Ιράν: Αναφορές για εκρήξεις στο νησί Χαργκ

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Αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν το βράδυ της Τρίτης σε τμήματα του νησιού Χαργκ στο Ιράν, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για την προέλευση ή την αιτία των εκρήξεων, ούτε για το εάν έχουν προκληθεί ζημιές.

Σύμφωνα με ανταποκριτή του Mehr που βρίσκεται στο νησί, ο ήχος αρκετών εκρήξεων ακούστηκε σε διάφορα σημεία του Χαργκ λίγα λεπτά πριν από τη μετάδοση της είδησης.

Οι εκρήξεις ακούστηκαν από την περιοχή του αγκυροβολίου

Όπως αναφέρει το ιρανικό πρακτορείο, από τις πρώτες επιτόπιες έρευνες του ανταποκριτή του προκύπτει ότι οι εκρήξεις ακούστηκαν από την περιοχή του αγκυροβολίου του Χαργκ.

Μέχρι στιγμής, πάντως, οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για το τι προκάλεσε τις εκρήξεις.

Δεν υπάρχουν επίσης πληροφορίες για πιθανές υλικές ζημιές ή θύματα.

Η κατάσταση παραμένει υπό διερεύνηση, καθώς αναμένονται επίσημες διευκρινίσεις από τις ιρανικές αρχές.