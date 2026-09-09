Champions League: Με το δεξί Ρεάλ, Σίτι και Ντόρτμουντ, διπλό με ανατροπή για την Μπέτις – Δείτε τα highlights

Η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μάντσεστερ Σίτι και η Ντόρτμουντ ξεκίνησαν νικηφόρα στη League Phase του Champions League, με τη Ρεάλ να επικρατεί της Ίντερ (2-1) και τη Σίτι της Πόρτο (2-0) χάρη σε γκολ των Μπαπέ και Χάαλαντ αντίστοιχα. Η Ντόρτμουντ κέρδισε τη Βιγιαρεάλ (3-2) σε έναν αγώνα που επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ενώ η Μπέτις πέτυχε μεγάλη ανατροπή επί της Λιλ (3-2).

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αθλητισμός

Champions League
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με το δεξί μπήκαν στη League Phase του Champions League η Ρεάλ Μαδρίτης (2-1 την Ίντερ) και η Μάντσεστερ Σίτι (2-0 την Πόρτο).
  • Στη Γερμανία, η Ντόρτμουντ λύγισε με 3-2 τη Βιγιαρεάλ, σε ένα παιχνίδι που επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Κωνσταντίνου Καρέτσα.
  • Μεγάλη ανατροπή πέτυχε η Μπέτις στη Γαλλία, επικρατώντας 3-2 της Λιλ, ενώ ο Κιλιάν Μπαπέ και ο Έρλινγκ Χάαλαντ συνέχισαν να γράφουν εντυπωσιακά ρεκόρα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Με το δεξί μπήκε στη League Phase του Champions League η Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς επικράτησε 2-1 της Ίντερ, έχοντας μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις κρίσιμες στιγμές.

Ο Κιλιάν Μπαπέ άνοιξε τον δρόμο προς τη νίκη στο 14ο λεπτό και έφτασε τα 71 γκολ στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, ισοφαρίζοντας τον Ραούλ στην πέμπτη θέση των κορυφαίων σκόρερ.

Στο «Ντραγκάο», η Μάντσεστερ Σίτι πέρασε νικηφόρα με 2-0 απέναντι στην Πόρτο, έχοντας για ακόμη μία φορά τον Έρλινγκ Χάαλαντ σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Νορβηγός επιθετικός βρήκε δύο φορές δίχτυα και έφτασε τα 59 γκολ σε ισάριθμες συμμετοχές στο Champions League, συνεχίζοντας να γράφει εντυπωσιακά ρεκόρ στη διοργάνωση.

Στη Γερμανία, η Ντόρτμουντ λύγισε με 3-2 τη Βιγιαρεάλ, σε ένα παιχνίδι που επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Ο Έλληνας διεθνής αποχώρησε στο 27ο λεπτό λόγω προβλήματος στο κυκλοφορικό, ενώ η Μπορούσια χρειάστηκε ένα δυνατό φίνις για να πάρει τη νίκη. Ο Γκιρασί ανέλαβε δράση στο τελευταίο δεκάλεπτο, σκοράροντας στο 80′ και στο 85′ με πέναλτι.

Μεγάλη ανατροπή πέτυχε η Μπέτις στη Γαλλία, επικρατώντας 3-2 της Λιλ. Οι γηπεδούχοι πήραν δύο φορές το προβάδισμα, όμως η ισπανική ομάδα δεν τα παράτησε και ανέτρεψε τα δεδομένα, εκμεταλλευόμενη και την αποβολή του Ίθαν Μπαμπέ στο 56ο λεπτό.

Τα αποτελέσματα:

  • Μπριζ – Άστον Βίλα 2-3
  • ΑΕΚ – ΛΑΣΚ 1-0
  • Ρεάλ Μαδρίτης – Ίντερ 2-1
  • Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ 3-2
  • Πόρτο – Μάντσεστερ Σίτι 0-2
  • Λιλ – Μπέτις 2-3

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου

  • Μπαρτσελόνα – Φέγενορντ 19:45
  • Στουτγκάρδη – Βίκινγκ 19:45
  • Παρί Σεν Ζερμέν – Σλόβαν Μπρατισλάβας 22:00
  • Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης 22:00
  • Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Γαλατάσαραϊ 22:00
  • Νάπολι – Άρσεναλ 22:00

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου

  • PSV Αϊντχόφεν – Σαχτάρ Ντόνετσκ 19:45
  • Φενέρμπαχτσε – Ρόμα 19:45
  • Μπάγερν Μονάχου – Μπόντο/Γκλιμτ 22:00
  • Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σαμπάχ  22:00
  • Σλάβια Πράγας – Λανς 22:00
  • Κόμο – Λειψία 22:00
Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ