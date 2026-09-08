Ιράν: Αναφορές για εκρήξεις στο νησί Χαργκ

Αναφορές από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr κάνουν λόγο για αρκετές εκρήξεις που ακούστηκαν το βράδυ της Τρίτης σε τμήματα του νησιού Χαργκ στο Ιράν, συγκεκριμένα από την περιοχή του αγκυροβολίου. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές για την προέλευση, την αιτία των εκρήξεων, ή τυχόν ζημιές ή θύματα.

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Διεθνή Νέα

νησί Χαργκ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν το βράδυ της Τρίτης σε τμήματα του νησιού Χαργκ στο Ιράν, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr.
  • Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για την προέλευση ή την αιτία των εκρήξεων, ούτε για το εάν έχουν προκληθεί ζημιές.
  • Οι εκρήξεις ακούστηκαν από την περιοχή του αγκυροβολίου, ενώ η κατάσταση παραμένει υπό διερεύνηση.

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Αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν το βράδυ της Τρίτης σε τμήματα του νησιού Χαργκ στο Ιράν, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για την προέλευση ή την αιτία των εκρήξεων, ούτε για το εάν έχουν προκληθεί ζημιές.

Σύμφωνα με ανταποκριτή του Mehr που βρίσκεται στο νησί, ο ήχος αρκετών εκρήξεων ακούστηκε σε διάφορα σημεία του Χαργκ λίγα λεπτά πριν από τη μετάδοση της είδησης.

Οι εκρήξεις ακούστηκαν από την περιοχή του αγκυροβολίου

Όπως αναφέρει το ιρανικό πρακτορείο, από τις πρώτες επιτόπιες έρευνες του ανταποκριτή του προκύπτει ότι οι εκρήξεις ακούστηκαν από την περιοχή του αγκυροβολίου του Χαργκ.

Μέχρι στιγμής, πάντως, οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για το τι προκάλεσε τις εκρήξεις.

Δεν υπάρχουν επίσης πληροφορίες για πιθανές υλικές ζημιές ή θύματα.

Η κατάσταση παραμένει υπό διερεύνηση, καθώς αναμένονται επίσημες διευκρινίσεις από τις ιρανικές αρχές.

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