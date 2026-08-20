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Νετανιάχου: Καμία ανοικοδόμηση της Γάζας χωρίς αφοπλισμό της Χαμάς – Το Ισραήλ δεν έχει εγκρίνει την είσοδο διεθνούς δύναμης

Το Γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου διέψευσε δημοσιεύματα περί έγκρισης εισόδου Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF) στη Γάζα, τονίζοντας ότι καμία ανοικοδόμηση δεν θα πραγματοποιηθεί πριν τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς. Η ανακοίνωση έρχεται ως απάντηση σε οπτικοακουστικό υλικό που έδειχνε ξένους στρατιωτικούς αξιωματούχους στη Ράφα, στο πλαίσιο προκαταρκτικών συζητήσεων για την προσχώρηση χωρών όπως το Μπουρούντι και η Ουγκάντα στην υπό διαμόρφωση δύναμη.

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Επιμέλεια:
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Διεθνή Νέα

Ισραήλ Νετανιάχου
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου διαψεύδει την έγκριση εισόδου διεθνούς δύναμης στη Γάζα, τονίζοντας ότι «δεν θα πραγματοποιηθεί καμία ανοικοδόμηση στη Λωρίδα πριν από τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς».
  • Η διάψευση έρχεται έπειτα από οπτικοακουστικό υλικό που έδειχνε ξένους στρατιωτικούς αξιωματικούς από το Μπουρούντι και την Ουγκάντα σε αναγνωριστική έρευνα στη Ράφα, στο πλαίσιο προκαταρκτικών συζητήσεων για την προσχώρησή τους στη δύναμη.
  • Παρά το σχέδιο του «Συμβουλίου Ειρήνης» υπό την ηγεσία των ΗΠΑ και τη χρηματοδότηση άνω των 206 εκατ. δολαρίων, οι διαδικασίες έχουν κολλήσει λόγω της επιμονής του Νετανιάχου για πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς πριν από την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το Γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι η πολιτική ηγεσία της χώρας δεν έχει εγκρίνει την είσοδο της υπό διαμόρφωση Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF) στη Λωρίδα της Γάζας, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα σχετικά δημοσιεύματα των ισραηλινών μέσων ενημέρωσης.

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Σε επίσημη ανακοίνωσή του, το Γραφείο του Νετανιάχου υπογραμμίζει την αμετακίνητη θέση της κυβέρνησης όσον αφορά την επόμενη μέρα στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Αντίθετα με τα δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, η πολιτική ηγεσία δεν έχει εγκρίνει την είσοδο της διεθνούς δύναμης στη Λωρίδα της Γάζας», αναφέρει.

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«Το Ισραήλ έχει καταστήσει σαφές ότι δεν θα πραγματοποιηθεί καμία ανοικοδόμηση στη Λωρίδα πριν από τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς».

Το βίντεο στη Ράφα

Σύμφωνα με τους Times of Israel, η τοποθέτηση αυτή εκδόθηκε ως απάντηση σε οπτικοακουστικό υλικό που κυκλοφόρησε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το οποίο απεικόνιζε ξένους στρατιωτικούς αξιωματικούς να πραγματοποιούν περιοδεία στην περιοχή της Ράφα συνοδευόμενοι από προσωπικό των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF).

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Ορισμένα μέσα ενημέρωσης περιέγραψαν τις εικόνες αυτές ως την αρχική ανάπτυξη των στρατευμάτων της ISF.


Ωστόσο, αξιωματούχος με γνώση του θέματος δήλωσε στο Times of Israel ότι το υλικό προερχόταν από μια «αναγνωριστική έρευνα πεδίου πριν από την ανάπτυξη».

Σε αυτή συμμετείχαν ανώτεροι στρατιωτικοί αξιωματικοί από το Μπουρούντι και την Ουγκάντα —με τη δεύτερη να έχει ανακοινώσει την έγκριση αποστολής στρατευμάτων στη Γάζα στο πλαίσιο της ISF— στο πλαίσιο προκαταρκτικών συζητήσεων με το Ισραήλ για την προσχώρησή τους στη δύναμη.

Το ειρηνευτικό σχέδιο και το αδιέξοδο

Ισραηλινοί αξιωματούχοι είχαν αναφέρει ότι το συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ υπερψήφισε ορισμένα νομικά μέτρα που επιτρέπουν την περιορισμένη είσοδο της ISF βάσει του σχεδίου του «Συμβουλίου Ειρήνης» υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, το οποίο προβλέπει την παρουσία 200 στρατιωτών από «φιλικές χώρες».

Βάσει του σχεδίου, η ειρηνευτική δύναμη θα αναπτυχθεί στη Γάζα για την ασφάλεια των περιοχών μετά την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, επικουρώντας παράλληλα σε άλλες προσπάθειες ασφαλείας και ανθρωπιστικής βοήθειας.

Παρότι η Χαμάς συμφώνησε με το σχέδιο αφοπλισμού της Επιτροπής, οι διαδικασίες έχουν κολλήσει, καθώς ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επιμένει ότι δεν θα υπάρξει καμία αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων έως ότου η οργάνωση αφοπλιστεί πλήρως.

Παρά το αδιέξοδο, η Επιτροπή προωθεί την προετοιμασία της ISF, με την κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ενημερώνει πρόσφατα το Κογκρέσο για την αποδέσμευση περισσότερων από 206 εκατομμυρίων δολαρίων για τη χρηματοδότηση της δύναμης.

 

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