Σωκράτης Μάλαμας για Γιώργο Μαζωνάκη: «Έφυγε το πουλάκι μας, πέταξε» – ΒΙΝΤΕΟ με τη συγκινητική στιγμή σε συναυλία του

Ο Σωκράτης Μάλαμας, κατά τη διάρκεια συναυλίας του στη Ρόδο, εξέφρασε τη θλίψη του για τον πρόσφατο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αποκαλώντας τον «πουλάκι μας» και αφιερώνοντάς του το τραγούδι «Τσιγάρο ατελείωτο».

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Σωκράτης Μάλαμας
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με συγκινητικά λόγια μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη ο Σωκράτης Μάλαμας από τη σκηνή της συναυλίας του στη Ρόδο, λίγες ώρες μετά τον θάνατό του.
  • «Έφυγε το πουλάκι μας, πέταξε. Καλό ταξίδι σε αυτή την ψυχή», είπε ο Σωκράτης Μάλαμας μπροστά στο κοινό, εκφράζοντας τη θλίψη του.
  • Ο ίδιος στη συνέχεια αφιέρωσε στη μνήμη του το τραγούδι, «Τσιγάρο ατελείωτο».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με συγκινητικά λόγια μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη ο Σωκράτης Μάλαμας από τη σκηνή της συναυλίας του στη Ρόδο.

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Ο δημοφιλής τραγουδοποιός αναφέρθηκε στον αγαπημένο καλλιτέχνη λίγες ώρες μετά τον θάνατό του.

«Έφυγε το πουλάκι μας, πέταξε. Καλό ταξίδι σε αυτή την ψυχή», είπε ο Σωκράτης Μάλαμας μπροστά στο κοινό, εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

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Στη συνέχεια σημείωσε: «Ήταν λίγο ανήσυχος, αλλά τι να κάνουμε, είμαστε ανήσυχοι γενικώς».

Ο ίδιος στη συνέχεια αφιέρωσε στη μνήμη του το τραγούδι, «Τσιγάρο ατελείωτο».

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@_giwta.19 🤍💫. @Sokratis Malamas Official Καλό ταξίδι σε αυτή τη ψυχή. #MAZW #MAZONAKIS #osozwmazw #foryoupagе #vairal ♬ πρωτότυπος ήχος – Γιώτα.

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