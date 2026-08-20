Νετανιάχου: Καμία ανοικοδόμηση της Γάζας χωρίς αφοπλισμό της Χαμάς – Το Ισραήλ δεν έχει εγκρίνει την είσοδο διεθνούς δύναμης

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Το Γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι η πολιτική ηγεσία της χώρας δεν έχει εγκρίνει την είσοδο της υπό διαμόρφωση Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF) στη Λωρίδα της Γάζας, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα σχετικά δημοσιεύματα των ισραηλινών μέσων ενημέρωσης.

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, το Γραφείο του Νετανιάχου υπογραμμίζει την αμετακίνητη θέση της κυβέρνησης όσον αφορά την επόμενη μέρα στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Αντίθετα με τα δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, η πολιτική ηγεσία δεν έχει εγκρίνει την είσοδο της διεθνούς δύναμης στη Λωρίδα της Γάζας», αναφέρει.

«Το Ισραήλ έχει καταστήσει σαφές ότι δεν θα πραγματοποιηθεί καμία ανοικοδόμηση στη Λωρίδα πριν από τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς».

Το βίντεο στη Ράφα

Σύμφωνα με τους Times of Israel, η τοποθέτηση αυτή εκδόθηκε ως απάντηση σε οπτικοακουστικό υλικό που κυκλοφόρησε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το οποίο απεικόνιζε ξένους στρατιωτικούς αξιωματικούς να πραγματοποιούν περιοδεία στην περιοχή της Ράφα συνοδευόμενοι από προσωπικό των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF).

Ορισμένα μέσα ενημέρωσης περιέγραψαν τις εικόνες αυτές ως την αρχική ανάπτυξη των στρατευμάτων της ISF.



Ωστόσο, αξιωματούχος με γνώση του θέματος δήλωσε στο Times of Israel ότι το υλικό προερχόταν από μια «αναγνωριστική έρευνα πεδίου πριν από την ανάπτυξη».

Σε αυτή συμμετείχαν ανώτεροι στρατιωτικοί αξιωματικοί από το Μπουρούντι και την Ουγκάντα —με τη δεύτερη να έχει ανακοινώσει την έγκριση αποστολής στρατευμάτων στη Γάζα στο πλαίσιο της ISF— στο πλαίσιο προκαταρκτικών συζητήσεων με το Ισραήλ για την προσχώρησή τους στη δύναμη.

🇺🇬🇧🇮 UGANDA, BURUNDI SURVEY GAZA STABILIZATION FORCE Senior military officers from Uganda and Burundi visited Rafah for a “pre-deployment site survey” as Burundi discusses joining the proposed International Stabilization Force for Gaza. Uganda has already approved sending… pic.twitter.com/B4yasaMVn1 — Mossad Commentary (@MOSSADil) August 18, 2026

Το ειρηνευτικό σχέδιο και το αδιέξοδο

Ισραηλινοί αξιωματούχοι είχαν αναφέρει ότι το συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ υπερψήφισε ορισμένα νομικά μέτρα που επιτρέπουν την περιορισμένη είσοδο της ISF βάσει του σχεδίου του «Συμβουλίου Ειρήνης» υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, το οποίο προβλέπει την παρουσία 200 στρατιωτών από «φιλικές χώρες».

Βάσει του σχεδίου, η ειρηνευτική δύναμη θα αναπτυχθεί στη Γάζα για την ασφάλεια των περιοχών μετά την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, επικουρώντας παράλληλα σε άλλες προσπάθειες ασφαλείας και ανθρωπιστικής βοήθειας.

Παρότι η Χαμάς συμφώνησε με το σχέδιο αφοπλισμού της Επιτροπής, οι διαδικασίες έχουν κολλήσει, καθώς ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επιμένει ότι δεν θα υπάρξει καμία αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων έως ότου η οργάνωση αφοπλιστεί πλήρως.

Παρά το αδιέξοδο, η Επιτροπή προωθεί την προετοιμασία της ISF, με την κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ενημερώνει πρόσφατα το Κογκρέσο για την αποδέσμευση περισσότερων από 206 εκατομμυρίων δολαρίων για τη χρηματοδότηση της δύναμης.