Ουκρανία: Πέντε νεκροί και 67 τραυματίες από ρωσική επίθεση σε εμπορικό κέντρο στο Πάβλογκραντ

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 67 τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε εμπορικό κέντρο στο Πάβλογκραντ, στην κεντροανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
Το πλήγμα σημειώθηκε στο κέντρο της πόλης, την ώρα που η περιοχή ήταν γεμάτη κόσμο, όπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας Ιβάν Βιγκίβσκι.
«Πριν από περίπου μία ώρα, οι Ρώσοι έπληξαν ένα εμπορικό κέντρο που βρίσκεται στο κέντρο του Πάβλογκραντ. Ήταν μέρα μεσημέρι, ενώ οι δρόμοι ήταν γεμάτοι κόσμο», δήλωσε ο Ιβάν Βιγκίβσκι στο Telegram.
Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται και οκτώ παιδιά, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό του περιφερειακού κυβερνήτη, Ολεξάντρ Χάνζα.
Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρέι Σιμπίχα, χαρακτήρισε το περιστατικό «σκόπιμη τρομοκρατική ενέργεια εναντίον αμάχων».
«Η Ρωσία επιτίθεται συστηματικά σε μέρη όπου γνωρίζει ότι οι άνθρωποι θα βρίσκονται κατά τη διάρκεια της καθημερινής τους ζωής, επιδιώκοντας να μεγιστοποιήσει τον αριθμό των θυμάτων, να διαδώσει τον φόβο και να ασκήσει πίεση στην ουκρανική κοινωνία», πρόσθεσε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών.
«Πρόκειται για τακτική εξαναγκασμού. Η Ρωσία πιστεύει ότι οι αμείλικτες επιθέσεις εναντίον αμάχων μπορούν να εξαντλήσουν τους Ουκρανούς και να αναγκάσουν την Ουκρανία να κάνει παραχωρήσεις. Πρόκειται για μια τακτική εξαναγκασμού. Η Ρωσία πιστεύει ότι οι αδιάκοπες επιθέσεις εναντίον αμάχων μπορούν να εξαντλήσουν τους Ουκρανούς και να αναγκάσουν την Ουκρανία να κάνει παραχωρήσεις», συμπλήρωσε.
Today in our city of Pavlohrad, the Russians killed people with drones who were simply near shopping malls. As of now, four people have been reported killed… My condolences to their families and loved ones. More than 60 people were wounded in this strike alone. Everyone is… pic.twitter.com/Z56SlFvh6c
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 10, 2026