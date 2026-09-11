Σε περιδίνηση η οικονομία της Ρωσίας: Στο 14% το βασικό επιτόκιο δανεισμού – Στα ύψη ο πληθωρισμός

Σε μεγάλη περιδίνηση βρίσκεται η οικονομία της Ρωσίας, καθώς σήμερα η Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι το βασικό επιτόκιο παραμένει στα ύψη, όπως και ο πληθωρισμός, μέγεθος που έχει επηρεαστεί από τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία και τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή.

Έτσι, λοιπόν, η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας αποφάσισε σήμερα να διατηρήσει το βασικό επιτόκιο στο 14%, μία εβδομάδα πριν από τις κοινοβουλευτικές εκλογές, τις οποίες το Κρεμλίνο θα παρακολουθήσει στενά ως δείκτη της ανησυχίας και της κόπωσης του κόσμου μετά από 4,5 χρόνια πολέμου στην Ουκρανία. Πρόκειται για ιδιαίτερα υψηλό επιτόκιο.

Να σημειωθεί ότι από πέρυσι, η οικονομία των 2,6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων σημείωσε απότομη επιβράδυνση και αναμένεται να αναπτυχθεί ελαφρώς πάνω από το μηδέν το 2026, παρότι είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη από το υψηλό βασικό επιτόκιο, τις κυρώσεις από τις χώρες της Δύσης, τις ουκρανικές επιθέσεις σε οικονομικούς στόχους και το ισχυρό ρούβλι.

Αντιδράσεις από τις επιχειρήσεις για το κόστος του δανεισμού

«Η οικονομία στο σύνολό της αναπτύσσεται με μέτριους ρυθμούς το τρίτο τρίμηνο του 2026. Οι τρέχουσες πιέσεις στις τιμές έχουν αυξηθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες», αναφέρει η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας σε ανακοίνωσή της. Πάντως, οι επιχειρήσεις έχουν ασκήσει πίεση στην Κεντρική Τράπεζα να μειώσει τα επιτόκια, υποστηρίζοντας ότι η δανειοδότηση για επενδύσεις δεν έχει νόημα στα τρέχοντα επίπεδα και ότι η ανάπτυξη δεν θα ανακάμψει έως ότου το βασικό επιτόκιο πέσει κάτω από το 12%. Η κεντρική τράπεζα αντέτεινε ότι οι επενδύσεις παρουσιάζουν ανάκαμψη σε σύγκριση με τις αρχές του έτους, ακόμη και με τα τρέχοντα επιτόκια.

Αυξημένος ο πληθωρισμός

Αν και ο πληθωρισμός είχε υποχωρήσει νωρίτερα φέτος, αυξήθηκε εκ νέου τον Ιούνιο, πράγμα που οφείλεται στις επιθέσεις ουκρανικών drones εναντίον διυλιστηρίων. Αυτή η εξέλιξη προκάλεσε έλλειψη καυσίμων και απότομη άνοδο των τιμών, οδηγώντας σε αύξηση του κόστους σε ολόκληρη την οικονομία καθώς αυξήθηκαν τα μεταφορικά. Να σημειωθεί ότι η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας αξιολογεί τις ουκρανικές επιθέσεις εναντίον διυλιστηρίων ως βασικούς παράγοντες της αύξησης των τιμών, χαρακτηρίζοντάς τες ως «τις επιπτώσεις μιας προσωρινής μείωσης των παραγωγικών δυνατοτήτων σε ορισμένους τομείς».

Υψηλό το δημοσιονομικό έλλειμμα

Την ίδια περίοδο, το δημοσιονομικό έλλειμμα – το οποίο η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας χαρακτήρισε ως παράγοντα που ευνοεί τον πληθωρισμό – μειώθηκε στο 2,5% του ΑΕΠ τον Αύγουστο από 2,8% τον προηγούμενο μήνα, χάρη στην εισροή μερισμάτων από τις συμμετοχές της τράπεζας σε κρατικές τράπεζες.

Βέβαια, οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα θα μπορούσε να συρρικνωθεί ακόμη περισσότερο, καθώς οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου έχουν ξεπεράσει και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι, εν μέσω της ανεπίλυτης σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ η Ρωσία τροφοδοτείται από το δικό της πετρέλαιο και επωφελείται από την διεθνή άνοδο της τιμής του αργού.

Πάντως, η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας αναμένει ότι «οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου θα έχουν αυξανόμενη επίδραση στον πληθωρισμό μέσω των εισαγόμενων αγαθών». «Καθώς η κατάσταση εκεί παραμένει τεταμένη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, η πληθωριστική επίδραση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή στην παγκόσμια οικονομία και, μέσω αυτής, στη Ρωσία, αυξάνεται σταδιακά», δήλωσε ο πρώτος αναπληρωτής διοικητής της κεντρικής τράπεζας Αλεξέι Ζαμπότκιν σε συνέντευξη Τύπου.

Τέλος, η διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας, Ελβίρα Ναμπιουλίνα ανέφερε ότι «οι προβλέψεις του νέου προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων των αναπροσαρμοσμένων στοιχείων για το τρέχον έτος, τον οποίο η κυβέρνηση καταρτίζει αυτό το μήνα, θα αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα για την επόμενη απόφαση της νομισματικής πολιτικής της, η οποία θα ληφθεί στη συνεδρίαση της 23ης Οκτωβρίου».