Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 5 Οκτωβρίου

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σύμφωνα με το εορτολόγιο της 5ης Οκτωβρίου, γιορτάζουν όσοι και όσες φέρουν το όνομα: Χαριτίνη, Χαριτίνα, Χαρίτη, Τίνα, Χαρά, Μεθοδία, Ερμογένης.
  • Η Αγία Χαριτίνη άθλησε επί Διοκλητιανού, όντας δούλη του συγκλητικού Κλαυδιανού. Το 304 μ.Χ. κατηγορήθηκε ως Χριστιανή και οδηγήθηκε σε ανάκριση.
  • Η Αγία ομολόγησε μετά παρρησίας την πίστη της στον Χριστό και υπεβλήθη σε φρικωδέστατα μαρτύρια, όπως το ξύρισμα του κεφαλιού της που δια θαύματος ξαναγέμισε μαλλιά. Τελικά, η αγνή ψυχή της παραδόθηκε στον Θεό μετά από προσευχή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δευτέρα 5 Οκτωβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι και όσες φέρουν το όνομα: Χαριτίνη, Χαριτίνα, Χαρίτη, Τίνα, Χαρά, Μεθοδία, Ερμογένης.

Αγία Χαριτίνη

Η Αγία Χαριτίνη άθλησε επί Διοκλητιανού (284- 305 μ.Χ.). Υπήρξε δούλη του συγκλητικού ΚλαυδιανούΚλαύδιου).

Το 304 μ.Χ. κάποιοι την κατήγγειλαν στον Δομετιανό ως Χριστιανή κι εκείνος την κάλεσε σε ανάκριση παρουσία και του κυρίου της. Όταν η Αγία ομολόγησε μετά παρρησίας την πίστη της στον Χριστό, υπεβλήθη σε φρικωδέστατα μαρτύρια. Της ξύρισαν το κεφάλι αλλά δια θαύματος, αμέσως το κεφάλι της ξαναγέμισε μαλλιά. Έπειτα βάζουν το κεφάλι της σε κάρβουνα αναμμένα και χύνουν από πάνω ξύδι. Κατόπιν καίνε τα πλευρά της με αναμμένες λαμπάδες, και με μια πέτρα στο λαιμό τη ρίχνουν στη θάλασσα. Αλλά και πάλι ο Θεός την έσωσε. Τότε διατάχθηκε να πάει σε πορνείο. Η Χαριτίνη, όμως, προσευχήθηκε, και η αγνή ψυχή της παραδόθηκε πλέον στο ζωοδότη Θεό.

Να σημειώσουμε εδώ ότι η Αγία Χαριτίνη έχει το ίδιο δίστιχο με την Αγία Χαριτίνη που εορτάζει στις 4 Σεπτεμβρίου.

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