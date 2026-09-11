Μαρία Κορινθίου: Πώς έζησε την 11η Σεπτεμβρίου ενώ σπούδαζε στις ΗΠΑ – «Η πρώτη μου ημέρα στο Πανεπιστήμιο»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Η Μαρία Κορινθίου ανακάλεσε στη μνήμη της όσα έζησε στις Ηνωμένες Πολιτείες την 11η Σεπτεμβρίου 2001, όταν σημειώθηκαν οι τρομοκρατικές επιθέσεις στους δίδυμους πύργους, που συγκλόνισαν τις ΗΠΑ.

Με ανάρτησή της στο Instagram, η ηθοποιός περιέγραψε τις στιγμές που βίωσε στη Βοστώνη, όπου είχε μεταβεί για σπουδές. Εκείνη την περίοδο ασχολήθηκε αρχικά με το TV Broadcasting στο College of Communication της Μασαχουσέτης, σε έναν κλάδο που συνδύαζε στοιχεία δημοσιογραφίας, παρουσίασης και τηλεοπτικής παραγωγής.

Η 11η Σεπτεμβρίου συνέπεσε, όπως ανέφερε, με την πρώτη ημέρα της στο Πανεπιστήμιο. Η ίδια θυμήθηκε ότι την ώρα που φωτογραφιζόταν για τη φοιτητική της ταυτότητα, οι τηλεοπτικές οθόνες μετέδιδαν τις πρώτες εικόνες από τη Νέα Υόρκη.

«Σοκαρισμένοι όλοι»

«09/11. September 11th. Η πρώτη μου ημέρα στο Πανεπιστήμιο. Την ώρα που έβγαζα φωτογραφία για το student ID μου, μεγάλες τηλεοπτικές οθόνες με breaking news και το πρώτο αεροπλάνο να έχει πέσει στον πρώτο πύργο. Σοκαρισμένοι όλοι.

Και ξαφνικά, live, να πέφτει και το δεύτερο αεροπλάνο στον δεύτερο πύργο.

Το τρίτο αεροπλάνο απέτυχε να πέσει στον Λευκό Οίκο, αλλά έπεσε στο Πεντάγωνο, στην Ουάσιγκτον. Ξεκάθαρα πια η Αμερική δεχόταν επίθεση. Σιωπή… Τα μαθήματα να μην ξεκινούν και να περιμένουμε… Και μετά, σε λίγα λεπτά, η κατάρρευση των πύργων. Ενημέρωση από τον advisor μου για εκκένωση. Πανδαιμόνιο.

Κλείσιμο των πάντων, εντολή όλοι στα σπίτια τους, σε όλη τη χώρα.

Οι τηλεφωνικές γραμμές να μην πιάνουν, social media και smartphones δεν υπήρχαν και, φυσικά, ούτε καν emails.

Τρεις ημέρες κλεισμένοι στα σπίτια μας, μέχρι να ενημερωθούμε εκ νέου από τις ειδήσεις για τις εξελίξεις. Το έζησα το πανδαιμόνιο… Την πρώτη ημέρα του Πανεπιστημίου μου. Σήμερα, η πρώτη ημέρα του παιδιού μου στο κολέγιο – πανεπιστήμιο και όλα κάπως ζωντανεύουν μετά από 25 χρόνια».