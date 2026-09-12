Ανθρωπιστική βοήθεια στέλνει η Ελλάδα στον Λίβανο – Στηρίζει με μισό εκατομμύριο ευρώ νοσοκομείο στη Βηρυτό

Η Ελλάδα ανταποκρίνεται στην έκκληση για ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο, διαθέτοντας 500.000 ευρώ για την ενίσχυση του Νοσοκομείου «Άγιος Γεώργιος» της Ελληνικής Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Βηρυτού. Η χρηματοδότηση, μέσω της Hellenic Aid και σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), προορίζεται για το πρόγραμμα «Life-Saving & Limb-Saving Hospitalization», παρέχοντας κρίσιμες υπηρεσίες για τους πλέον ευάλωτους πολίτες εν μέσω πολεμικών εντάσεων και αυξημένων αναγκών στο σύστημα υγείας της χώρας.

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ΛΙΒΑΝΟΣ – ΥΠΕΞ – ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ – ΠΗΓΗ: Χ
ΛΙΒΑΝΟΣ – ΥΠΕΞ – ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ – ΠΗΓΗ: Χ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ελλάδα ανταποκρίνεται στην έκκληση για ανθρωπιστική βοήθεια, διαθέτοντας 500.000 ευρώ για την ενίσχυση του Νοσοκομείου «Άγιος Γεώργιος» της Ελληνικής Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Βηρυτού.
  • Η χρηματοδότηση χορηγήθηκε μέσω της Hellenic Aid, σε συνεργασία με τον ΠΟΥ Λιβάνου, για τη στήριξη του προγράμματος «Life-Saving & Limb-Saving Hospitalization».
  • Πρόκειται για απτή ανθρωπιστική βοήθεια της Ελλάδας προς τον Λίβανο, σε μια περίοδο αυξημένων αναγκών για το σύστημα υγείας της χώρας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Εν μέσω πολεμικών εντάσεων στον Λίβανο, η Ελλάδα ανταποκρίνεται στην έκκληση για ανθρωπιστική βοήθεια, διαθέτοντας 500.000 ευρώ για την ενίσχυση του Νοσοκομείου «Άγιος Γεώργιος» της Ελληνικής Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Βηρυτού.

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Σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Χ, η χρηματοδότηση χορηγήθηκε μέσω της Hellenic Aid, σε συνεργασία με το γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) στον Λίβανο.

Η ελληνική συνεισφορά προορίζεται για τη στήριξη του προγράμματος «Life-Saving & Limb-Saving Hospitalization», το οποίο παρέχει κρίσιμες νοσοκομειακές υπηρεσίες για τη διάσωση ζωών και την αποτροπή ακρωτηριασμών, με έμφαση στους πλέον ευάλωτους πολίτες.

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Όπως επισημαίνει το υπουργείο Εξωτερικών, πρόκειται για απτή ανθρωπιστική βοήθεια της Ελλάδας προς τον Λίβανο, σε μια περίοδο αυξημένων αναγκών για το σύστημα υγείας της χώρας.

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