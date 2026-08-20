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Φωτιά στη Λακωνία: Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Φωτιά στη Λακωνία: Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Νέα δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (20/8/2026) στην περιοχή Κρεμαστή του Δήμου Ευρώτα Λακωνίας, κινητοποιώντας άμεσα την Πυροσβεστική λόγω της υψηλής επικινδυνότητας. Στην κατάσβεση συμμετέχουν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ κλιμάκιο της Πυροσβεστικής διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (20/8/2026) στην περιοχή Κρεμαστή του Δήμου Ευρώτα Λακωνίας.
  • Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
  • Το Ανακριτικό Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λακωνίας βρίσκεται ήδη στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέα δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (20/8/2026) στην περιοχή Κρεμαστή του Δήμου Ευρώτα Λακωνίας. Η φωτιά κινητοποίησε άμεσα την Πυροσβεστική, καθώς η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε κατηγορία υψηλού κινδύνου (δεικτης 3).

Επίγειες δυνάμεις

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες, υποστηριζόμενοι από 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 9 πυροσβεστικά οχήματα.

Εναέρια μέσα

Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο για τον περιορισμό του μετώπου πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Έρευνα για τα αίτια

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λακωνίας βρίσκεται ήδη στην περιοχή για τη συλλογή στοιχείων και τη διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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