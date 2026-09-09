Champions League: Με το δεξί Ρεάλ, Σίτι και Ντόρτμουντ, διπλό με ανατροπή για την Μπέτις – Δείτε τα highlights

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Με το δεξί μπήκε στη League Phase του Champions League η Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς επικράτησε 2-1 της Ίντερ, έχοντας μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις κρίσιμες στιγμές.

Ο Κιλιάν Μπαπέ άνοιξε τον δρόμο προς τη νίκη στο 14ο λεπτό και έφτασε τα 71 γκολ στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, ισοφαρίζοντας τον Ραούλ στην πέμπτη θέση των κορυφαίων σκόρερ.

Στο «Ντραγκάο», η Μάντσεστερ Σίτι πέρασε νικηφόρα με 2-0 απέναντι στην Πόρτο, έχοντας για ακόμη μία φορά τον Έρλινγκ Χάαλαντ σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Νορβηγός επιθετικός βρήκε δύο φορές δίχτυα και έφτασε τα 59 γκολ σε ισάριθμες συμμετοχές στο Champions League, συνεχίζοντας να γράφει εντυπωσιακά ρεκόρ στη διοργάνωση.

Στη Γερμανία, η Ντόρτμουντ λύγισε με 3-2 τη Βιγιαρεάλ, σε ένα παιχνίδι που επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Ο Έλληνας διεθνής αποχώρησε στο 27ο λεπτό λόγω προβλήματος στο κυκλοφορικό, ενώ η Μπορούσια χρειάστηκε ένα δυνατό φίνις για να πάρει τη νίκη. Ο Γκιρασί ανέλαβε δράση στο τελευταίο δεκάλεπτο, σκοράροντας στο 80′ και στο 85′ με πέναλτι.

Μεγάλη ανατροπή πέτυχε η Μπέτις στη Γαλλία, επικρατώντας 3-2 της Λιλ. Οι γηπεδούχοι πήραν δύο φορές το προβάδισμα, όμως η ισπανική ομάδα δεν τα παράτησε και ανέτρεψε τα δεδομένα, εκμεταλλευόμενη και την αποβολή του Ίθαν Μπαμπέ στο 56ο λεπτό.

Τα αποτελέσματα:

Μπριζ – Άστον Βίλα 2-3

ΑΕΚ – ΛΑΣΚ 1-0

Ρεάλ Μαδρίτης – Ίντερ 2-1

Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ 3-2

Πόρτο – Μάντσεστερ Σίτι 0-2

Λιλ – Μπέτις 2-3

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου

Μπαρτσελόνα – Φέγενορντ 19:45

Στουτγκάρδη – Βίκινγκ 19:45

Παρί Σεν Ζερμέν – Σλόβαν Μπρατισλάβας 22:00

Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης 22:00

Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Γαλατάσαραϊ 22:00

Νάπολι – Άρσεναλ 22:00

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου