Σωκράτης Μάλαμας για Γιώργο Μαζωνάκη: «Έφυγε το πουλάκι μας, πέταξε» – ΒΙΝΤΕΟ με τη συγκινητική στιγμή σε συναυλία του

Με συγκινητικά λόγια μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη ο Σωκράτης Μάλαμας από τη σκηνή της συναυλίας του στη Ρόδο.
Ο δημοφιλής τραγουδοποιός αναφέρθηκε στον αγαπημένο καλλιτέχνη λίγες ώρες μετά τον θάνατό του.
«Έφυγε το πουλάκι μας, πέταξε. Καλό ταξίδι σε αυτή την ψυχή», είπε ο Σωκράτης Μάλαμας μπροστά στο κοινό, εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.
Στη συνέχεια σημείωσε: «Ήταν λίγο ανήσυχος, αλλά τι να κάνουμε, είμαστε ανήσυχοι γενικώς».
Ο ίδιος στη συνέχεια αφιέρωσε στη μνήμη του το τραγούδι, «Τσιγάρο ατελείωτο».
@_giwta.19 🤍💫. @Sokratis Malamas Official Καλό ταξίδι σε αυτή τη ψυχή. #MAZW #MAZONAKIS #osozwmazw #foryoupagе #vairal ♬ πρωτότυπος ήχος – Γιώτα.