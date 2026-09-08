ΔΕΘ 2026: Μικροί μαθητές μαθαίνουν για την εθελοντική αιμοδοσία μέσα από την περιπέτεια μιας πληγωμένης αλεπούς – ΦΩΤΟ

Μια πληγωμένη αλεπού που χρειάζεται αίμα για να σωθεί και τα ζώα του δάσους που αποφασίζουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να τη βοηθήσουν είναι οι πρωταγωνιστές του παραμυθιού «Τι γυρεύει η αλεπού στη ρεματιά», το οποίο αποτέλεσε το βασικό εργαλείο εκπαιδευτικής δράσης του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) για 20 παιδιά ηλικίας 4 έως 8 ετών, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ.

Τα παιδιά, με τη βοήθεια της διευθύντριας του Δημοτικού Σχολείου της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, Σμαράγδας Καϊμάκη, συμμετείχαν σε μια βιωματική δραστηριότητα, με στόχο να γνωρίσουν από μικρή ηλικία την έννοια της εθελοντικής αιμοδοσίας, της προσφοράς και της αλληλεγγύης.

Το παραμύθι, που έχει γράψει ο πανεπιστημιακός Κώστας Μάγος ειδικά για το ΕΚΕΑ, αφηγείται την περιπέτεια μιας αλεπούς που τραυματίζεται και χρειάζεται αίμα. Τα ζώα του δάσους, παρά τους αρχικούς τους φόβους και τις αμφιβολίες, αποφασίζουν να τη βοηθήσουν και τελικά δημιουργούν έναν σύλλογο αιμοδοτών, για όποιον χρειαστεί τη βοήθειά τους.

Με αφορμή την ιστορία, τα παιδιά έφτιαξαν origami καρδιές, πάνω στις οποίες έγραψαν ευχές και μηνύματα προς τους εθελοντές αιμοδότες, δημιουργώντας τον δικό τους «τοίχο της αιμοδοσίας». Παράλληλα, έφτιαξαν το μαγνητικό παζλ με τα ζώα του δάσους και συμμετείχαν σε δραστηριότητες που είχαν ως στόχο να μετατρέψουν την ενημέρωση για την αιμοδοσία σε παιχνίδι.Οι μικροί συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία φωτογραφηθούν ως «σούπερ ήρωες αιμοδότες», παίρνοντας τον ρόλο του Spiderman και της Ladybug.

«Μπορεί τα παιδάκια να μην μπορούν να αιμοδοτήσουν, αλλά μπορούν να γίνουν πρεσβευτές του μηνύματος και να το περάσουν στην οικογένεια και στο ευρύτερο κοινωνικό τους περιβάλλον», ανέφερε η επισκέπτρια υγείας και εκπρόσωπος του Γραφείου Προσέλκυσης Εθελοντών Αιμοδοτών του ΕΚΕΑ, Μαρία Γιαννουλάκη.Όπως σημείωσε, βασική επιδίωξη της δράσης ήταν τα παιδιά να προσεγγίσουν την έννοια της αιμοδοσίας με βιωματικό τρόπο. «Θα γίνει όλο αυτό βιωματικό. Δεν θέλουμε να είναι στείρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δράση πραγματοποιήθηκε από το ΕΚΕΑ σε συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή, ενώ κάθε παιδί που συμμετείχε πήρε ένα εκπαιδευτικό πακέτο του ΕΚΕΑ σε συλλεκτικό σακίδιο πλάτης. Το πακέτο περιλαμβάνει το παραμύθι, τετράδιο δραστηριοτήτων, το μαγνητικό παζλ, μπαλάκι αιμοδοσίας και άλλα εκπαιδευτικά δώρα.

Μέσα από το παιχνίδι, το παραμύθι και τις κατασκευές, το ΕΚΕΑ επιδιώκει να εξοικειώσει τα παιδιά με την ιδέα της εθελοντικής αιμοδοσίας και να τα καταστήσει κοινωνούς του μηνύματος της προσφοράς στο οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον. Η δράση θα επαναληφθεί στις 10 Σεπτεμβρίου (19:00-20:00) στο περίπτερο 14 της ΔΕΘ.