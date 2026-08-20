Το ΠΑΣΟΚ «πήρε το όπλο του»: «Αν οι Βουλευτές μας ψήφιζαν το 2010 ό,τι ψήφισε ο Μητσοτάκης, ο Πιερρακάκης θα ήταν υπουργός της δραχμής»

Απάντηση σε ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, έδωσε το Γραφείο Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, τονίζοντας πως: «Συνιστά απύθμενο πολιτικό θράσος να καταλογίζει ο κ. Πιερρακάκης ανευθυνότητα στο ΠΑΣΟΚ, για τη θέση που διατύπωσε όσον αφορά στην πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Το ΠΑΣΟΚ κράτησε τη χώρα στο ευρώ, όταν οι πολιτικοί του αντίπαλοι «δοξάζονταν κρυπτόμενοι».

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι:

«Ακόμη χειρότερα προς χάριν διαπιστευτηρίων στη νέα του πολιτική στέγη, να ξεχνά τη χρεοκοπημένη οικονομία με τα δημοσιονομικά μέτρα γραμμένα στη χαρτοπετσέτα που άφησε πίσω της η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 2009.

Σε όλη τη διάρκεια της υπερδεκαετούς κρίσης το ΠΑΣΟΚ κράτησε υπεύθυνη και πατριωτική στάση για να σωθεί η ελληνική οικονομία από το χείλος της χρεοκοπίας και να παραμείνει στη ζώνη του ευρώ. Είμαστε το μόνο πολιτικό κόμμα που στα χρόνια της κρίσης θέσαμε το εθνικό συμφέρον πάνω από το κομματικό, γι αυτό και πληρώσαμε βαρύ πολιτικό τίμημα.

Τα «Ζάππεια» και οι πλατείες της αυταπάτης ήταν, αντίθετα, η επιλογή της Νέας Δημοκρατίας και της υπόλοιπης αντιπολίτευσης.

Αν οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ψήφιζαν το 2010 ό,τι ψήφισε ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Πιερρακάκης θα ήταν υπουργός της δραχμής και δεν θα είχε στο βιογραφικό του τη θέση του προέδρου του Eurogroup.

Είμαστε περήφανοι τόσο για την ιστορία μας όσο και για τη στάση μας στην οικονομική κρίση και δε δεχόμαστε υποδείξεις από πολιτικούς που περιφέρουν τις φιλοδοξίες τους από το ένα κόμμα στο άλλο, όπως ο κ Πιερρακακης. Ας του θυμίσουμε μερικά στοιχεία που φαίνεται ότι δεν εξυπηρετούν το αφήγημα του:

-Το ΠΑΣΟΚ μετά την εκλογική νίκη του 1993 έθεσε ως προτεραιότητα την τιθάσευση του χρέους και πέτυχε τη δημοσιονομική προσαρμογή που διασφάλισε την ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ.

-Η χώρα οδηγήθηκε στη χρεοκοπία από τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας την περίοδο 2004-2009 που εκτίναξαν το δημόσιο χρέος από το 104% του ΑΕΠ το 2003, στο 130% το 2009. Η κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή έκρυβε την πραγματική δημοσιονομική κατάσταση της χώρας καταθέτοντας πλαστά στοιχεία στην ΕΕ όπως κατέδειξε σε έκθεση του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κάτι που μας υπενθύμισε και πρόσφατα ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στο ντοκιμαντέρ “Στο χιλιοστό”.

-Αντί για έλλειμμα της τάξης του 6% του ΑΕΠ που δήλωνε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ως εκτίμηση προς την ΕΕ, ο προϋπολογισμός που συντάχθηκε είχε εκτίμηση για 12,9% του ΑΕΠ το οποίο τελικά μετά την αναθεώρηση της Eurostat έφθασε στο 15,4%.

-Το πρόβλημα της χώρας όμως δεν ήταν μόνο η δημοσιονομική εκτροπή αλλά και το πρωτοφανές έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών που το 2008 είχε φτάσει στο 15% του ΑΕΠ.

Το ΠΑΣΟΚ έδωσε τη μάχη για την περικοπή του δημόσιου χρέους, όταν η Νέα Δημοκρατία ισχυρίστηκε ότι με τα «Ζάππεια» θα μηδένιζε τα ελλείμματα σε ενάμιση χρόνο».

Σε ό, τι έχει να κάνει με το σήμερα αφήνουμε τον κ. Πιερρακάκη να πανηγυρίζει με ό,τι τον συμφέρει, αγνοώντας όμως ο ίδιος ότι επί των ημερών του ως Υπουργός Οικονομικών, η Ελλάδα έχει μια από τις χειρότερες επιδόσεις σε σχέση με το ύψος και την επιμονή του πληθωρισμού, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ καθώς και τις κοινωνικές ανισότητες συγκριτικά με όλες τις υπόλοιπες χώρες μέλη της ΕΕ».

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνονταi τα εξής:

«Ως ΠΑΣΟΚ έχουμε επισημάνει ότι διεθνώς εκτός από την δημοσιονομική βιωσιμότητα σκοπός της δημοσιονομικής πολιτικής οφείλει να είναι και η βιώσιμη αναπτυξιακή προοπτική μιας οικονομίας. Να του θυμίσουμε -καθότι υπέρμαχος της αριστείας- ότι εμπειρικά έχει επιβεβαιωθεί ότι υπερμεγέθη πλεονάσματα επί σειρά ετών, τείνουν να λειτουργούν επιβαρυντικά για την ανάπτυξη και την απασχόληση και τους κοινωνικούς δείκτες.

Αποτέλεσμα της επιλεκτικής προσέγγισης του Υπουργού Οικονομικών με την ψευδεπίγραφη προβολή του επιχειρήματος του νοικοκυρέματος και της σύνεσης, είναι η μόνιμη υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων την στιγμή που ως οικονομία έχουμε διανύσει τα τελευταία χρόνια, ομολογουμένως ευνοϊκές χρηματοδοτικά συνθήκες με τεράστιες εισροές κεφαλαίων από το εξωτερικό (λόγω ΤΑΑ κλπ).

Δημοσιονομική υπευθυνότητα εκτός από πρόωρη αποπληρωμή δημόσιου χρέους σημαίνει πολλά ακόμα όπως σύγχρονες παραγωγικές επενδύσεις και δημόσιες υποδομές, κοινωνική συνοχή, ισολογισμοί επιχειρήσεων και νοικοκυριών που χρόνο με τον χρόνο καλυτερεύουν καθώς και τακτοποίηση των απλήρωτων υποχρεώσεων του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, βελτιώνοντας την ανθεκτικότητα της οικονομίας.

Τον καλούμε, λοιπόν, να αφήσει τις παραβολές περί μονόδρομου και νοικοκυρέματος και να αφιερώσει λίγο χρόνο για να αναζητήσει την κατάταξη της Ελλάδας με βάση σειρά δεικτών κοινωνικής συνοχής της Eurostat όπως είναι π.χ. ο κίνδυνος φτώχειας για να δει την αποτελεσματικότητα των πολιτικών που ο ίδιος υπερασπίζεται. Είναι μια καλή αρχή για να δει το κόστος των επιλογών του ως Υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη».

«Όσο μειώνεται το χρέος, μεγαλώνει το όφελος για τους πολίτες-Η αντιπολίτευση μεμψιμοιρεί, οι αριθμοί απαντούν»

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών για τη μείωση του δημόσιου χρέους που πυροδότησε την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ

«H κριτική της αντιπολίτευσης για την πολιτική μείωσης του δημόσιου χρέους θα μπορούσε να θεωρηθεί παράδοξη, αν δεν ήταν τόσο αποκαλυπτική. Προέρχεται από πολιτικές δυνάμεις που κυβέρνησαν τη χώρα, συνέβαλαν στην εκτόξευση του χρέους, έπαιξαν ρόλο στο να οδηγηθεί η Ελλάδα στα μνημόνια και υποθήκευσαν για δεκαετίες το εισόδημα και τις επιλογές των επόμενων γενεών. Εκείνοι που άφησαν στους πολίτες έναν τεράστιο λογαριασμό εμφανίζονται σήμερα να εγκαλούν την κυβέρνηση επειδή τον μειώνει. Δεν έμαθαν τίποτα, δεν ξέχασαν τίποτα.

Οι Έλληνες πλήρωσαν πολύ ακριβά την εποχή που το πολιτικό σύστημα μετέφερε διαρκώς το κόστος των επιλογών του στο μέλλον. Η κυβέρνηση ακολουθεί την αντίθετη πορεία. Μειώνει ταχύτερα το δημόσιο χρέος, περιορίζει τις δαπάνες για τόκους, ενισχύει την ανθεκτικότητα της χώρας απέναντι σε μελλοντικές κρίσεις και δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο προς όφελος της κοινωνίας. Δεν φορτώνει το μέλλον με νέα βάρη. Μειώνει εκείνα που κληρονόμησε από το παρελθόν. Και δεν θα κουραστούμε να το επαναλαμβάνουμε: δεν θα περάσουμε τον λογαριασμό στα παιδιά μας και στις επόμενες γενιές. Οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια: Το συνολικό ποσό των πρόωρων αποπληρωμών δημοσίου χρέους για το έτος 2026 αναμένεται να ανέλθει σε περίπου €12,84 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό αφορά την αποπληρωμή των διμερών δανείων του GLF, που έλαβε χώρα τον Ιούνιο 2026, ύψους περίπου €6,94 δισ. ευρώ, τη μείωση του ύψους των Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου κατά €1,2 δισ. ευρώ, την επικείμενη πρόωρη εξόφληση δανείων του EFSF ύψους €2,5 δισ. ευρώ, καθώς και την επικείμενη πρόωρη εξόφληση ομολογιακού δανείου του Ελληνικού Δημοσίου ύψους περίπου €2,2 δισ. ευρώ, λήξης Δεκεμβρίου 2027. Η αποπληρωμή του Χρέους αποτελεί χρηματοοικονομική, δηλαδή ταμειακή συναλλαγή και όχι δημοσιονομική, καθώς απομειώνει μελλοντικές υποχρεώσεις της χώρας. Σύμφωνα με τους κανόνες της Eurostat, η χρηματοοικονομική συναλλαγή είναι συναλλαγή που δεν προσμετράται ούτε στο πρωτογενές πλεόνασμα, ούτε στο συνολικό έλλειμμα, ούτε στους στόχους δαπανών. Αντίθετα, οι δημόσιες δαπάνες, αποτελούν δημοσιονομικές συναλλαγές, οι οποίες και μειώνουν το πλεόνασμα ή αυξάνουν το συνολικό έλλειμμα, προσμετρώνται στον στόχο δαπανών και αυξάνουν επίσης το δημόσιο χρέος της χώρας. Συνεπώς η κριτική μέρους της αντιπολίτευσης ότι αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν εναλλακτικά να δαπανηθούν, είναι εντελώς ανεδαφική. Η μέση σταθμική διάρκεια του προαναφερόμενου προεξοφλούμενου δημόσιου χρέους ανέρχεται σε 7,1 έτη, ενώ το μέσο σταθμικό κόστος εξυπηρέτησής του ανέρχεται σε περίπου 2,9%. Με δεδομένα τα παραπάνω στοιχεία, το ετήσιο όφελος που προκύπτει για το Ελληνικό Δημόσιο λόγω της μείωσης των δαπανών τόκων ανέρχεται σε περίπου €370 εκατ. ευρώ ενώ ταυτόχρονα αξιοποιούνται τα πλεονάζοντα ταμειακά διαθέσιμα των οποίων οι αποδόσεις υπολείπονται κατά πολύ του μέσου κόστους εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους. Με τις ίδιες παραδοχές, το συνολικό όφελος κατά τη διάρκεια των επτά ετών ανέρχεται σε τουλάχιστον €2,6 δισ. ευρω. Η μείωση του χρέους εκτός από λιγότερα βάρη για τις επόμενες γενιές , σημαίνει και υψηλότερα δημοσιονομικά περιθώρια σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων πολιτών. Επιπλέον, με τις εν λόγω κινήσεις διαχείρισης χαρτοφυλακίου μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος αναχρηματοδότησης, διατηρείται η υψηλή μέση σταθμική διάρκεια του δημοσίου χρέους, αξιοποιούνται τα ταμειακά διαθέσιμα του Ελληνικού Δημοσίου, ενώ μειώνεται το δημόσιο χρέος τόσο ως απόλυτο μέγεθος όσο και ως ποσοστό του ΑΕΠ. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι η φιλοδοξία της χώρας, από το τέλος του 2026, να μην είναι πια η πλέον υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης, προς τα τέλη της τρέχουσας δεκαετίας να είναι η τέταρτη χώρα με το μεγαλύτερο χρέος και όχι η πρώτη και, τέλος, προς τα μέσα της δεκαετίας του 2030, το ύψος του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ να σπάσει το φράγμα του 100%, που θεωρείται και το πρώτο σημείο ισορροπίας για τη βιωσιμότητά του. Σύμφωνα με όλους τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, η εν λόγω πολιτική διαχείρισης χρέους έχει φέρει απτά αποτελέσματα ως προς τη βελτίωση του αξιόχρεου της ελληνικής οικονομίας, ενώ η συνέχισή της αποτελεί βασικό κριτήριο για περαιτέρω αναβαθμίσεις. Για όλους τους παραπάνω λόγους, το κόστος δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου είναι πλέον σταθερά και επί μακρόν χαμηλότερο από εκείνο άλλων χωρών της Ευρωζώνης, όπως, για παράδειγμα, της Ιταλίας κατά 13 μονάδες βάσης ή 0,13% ετησίως και της Γαλλίας κατά 17 μονάδες βάσης ή 0,17% ετησίως. Αυτό βοηθά τόσο το Ελληνικό Δημόσιο όσο και τις ελληνικές επιχειρήσεις να δανείζονται με χαμηλότερο κόστος έναντι των ανταγωνιστών τους, με προφανή θετικά αποτελέσματα για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας».

Link Δημόσιο Χρέος (Debt)