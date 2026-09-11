Σωκράτης Μάλαμας για Γιώργο Μαζωνάκη: «Έφυγε το πουλάκι μας, πέταξε» – ΒΙΝΤΕΟ με τη συγκινητική στιγμή σε συναυλία του

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Με συγκινητικά λόγια μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη ο Σωκράτης Μάλαμας από τη σκηνή της συναυλίας του στη Ρόδο.

Ο δημοφιλής τραγουδοποιός αναφέρθηκε στον αγαπημένο καλλιτέχνη λίγες ώρες μετά τον θάνατό του.

«Έφυγε το πουλάκι μας, πέταξε. Καλό ταξίδι σε αυτή την ψυχή», είπε ο Σωκράτης Μάλαμας μπροστά στο κοινό, εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στη συνέχεια σημείωσε: «Ήταν λίγο ανήσυχος, αλλά τι να κάνουμε, είμαστε ανήσυχοι γενικώς».

Ο ίδιος στη συνέχεια αφιέρωσε στη μνήμη του το τραγούδι, «Τσιγάρο ατελείωτο».