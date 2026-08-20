Φωτιά στη Λακωνία: Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Νέα δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (20/8/2026) στην περιοχή Κρεμαστή του Δήμου Ευρώτα Λακωνίας. Η φωτιά κινητοποίησε άμεσα την Πυροσβεστική, καθώς η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε κατηγορία υψηλού κινδύνου (δεικτης 3).
Επίγειες δυνάμεις
Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες, υποστηριζόμενοι από 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 9 πυροσβεστικά οχήματα.
Εναέρια μέσα
Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο για τον περιορισμό του μετώπου πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κρεμαστή του δήμου Ευρώτα Λακωνίας. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 1 Ε/Π και 3 Α/Φ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 20, 2026
Έρευνα για τα αίτια
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λακωνίας βρίσκεται ήδη στην περιοχή για τη συλλογή στοιχείων και τη διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης της πυρκαγιάς.