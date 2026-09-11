Champions League: Έλαμψε η Κόμο του Δουβίκα, περίπατοι για Μπάγερν και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μυθική ανατροπή της Λανς – Όλα τα γκολ και η βαθμολογία

Ιδανικό ήταν το πρώτο βήμα της Κόμο στο Champions League, καθώς η ιταλική ομάδα επικράτησε με το εμφατικό 4-1 της Λειψίας και ξεκίνησε με εντυπωσιακό τρόπο την ευρωπαϊκή της περιπέτεια. Μεταξύ των πρωταγωνιστών και ο Τάσος Δουβίκας, ο οποίος βρήκε δίχτυα.

Η Κόμο πήρε από νωρίς τον έλεγχο και στο 15’ άνοιξε το σκορ με τον Μπατούρινα, ο οποίος εκτέλεσε από κοντινή απόσταση. Στο 38’ ήταν η σειρά του Δουβίκα να σκοράρει, αξιοποιώντας την κάθετη πάσα του συμπαίκτη του και γράφοντας το 2-0.

Η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο 54’ ο Ντιαό με εξαιρετικό διαγώνιο σουτ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0. Η Λειψία αντέδρασε άμεσα, μειώνοντας στο 58’ με τον Μαξίμοβιτς, ο οποίος σκόραρε με δυνατό σουτ από το ύψος της περιοχής.

Οι Γερμανοί δεν κατάφεραν, ωστόσο, να δώσουν συνέχεια στην αντεπίθεσή τους. Στις καθυστερήσεις ο Περόνε διαμόρφωσε το τελικό 4-1, ολοκληρώνοντας μια ιστορική βραδιά για την Κόμο.

Η Μπάγερν Μονάχου χρειάστηκε ένα ημίχρονο για να… πάρει μπρος, αλλά μετά την ανάπαυλα ήταν καταιγιστική και επικράτησε με 5-0 της Μπόντο/Γκλιμτ.

Το πρώτο 45λεπτο ήταν αρκετά ισορροπημένο, με τις δύο ομάδες να δυσκολεύονται να δημιουργήσουν μεγάλες ευκαιρίες. Ο Μουσιάλα είχε την καλύτερη στιγμή στο 40’, χωρίς όμως να καταφέρει να ανοίξει το σκορ.

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, η εικόνα άλλαξε πλήρως. Ο Μουσιάλα έκανε το 1-0 στο 47’ έπειτα από πάσα του Κέιν, ενώ στο 61’ ο Άγγλος επιθετικός διπλασίασε τα τέρματα των Βαυαρών με κοντινή κεφαλιά μετά την εκτέλεση φάουλ του Ολίσε.

Ο Ντέιβιντ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 77’, πριν αναλάβει δράση ο Ολίσε. Ο Γάλλος σκόραρε στο 83’ και ξανά στις καθυστερήσεις, διαμορφώνοντας το τελικό 5-0.

Με επιβλητικό τρόπο επέστρεψε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Champions League, επικρατώντας 4-0 της πρωτάρας Σαμπάχ στο «Ολντ Τράφορντ».

Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» μπήκαν δυνατά και μέσα σε ένα δεκάλεπτο ουσιαστικά έβαλαν τις βάσεις για τη νίκη. Ο Κούνια άνοιξε το σκορ στο 27’, αξιοποιώντας την πάσα του Ντόργκου, ενώ στο 42’ ο Φερνάντες με τελείωμα μέσα από την περιοχή έκανε το 2-0.

Πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο, η Γιουνάιτεντ πέτυχε και τρίτο γκολ. Ο Σέσκο πέρασε και τον αντίπαλο τερματοφύλακα σε τετ α τετ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 3-0.

Το δεύτερο ημίχρονο είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, με τους γηπεδούχους να διατηρούν τον έλεγχο. Το τελικό 4-0 διαμορφώθηκε στο 68’, όταν ο Μαρτίνες εκμεταλλεύτηκε την αναστάτωση στην άμυνα της Σαμπάχ και σκόραρε από κοντά.

Ματσάρα με ανατροπές και δραματικό φινάλε στην Πράγα, με τη Λανς να επικρατεί 3-2 της Σλάβια και να παίρνει ένα σημαντικό τρίποντο.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ, όμως η εικόνα άλλαξε στο δεύτερο μέρος. Η Σλάβια έμεινε με δέκα παίκτες στο 48’ λόγω αποβολής του Κόνετσνι, αλλά κατάφερε να προηγηθεί στο 51’ με εντυπωσιακό σουτ του Στουρμ.

Η Λανς ισοφάρισε στο 73’ με τον Σίμα, όμως ο Στουρμ χτύπησε ξανά στο 88’ για το 2-1. Οι Γάλλοι, ωστόσο, δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη και μέσα σε λίγα λεπτά έφεραν τα πάνω κάτω, με τον Τοβέν να ισοφαρίζει στο 90’+1’ και τον Αγκιλάρ να ολοκληρώνει την ανατροπή στο 90’+3’, χαρίζοντας στη Λανς μια εντυπωσιακή νίκη.

Της… ισοπαλίας

Νωρίτερα, με ισοπαλία 1-1 ξεκίνησαν τη League Phase του Champions League η Αϊντχόφεν και η Σαχτάρ Ντόνετσκ στο «Φίλιπς Στάντιον».

Το πρώτο ημίχρονο δεν είχε πολλές ευκαιρίες, όμως η Σαχτάρ πήρε το προβάδισμα στις καθυστερήσεις με τον Μεντόσα, ο οποίος σκόραρε με ωραίο σουτ από τα αριστερά. Η Αϊντχόφεν απάντησε με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, καθώς ο Ντεστ ισοφάρισε στο 48’ με σουτ μέσα από την περιοχή.

Παρά τις προσπάθειες των δύο ομάδων μέχρι το τέλος, το 1-1 παρέμεινε, με τη Σαχτάρ να φεύγει από την Ολλανδία με έναν σημαντικό βαθμό.

Ισόπαλες 1-1 αναδείχθηκαν και η Φενέρμπαχτσε με τη Ρόμα στην πρεμιέρα τους στη League Phase του Champions League.

Οι «τζιαλορόσι» πήραν το προβάδισμα στο 39’ με εξαιρετικό σουτ του Κριστάντε, όμως η Φενέρ απάντησε στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου. Στο 48’ ο Μπράουν, μετά από κάθετη πάσα του Γκρίνγουντ, νίκησε τον Σβίλαρ και έφερε το ματς στα ίσα.

Η τουρκική ομάδα ήταν ανώτερη στη συνέχεια και έχασε σημαντικές ευκαιρίες για την ανατροπή, με τον Μουρίκι να βλέπει τον Σβίλαρ να αποκρούει στο 52’ και τον Άκε να στέλνει την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι λίγο πριν από το τέλος. Το 1-1 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Τα σημερινά αποτελέσματα: PSV Αϊντχόφεν – Σαχτάρ Ντόνετσκ 1-1

Φενέρμπαχτσε – Ρόμα 1-1

Μπάγερν Μονάχου – Μπόντο/Γκλιμτ 5-0

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ- Σαμπάχ 4-0

Σλάβια Πράγας – Λανς 2-3

Κόμο – Λειψία 4-1

Η βαθμολογία μετά την 1η αγωνιστική: