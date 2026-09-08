Ιράν: Νέα έκρηξη σε πετρελαιοφόρο κοντά στο λιμάνι Τζασκ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Νέα έκρηξη σημειώθηκε σε πετρελαιοφόρο κοντά στις ακτές του Γιεκμπάνι, στην περιοχή του λιμανιού Τζασκ, σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό δίκτυο IRIB.

Το πλήρωμα του δεξαμενόπλοιου απομακρύνθηκε με ασφάλεια αμέσως μετά το περιστατικό, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

#Breaking

🚨Second tanker attacked, Iranian media reports 📌Another explosion has been reported on an oil tanker near the Yekbani coast of Jask port, Iranian state broadcaster #IRIB reports @AJEnglish It added that the tanker’s crew were safely evacuated in the initial… pic.twitter.com/s3BcZc9jIA — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) September 8, 2026

Πρόκειται για το δεύτερο δεξαμενόπλοιο που αναφέρεται ότι δέχεται επίθεση στην περιοχή, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για τα αίτια της έκρηξης ή για τυχόν ζημιές στο πλοίο.

🚨🇮🇷Iranian Media: The U.S. military attacked a second oil tanker near the territorial waters of the Jask region. pic.twitter.com/4AP37KSU2U — First Post (@TrishulTactics) September 8, 2026

Την ίδια στιγμή, ανώνυμος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν πολλά ιρανικά δεξαμενόπλοια που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, σε αντίδραση στις απόπειρες πυραυλικών επιθέσεων εναντίον πολεμικού πλοίου του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος δεν κατονομάστηκε, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τα πλήγματα ή για τα δεξαμενόπλοια που επλήγησαν.