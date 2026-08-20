Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο (21/8) – Ποιες περιοχές βρίσκονται σε «κίτρινο συναγερμό»

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Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (Κατηγορία 3) σε πολλές περιοχές της χώρας.

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να συμμορφώνονται με τα μέτρα, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς σε μία περίοδο ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας.

Για αύριο υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (επιπέδου 3) υπάρχει σε: