός της αίθουσας τη στιγμή της επίθεσης, δήλωσε: «Βρισκόμουν μέσα και απολάμβανα το γεύμα μου όταν συνέβη αυτό το πολύ σοβαρό περιστατικό».

«Αντιλήφθηκα μια αναστατώση έξω. Το προσωπικό του εστιατορίου αντέδρασε πολύ γρήγορα και έσβησε τις φλόγες χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρες πριν φτάσουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι αρκετά άτομα, ανάμεσα στα οποία και ένα μικρό παιδί, στεκόντουσαν πολύ κοντά στο σημείο όπου δέχθηκαν την επίθεση τα αυτοκίνητα.

Εκπρόσωπος της Αστυνομίας των West Midlands δήλωσε ότι «έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη».

«Ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Μιλάμε με μάρτυρες και εξετάζουμε υλικό από κάμερες ασφαλείας στο πλαίσιο της έρευνάς μας», πρόσθεσε.

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