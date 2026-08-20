Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο (21/8) – Ποιες περιοχές βρίσκονται σε «κίτρινο συναγερμό»

Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (Κατηγορία 3) σε πολλές περιοχές της χώρας.
Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να συμμορφώνονται με τα μέτρα, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς σε μία περίοδο ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας.
Για αύριο υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (επιπέδου 3) υπάρχει σε:
- Αττική & Κύθηρα, Βοιωτία, Εύβοια Σκύρο
- Φθιώτιδα, Φωκίδα, Αιτωλοακαρνανία, Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Άρτα
- Αργολίδα, Κορινθία, Ηλεία, Μεσσηνία, Λακωνία
- Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο
- Σποράδες, νησιά ΒΑ Αιγαίου
- Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα
- περιοχές Μαγνησίας, Αχαΐας, Αρκαδίας, Έβρου
⚠️ Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥 για αύριο Παρασκευή 21/08
🟡 Υψηλός κίνδυνος 3️⃣ σε:
📍 #Αττική & #Κύθηρα #Βοιωτία #Εύβοια #Σκύρο
📍 #Φθιώτιδα #Φωκίδα #Αιτωλοακαρνανία #Θεσπρωτία #Πρέβεζα #Άρτα
📍 #Αργολίδα #Κορινθία #Ηλεία #Μεσσηνία #Λακωνία
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 20, 2026