Ανακαλύφθηκαν δύο βωμοί του Μίθρα που αλλάζουν τον χάρτη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας – Τα μυστικά μιας άγνωστης λατρείας και τα στοιχεία που συνδέονται με τον Απόλλωνα

Το Εθνικό Μουσείο της Σκωτίας πρόσθεσε στην μόνιμη συλλογή του δύο πέτρινους βωμούς εξαιρετικής δεξιοτεχνίας από το ρωμαϊκό οχυρό του Ινβερέσκ (Inveresk), στο Ηστ Λόθιαν (East Lothian).

Τα εκθέματα θα παρουσιαστούν στο κοινό για πρώτη φορά στο πλαίσιο της έκθεσης “Ρωμαϊκή Σκωτία: Ζωή στην Άκρη της Αυτοκρατορίας” (Roman Scotland: Life on the Edge of Empire), η οποία θα εγκαινιαστεί στις 14 Νοεμβρίου 2026 και θα διαρκέσει έως τις 28 Απριλίου 2027.

Η Αποκάλυψη των βωμών του Μίθρα: Ένα παράθυρο στη ρωμαϊκή παρουσία στη Βόρεια Σκωτία

Οι βωμοί, οι οποίοι ήρθαν στο φως κατά τη διάρκεια αρχαιολογικών ανασκαφών στην τοποθεσία Ινβερέσκ (Inveresk), αποτελούν τα μοναδικά δείγματα του είδους τους που έχουν βρεθεί σε σκωτσέζικο έδαφος και κάποτε αποτελούσαν το τελετουργικό κέντρο του βορειότερου ναού αφιερωμένου στον Μίθρα, γνωστού σε ολόκληρη τη γεωγραφία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Η απόκτησή τους θέτει αυτά τα ευρήματα στο επίκεντρο της ιστοριογραφικής συζήτησης για τη ρωμαϊκή παρουσία βόρεια της Βρετανίας και αμφισβητεί την ευρέως διαδεδομένη αντίληψη ότι το Τείχος του Αδριανού αποτελούσε το ανυπέρβλητο όριο της ρωμαϊκής επέκτασης.

Οι βωμοί χρονολογούνται στη δεκαετία του 140 μ.Χ., συμπίπτοντας με την επανακατάληψη της νότιας Σκωτίας υπό τη διακυβέρνηση του Αντωνίνου του Ευσεβούς.

Οι επιγραφικές αναλύσεις αποκαλύπτουν ότι καθαγιάστηκαν από έναν εκατόνταρχο λεγεωνάριο, του οποίου το όνομα εμφανίζεται σε συντομογραφία ως G CAS FLA· πιθανότατα ταυτίζεται με τον Γάιο Κάσσιο Φλαβιανό (Gaius Cassius Flavianus), ο οποίος πολύ πιθανόν διοικούσε τη φρουρά του οχυρού κατά τον χρόνο της αφιέρωσης.

Οι βωμοί του Μίθρα: Πολυτελή μνημεία με ζωντανά χρώματα και σκοτεινά μυστήρια

Οι επιγραφές και η σχετική εικονογραφία καταδεικνύουν ότι η λατρεία του Μίθρα —μια μυστικιστική θρησκεία μυστηρίων με αποκλειστικά ανδρική συμμετοχή, η οποία γιόρταζε τον θρίαμβο του καλού επί του κακού και του φωτός επί του σκότους— είχε εδραιωθεί πλήρως στον ρωμαϊκό στρατό της Βρετανίας μέχρι τα μέσα του δεύτερου αιώνα.

Η διαπίστωση αυτή προηγείται κατά αρκετές δεκαετίες της συνήθους χρονολόγησης των μιθραϊκών ευρημάτων στην επαρχία, τα οποία περιορίζονται κυρίως στον τρίτο αιώνα, και θέτει τη λατρεία αυτή σε συγχρονισμό με την εξάπλωσή της στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Ο πρώτος από τους βωμούς φέρει μια απεικόνιση του θεού Ήλιου (Sol), και οι τεχνικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συντήρησης προσδιόρισαν ότι το κομμάτι είχε σχεδιαστεί για να φωτίζεται από το πίσω μέρος.

Έτσι, μέσα στο ημίφως του υπόγειου Μιθραίου, οι πιστοί θα αντιλαμβάνονταν τη λάμψη των ματιών, του στόματος και των ακτίνων του ηλιακού στέμματος της θεότητας.

Η σημασία των βωμών και η Ρωμαϊκή παρουσία στην Σκωτία

Το ίδιο κομμάτι ενσωματώνει επίσης ανάγλυφα των τεσσάρων εποχών, που αναπαρίστανται ως γυναικείες θεότητες—μια αλληγορία του περάσματος του χρόνου που αποτελούσε έναν από τους επαναλαμβανόμενους θεολογικούς άξονες στον συμβολισμό της μιθραϊκής λατρείας.

Ο δεύτερος βωμός είναι αφιερωμένος στον Μίθρα και φέρει διακοσμητικά στοιχεία που συνδέονται με τον Απόλλωνα, μια άλλη θεότητα που σχετίζεται με το φως, όπως έναν γρύπα, μια λύρα και ένα αντικείμενο από ήλεκτρο, καθώς και δύο κοράκια που εμφανίζονται συχνά στο μιθραϊκή εικονογραφική γκάμα.

Οι εργασίες αποκατάστασης αποδείχθηκαν ιδιαίτερα περίπλοκες λόγω της αποσπασματικής κατάστασης στην οποία βρέθηκαν οι βωμοί κατά τις ανασκαφές, θρυμματισμένοι από τον παρατεταμένο ενταφιασμό τους.

Οι συντηρητές του μουσείου χρειάστηκε να επανασυναρμολογήσουν τα κομμάτια με επίπονη προσπάθεια, ώστε να αποκαταστήσουν τη δομική τους ακεραιότητα και να τα προετοιμάσουν για τη δημόσια έκθεση. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, οι ειδικοί συντήρησης εντόπισαν υπολείμματα χρωστικών ουσιών προσκολλημένα στις σκαλισμένες επιφάνειες.

Αυτό αποδεικνύει ότι και οι δύο βωμοί ήταν αρχικά πολυχρωματισμένοι με ζωντανά χρώματα, τα οποία έκτοτε έχουν εξαφανιστεί, αλλά η παρουσία τους μεταβάλλει ουσιαστικά τη σύγχρονη αντίληψη για τη ρωμαϊκή γλυπτική αισθητική σε συνοριακά περιβάλλοντα.

Tι αντιπροσώπευε η λατρεία του Μίθρα

Ο Δρ. Fraser Hunter, Κύριος Επιμελητής Προϊστορίας και Ρωμαϊκής Αρχαιολογίας στα Εθνικά Μουσεία της Σκωτίας, δήλωσε ότι αυτοί οι βωμοί καταφέρνουν να υλοποιήσουν τις πεποιθήσεις των ρωμαϊκών συνόρων με ασυνήθιστη ένταση και ότι η ποιότητα της γλυπτικής, τα ίχνη του διατηρημένου χρώματος και τα εφέ φωτισμού που ενσωματώθηκαν σκόπιμα στον σχεδιασμό αποδεικνύουν ότι έχουμε να κάνουμε με πολυτελή μνημεία υψηλού οικονομικού κόστους και τεχνικής εξειδίκευσης.

Ο Hunter πρόσθεσε ότι η λατρεία του Μίθρα αντιπροσώπευε για τους στρατιώτες τη βεβαιότητα του θριάμβου του καλού επί του κακού και τους παρείχε ένα υπαρξιακό πλαίσιο στο οποίο ο κόσμος κατείχε έναν υπερβατικό σκοπό και ο θάνατος δεν αποτελούσε ένα απόλυτο τέλος, εξέφρασε δε την πεποίθησή του ότι οι επισκέπτες θα βιώσουν κατάπληξη όταν αντικρίσουν άμεσα αυτά τα εκθέματα στο πλαίσιο της έκθεσης.

Η έκθεση “Ρωμαϊκή Σκωτία: Ζωή στην Άκρη της Αυτοκρατορίας” (Roman Scotland: Life on the Edge of Empire) θα αντιμετωπίσει ρητά το ιστοριογραφικό σφάλμα που ταυτίζει το Τείχος του Αδριανού ως το βόρειο σύνορο της ρωμαϊκής παρουσίας στη Βρετανία—μια κοινή παραδοχή, ριζωμένη σε δημοφιλείς ιστορικές αφηγήσεις, η οποία όμως έρχεται σε συστηματική αντίθεση με τα αρχαιολογικά δεδομένα.

Σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις η Αυτοκρατορία επέκτεινε την κυριαρχία της πέρα από αυτή την οχυρωμένη γραμμή, διεισδύοντας στην κεντρική ζώνη της Σκωτίας και προελαύνοντας στα βορειοανατολικά της περιοχής.

Το Τείχος του Αντωνίνου, το οποίο χτίστηκε κατά μήκος της στενότερης λωρίδας της χώρας μεταξύ των εκβολών Φερθ οφ Φορθ (Firth of Forth) και Φερθ οφ Κλάιντ (Firth of Clyde), αποτέλεσε για δύο δεκαετίες το νέο διοικητικό και στρατιωτικό σύνορο, συμπληρούμενο από παράκτια οχυρωματικά έργα τόσο στα ανατολικά όσο και στα δυτικά.

Το Inveresk ήταν ακριβώς μία από εκείνες τις παράκτιες εγκαταστάσεις και γνώρισε μια ανάπτυξη που το μετέτρεψε σε κομβικό σημείο με σημαντική πληθυσμιακή πυκνότητα.

Οι πρόσφατες ανασκαφές μεταμόρφωσαν πλήρως την ακαδημαϊκή κατανόηση της τοποθεσίας, καταδεικνύοντας τον δομικό του ρόλο στη Ρωμαϊκή Σκωτία.

Τα ευρήματα από το Inveresk θα εκτεθούν μαζί για πρώτη φορά σε αυτή την έκθεση, καθιστώντας δυνατό τον σαφή εντοπισμό των οδών ανεφοδιασμού που συνέδεαν αυτό το συνοριακό απόσπασμα με απομακρυσμένα σημεία της Αυτοκρατορίας, καθώς και την ακριβή αξιολόγηση του αντίκτυπου που είχε η ρωμαϊκή στρατιωτική κατοχή στις αυτόχθονες κοινότητες της περιοχής.