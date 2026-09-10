Στο φως το μυστικό κρύπτης που εντοπίστηκε σε βάθος 6 μέτρων: Οδικά έργα αποκάλυψαν κεραμικά του 10ου αιώνα

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Κατά τη διάρκεια οδικών έργων στην Τιφλίδα, την πρωτεύουσα της Γεωργίας, οι αρχαιολόγοι έφεραν στο φως έναν σπάνιο αρχαιολογικό θησαυρό που χρονολογείται από τον 10ο αιώνα.

Το έργο προκάλεσε κυκλοφοριακό χάος και προκάλεσε τα παράπονα των κατοίκων, αλλά έδωσε επίσης στους αρχαιολόγους μια σπάνια ευκαιρία να ρίξουν μια ματιά στο παρελθόν της Τιφλίδας.

Τα ευρήματα, τα οποία περιλαμβάνουν μια σημαντική κρύπτη με σπάνια κεραμικά, εντοπίστηκαν σε βάθος έξι μέτρων κάτω από την κεντρική λεωφόρο της πόλης.

Η ανακάλυψη αυτή έγινε εν μέσω εργασιών που είχαν προκαλέσει την ταλαιπωρία των κατοίκων, αλλά τελικά απέδωσαν έναν ανεκτίμητο ιστορικό θησαυρό για την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας.

Ένα αναπάντεχο ταξίδι στο μεσαιωνικό παρελθόν της Τιφλίδας

Οδικά έργα που μπορεί να απογοήτευσαν τους κατοίκους απέδωσαν ένα αρχαιολογικό έπαθλο: Μια κρύπτη με κεραμικά του 10ου αιώνα, από τα παλαιότερα μεσαιωνικά έργα που έχουν βρεθεί ποτέ στη γεωργιανή πρωτεύουσα.

Οι εργασίες στη Λεωφόρο Ρουσταβέλι, το επιβλητικό κεντρικό βουλεβάρτο της Τιφλίδας, ξεκίνησαν αυτό το καλοκαίρι για την προσθήκη διαβάσεων πεζών, τη βελτίωση της σήμανσης και άλλες αναβαθμίσεις.

Το έργο προκάλεσε κυκλοφοριακό χάος και προκάλεσε τα παράπονα των κατοίκων, οι οποίοι πρέπει τώρα να μετακινούνται ανάμεσα σε τεράστιες λακκούβες και σπασμένα τούβλα στις καθημερινές τους βόλτες, αλλά έδωσε επίσης στους αρχαιολόγους μια σπάνια ευκαιρία να ρίξουν μια ματιά στο παρελθόν της Τιφλίδας.

Η ανακάλυψη του εργαστηρίου κεραμικής, έξι μέτρα κάτω από την κεντρική οδική αρτηρία της πόλης, δεν προκάλεσε ιδιαίτερη έκπληξη στον Νταβίντ Λορντκιπανίτζε, διευθυντή του Εθνικού Μουσείου, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το σημείο της ανασκαφής.

“Η Τιφλίδα είναι πολύ πλούσια σε αρχαιολογικό υλικό… επομένως είναι απόλυτα λογικό να βρίσκουμε εργαστήρια από διαφορετικές περιόδους”, δήλωσε ο ίδιος.

Η Τιφλίδα της αραβικής κυριαρχίας και των μεσαιωνικών χρονικών

Τα μεσαιωνικά γεωργιανά χρονικά τοποθετούν την ίδρυση της Τιφλίδας στον 4ο αιώνα, όταν ο Βαχτάνγκ Α΄ κυβερνούσε το βασίλειο του Κάρτλι, σε μια περιοχή που σήμερα αποτελεί την ανατολική Γεωργία.

Προκαταρκτικές μελέτες της διακόσμησης των κεραμικών υποδηλώνουν ότι τα θραύσματα χρονολογούνται μεταξύ του 10ου και του 11ου αιώνα, όταν η Τιφλίδα βρισκόταν υπό αραβική κυριαρχία και αποτελούσε σημαντικό σταθμό κατά μήκος του Δρόμου του Μεταξιού.

Τα αρχαιολογικά ευρήματα θα μεταφερθούν στο Εθνικό Μουσείο για τρισδιάστατη σάρωση (3D scanning) και ενδελεχή εξέταση, δήλωσε ο Λορντκιπανίτζε.

Η Τιφλίδα άκμασε κατά τη μεσαιωνική περίοδο, εποχή κατά την οποία η πόλη άλλαξε χέρια μεταξύ του Χαλιφάτου των Ομεϋαδών της Δαμασκού, του Χαλιφάτου των Αββασιδών της Βαγδάτης και της ισχυρής Αυτοκρατορίας των Σελτζούκων, μεταξύ άλλων.

“Η Τιφλίδα ήταν ανέκαθεν πολυπολιτισμική”, δήλωσε ο Λορντκιπανίτζε, και “ένα πραγματικό κέντρο για την περιοχή, ιδιαίτερα ένα οικονομικό κέντρο”.

«Μάχη» με τον χρόνο για την παράδοση του έργου εν μέσω πιέσεων

Διαδοχικά κύματα κατακτήσεων από τους Μογγόλους, τους Πέρσες και τους Ρώσους έχουν επηρεάσει την όψη της πόλης, όπου ετοιμόρροπα σπίτια του 19ου αιώνα κρέμονται στις πλαγιές των λόφων πάνω από τον ποταμό Κούρα, ο οποίος ρέει από τα βουνά του Καυκάσου προς την Κασπία Θάλασσα.

Το όνομα της Τιφλίδας —το οποίο σημαίνει “ζεστό μέρος” στα γεωργιανά— αναφέρεται στα θερμά, θειούχα νερά που αναβλύζουν από τα βουνά που περιβάλλουν την πόλη και σχηματίζουν ρυάκια που κυλούν κάτω από τους δρόμους της.

Ορισμένα από αυτά είναι πλέον σε κοινή θέα λόγω των έργων ανακαίνισης κατά μήκος της Λεωφόρου Ρουσταβέλι.

Ο Δήμαρχος της Τιφλίδας έχει υποσχεθεί ένα “καλά οργανωμένο και σύγχρονο” αποτέλεσμα, με τους εργάτες να δουλεύουν όλη τη νύχτα για να προλάβουν τη διορία του Νοεμβρίου.

Την ίδια στιγμή, το δημαρχείο δέχεται πιέσεις να διερευνήσει καταγγελίες ότι ανασκάφηκε αμίαντος από τα σπλάχνα της λεωφόρου.