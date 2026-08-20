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Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο (21/8) – Ποιες περιοχές βρίσκονται σε «κίτρινο συναγερμό»

Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε επιφυλακή καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (Κατηγορία 3) για αύριο, 21 Αυγούστου, σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να συμμορφώνονται με τα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς σε αυτή την περίοδο υψηλής επικινδυνότητας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (Κατηγορία 3) σε πολλές περιοχές της χώρας για αύριο, Παρασκευή 21/08.
  • Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να συμμορφώνονται με τα μέτρα.
  • Σε «κίτρινο συναγερμό» βρίσκονται, μεταξύ άλλων, Αττική, Κύθηρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (Κατηγορία 3) σε πολλές περιοχές της χώρας.

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να συμμορφώνονται με τα μέτρα, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς σε μία περίοδο ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας.

Για αύριο υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (επιπέδου 3) υπάρχει σε:

  • Αττική & Κύθηρα, Βοιωτία, Εύβοια Σκύρο
  • Φθιώτιδα, Φωκίδα, Αιτωλοακαρνανία, Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Άρτα
  • Αργολίδα, Κορινθία, Ηλεία, Μεσσηνία, Λακωνία
  • Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο
  • Σποράδες, νησιά ΒΑ Αιγαίου
  • Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα
  • περιοχές Μαγνησίας, Αχαΐας, Αρκαδίας, Έβρου

 

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