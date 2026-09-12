Σε Ρω και Στρογγύλη ο Μητσοτάκης: Επισκέφθηκε τα ακριτικά φυλάκια και έστειλε μήνυμα στήριξης στις Ένοπλες Δυνάμεις

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τις μικρονήσους Ρω και Στρογγύλη, όπου περιηγήθηκε στα επιτηρητικά φυλάκια και συνομίλησε με στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Κατά την παρουσία του ενημερώθηκε για τις νέες εγκαταστάσεις, κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της Κυράς της Ρω και επισκέφθηκε το σπίτι της.

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Πολιτική

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΤΗ ΡΩ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τις μικρονήσους Ρω και Στρογγύλη, όπου βρέθηκε στα επιτηρητικά φυλάκια και συνομίλησε με στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και οπλίτες θητείας που υπηρετούν στην περιοχή.
  • Κατά την παρουσία του στη Ρω, ο κ. Μητσοτάκης ενημερώθηκε για τον νέο προβλήτα και ξεναγήθηκε στις νέες εγκαταστάσεις του φυλακίου. Στη συνέχεια, κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της Κυράς της Ρω και επισκέφθηκε το σπίτι της.
  • Ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε ακόμη το Ταχύ Περιπολικό Κατευθυνόμενων Βλημάτων «Υποπλοίαρχος ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ» του Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο βρίσκεται ελλιμενισμένο στο Καστελλόριζο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τις νήσους Ρω και Στρογγύλη, όπου βρέθηκε στα επιτηρητικά φυλάκια και συνομίλησε με στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και οπλίτες θητείας που υπηρετούν στην περιοχή.

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ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ

Τον Πρωθυπουργό συνόδευαν ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτρης Χούπης, και ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος.

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ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ

Κατά την παρουσία του στη Ρω, ο κ. Μητσοτάκης ενημερώθηκε για τον νέο προβλήτα και ξεναγήθηκε στις νέες εγκαταστάσεις του φυλακίου. Επισκέφθηκε το νέο κεντρικό κτήριο, το εστιατόριο και τα μαγειρεία, ενώ είδε και τους πρόσφατα κατασκευασμένους ξενώνες των Ενόπλων Δυνάμεων.

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ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ

Στη μνημείο της Κυράς της Ρω

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της Κυράς της Ρω και επισκέφθηκε το σπίτι της, το οποίο έχει μετατραπεί σε μουσείο. Στην επίσκεψη συμμετείχαν επίσης οι βουλευτές Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παππάς, Εμμανουήλ Κόνσολας, Μίκα Ιατρίδη και Βασίλης-Νικόλαος Υψηλάντης. Ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε ακόμη το Ταχύ Περιπολικό Κατευθυνόμενων Βλημάτων «Υποπλοίαρχος ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ» του Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο βρίσκεται ελλιμενισμένο στο Καστελλόριζο.

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ

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