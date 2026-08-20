Φωτιά στη Λακωνία: Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Νέα δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (20/8/2026) στην περιοχή Κρεμαστή του Δήμου Ευρώτα Λακωνίας. Η φωτιά κινητοποίησε άμεσα την Πυροσβεστική, καθώς η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε κατηγορία υψηλού κινδύνου (δεικτης 3).

Επίγειες δυνάμεις

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες, υποστηριζόμενοι από 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 9 πυροσβεστικά οχήματα.

Εναέρια μέσα

Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο για τον περιορισμό του μετώπου πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κρεμαστή του δήμου Ευρώτα Λακωνίας. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 1 Ε/Π και 3 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 20, 2026

Έρευνα για τα αίτια

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λακωνίας βρίσκεται ήδη στην περιοχή για τη συλλογή στοιχείων και τη διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης της πυρκαγιάς.