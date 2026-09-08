Ιράν: Νέα έκρηξη σε πετρελαιοφόρο κοντά στο λιμάνι Τζασκ

Νέα έκρηξη σημειώθηκε σε πετρελαιοφόρο κοντά στο λιμάνι Τζασκ του Ιράν, με το πλήρωμα να απομακρύνεται με ασφάλεια, και αποτελεί το δεύτερο περιστατικό επίθεσης σε δεξαμενόπλοιο στην περιοχή. Ταυτόχρονα, ανώνυμος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι δυνάμεις των ΗΠΑ έπληξαν πολλά ιρανικά δεξαμενόπλοια των Φρουρών της Επανάστασης, ως αντίδραση σε απόπειρες πυραυλικών επιθέσεων εναντίον πολεμικού πλοίου του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Ιράν
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα έκρηξη σημειώθηκε σε πετρελαιοφόρο κοντά στις ακτές του Γιεκμπάνι, στην περιοχή του λιμανιού Τζασκ, σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό δίκτυο IRIB.
  • Πρόκειται για το δεύτερο δεξαμενόπλοιο που αναφέρεται ότι δέχεται επίθεση στην περιοχή, ενώ το πλήρωμα απομακρύνθηκε με ασφάλεια αμέσως μετά το περιστατικό.
  • Παράλληλα, ανώνυμος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν πολλά ιρανικά δεξαμενόπλοια, σε αντίδραση στις απόπειρες πυραυλικών επιθέσεων εναντίον πολεμικού πλοίου του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Νέα έκρηξη σημειώθηκε σε πετρελαιοφόρο κοντά στις ακτές του Γιεκμπάνι, στην περιοχή του λιμανιού Τζασκ, σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό δίκτυο IRIB.

Το πλήρωμα του δεξαμενόπλοιου απομακρύνθηκε με ασφάλεια αμέσως μετά το περιστατικό, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πρόκειται για το δεύτερο δεξαμενόπλοιο που αναφέρεται ότι δέχεται επίθεση στην περιοχή, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για τα αίτια της έκρηξης ή για τυχόν ζημιές στο πλοίο.

Την ίδια στιγμή, ανώνυμος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν πολλά ιρανικά δεξαμενόπλοια που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, σε αντίδραση στις απόπειρες πυραυλικών επιθέσεων εναντίον πολεμικού πλοίου του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος δεν κατονομάστηκε, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τα πλήγματα ή για τα δεξαμενόπλοια που επλήγησαν.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ