Ντόρτμουντ: Η πρώτη φωτογραφία του Γιάννη Κωνσταντέλια μετά το χειρουργείο

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας υποβλήθηκε σε επιτυχημένη επέμβαση στο αριστερό αριστερό γόνατο μετά τη ρήξη πρόσθιου χιαστού μετά τη ρήξη πρόσθιου χιαστού που υπέστη στην πρεμιέρα του στην Bundesliga απέναντι στο Αμβούργο.

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Γιάννης Κωνσταντέλιας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού και υποβλήθηκε σε επιτυχημένη επέμβαση στο αριστερό γόνατο, μπαίνοντας πλέον σε φάση αποκατάστασης.
  • Λίγες ώρες μετά την επέμβαση, ήρθε στο φως η πρώτη φωτογραφία του 23χρονου μεσοεπιθετικού της Ντόρτμουντ, Γιάννη Κωνσταντέλια, στο πλευρό του χειρουργού Θορ Ζάντοπ.
  • Ο Κωνσταντέλιας αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για πέντε με έξι μήνες, με τους ιθύνοντες της Ντόρτμουντ να ξεκαθαρίζουν πως δεν θα τον πιέσουν για πρόωρη επιστροφή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το ξεκίνημα του Γιάννη Κωνσταντέλια δεν ήταν όπως θα το περίμενε ο Έλληνας μεσοεπιθετικός. Ο 23χρονος υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο ματς απέναντι στο Αμβούργο και σήμερα πέρασε την πόρτα του χειρουργείου. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ υποβλήθηκε σε επιτυχημένη επέμβαση στο αριστερό γόνατο και πλέον μπαίνει σε φάση αποκατάστασης.

Λίγες ώρες μετά την επέμβαση ήρθε στο φως και η πρώτη φωτογραφία του 23χρονου μεσοεπιθετικού της Ντόρτμουντ. Ο Κωνσταντέλιας είναι στο πλευρό του χειρουργού, Θορ Ζάντοπ, ο οποίος πραγματοποίησε την επέμβαση και δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram τη φωτογραφία στέλνοντας και εκείνος το δικό του μήνυμα υποστήριξης.

Ο Κωνσταντέλιας σύμφωνα με όσα μεταφέρονται από την Γερμανία αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για πέντε με έξι μήνες, με τους ιθύνοντες ωστόσο των Βεστφαλών να ξεκαθαρίζουν πως δεν πρόκειται να πιέσουν τον ποδοσφαιριστή να επιστρέψει πρόωρα.

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