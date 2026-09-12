BRICS: Έκκληση για «μέγιστη αυτοσυγκράτηση» στη Μ. Ανατολή – «Δεν χρειαζόμαστε χωροφύλακα τις ΗΠΑ» διαμηνύει το Ιράν

Οι ηγέτες της ομάδας κρατών BRICS, μεταξύ των οποίων και εκείνοι της Κίνας, της Ινδίας, της Ρωσίας και του Ιράν, που πραγματοποιούν τη σύνοδό τους στο Νέο Δελχί, ζήτησαν σήμερα «τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση» στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή που τις διχάζει.

Στην κοινή διακήρυξή τους που υιοθετήθηκε ομόφωνα οι 11 χώρες μέλη αυτού του φόρουμ, εκφράζουν «την έντονη ανησυχία τους για τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή».

«Τηρώντας τις αντίστοιχες εθνικές μας θέσεις, προτρέπουμε (τα μέρη) σε μέγιστη αυτοσυγκράτηση καθώς και στην αποφυγή ενεργειών που ενδέχεται να επιδεινώσουν την κατάσταση», δήλωσαν οι BRICS, μετά το πέρας της πρώτης ημέρας αυτής της διήμερης συνόδου κορυφής.

JUST IN: BRICS leaders pose for a photo in New Delhi, India. pic.twitter.com/lZSUr94Atn — BRICS News (@BRICSinfo) September 12, 2026



Η Κίνα και η Ρωσία, αποφασισμένες να αντιταχθούν στην αμερικανική ηγεμονία, συνεχίζουν να συναλλάσσονται εμπορικά με το Ιράν παρά τις επαναλαμβανόμενες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή κυρώσεων.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από την πλευρά τους ανέστειλαν τον Αύγουστο τις εμπορικές και χρηματοπιστωτικές τους συναλλαγές με την Τεχεράνη, αφού έγιναν στόχος ιρανικών πυραύλων.

Ωστόσο, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν και ο διάδοχος του θρόνου των ΗΑΕ, σεΐχης Χαλίντ μπιν Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, συνομίλησαν σήμερα στο περιθώριο της συνόδου κορυφής, όπως ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X η πρεσβεία του Ιράν στην Ινδία, δημοσιεύοντας φωτογραφία των δύο ηγετών να κάθονται δίπλα-δίπλα.

Κατά την άφιξή του στην ινδική πρωτεύουσα, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ είχε δηλώσει, σύμφωνα με κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν εξυπηρετεί τα «κοινά συμφέροντα» και κάλεσε τις χώρες των BRICS να αντιταχθούν στις «παραβιάσεις» της κυριαρχίας και να εργαστούν για τη «διαφύλαξη της ειρήνης».

JUST IN: 🇨🇳 Chinese President Xi offers to help negotiate peace between the US and Iran at BRICS Summit. pic.twitter.com/8wE2cGyjVG — BRICS News (@BRICSinfo) September 12, 2026

«Δεν χρειαζόμαστε χωροφύλακα»

Από την πλευρά του, ο Ιρανός ομόλογός του δήλωσε ότι η Μέση Ανατολή «δεν χρειάζεται χωροφύλακα», αναφερόμενος στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Την εδαφική ακεραιότητα και την ασφάλεια της περιοχής μπορούν να τις εγγυηθούν μόνο οι βασικοί παράγοντες και οι χώρες που την απαρτίζουν», είπε στη συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό της Μαλαισίας, Ανουάρ Ιμπραχίμ.

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι κάλεσε «τον Παγκόσμιο Νότο, ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των παγκόσμιων κρίσεων» αλλά «στην τελευταία γραμμή της λήψης αποφάσεων», να «αλλάξει αυτή την πυραμιδική δομή σε δομή εταιρικής σχέσης».

Η παρουσία του Σι είναι ένα από τα γεγονότα αυτής της συνάντησης, καθώς ο Κινέζος ηγέτης δεν είχε επισκεφθεί την Ινδία από το 2019.

Το 2020, μια φονική στρατιωτική συμπλοκή είχε φέρει αντιμέτωπες τις δύο χώρες στα διαφιλονικούμενα σύνορά τους στα Ιμαλάια. Έκτοτε, οι δύο χώρες έχουν επαναφέρει αργά τις σχέσεις τους σε τροχιά, ωστόσο η δυσπιστία παραμένει μεταξύ των δύο ασιατικών γιγάντων.

«Η Κίνα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με την Ινδία (…) ενισχύοντας την επικοινωνία και τη συνεργασία», διαβεβαίωσε το Πεκίνο την Παρασκευή.

Ο Πρόεδρος της Κίνας και ο Πρωθυπουργός της Ινδίας συναντήθηκαν αργά σήμερα το απόγευμα στο περιθώριο της συνόδου και δεσμεύτηκαν να επιλύσουν «με εντιμότητα και λογική και με αμοιβαίως αποδεκτό τρόπο», τη μεθοριακή διαφορά τους, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας.

JUST IN: 🇨🇳🇮🇳 Chinese President Xi Jinping holds talks with Indian Prime Minister Modi at BRICS Summit. pic.twitter.com/ZxPKpOcfKG — BRICS News (@BRICSinfo) September 12, 2026

Απόρριψη του προστατευτισμού

Το φόρουμ των BRICS δημιουργήθηκε το 2009 για να ενώσει τις μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και στη συνέχεια τη Νότια Αφρική) εκτός των θεσμών που κυριαρχούνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις δυτικές δυνάμεις, όπως η G7.

Το μπλοκ έκτοτε έχει διευρυνθεί, ιδίως με την προσθήκη του Ιράν, και αυτές οι χώρες μέλη «αντιπροσωπεύουν το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού, το 40% του παγκόσμιου ΑΕΠ και πάνω από το ένα τέταρτο του διεθνούς εμπορίου», υπενθύμισε ο Μόντι στην ομιλία του.

«Όταν μια χώρα υφίσταται πολιτικές και στρατιωτικές πιέσεις στο εμπόριο, την ενέργεια, τις υποδομές και το χρηματοπιστωτικό της σύστημα, οι επιπτώσεις ξεπερνούν τα σύνορά της», είπε από την πλευρά του ο Ιρανός Πρόεδρος.

Ως αντίποινα για τους βομβαρδισμούς στο έδαφός του, το Ιράν έχει κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διερχόταν πριν από τον πόλεμο το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου.

Αυτός ο αποκλεισμός εξακολουθεί να εκτοξεύει τις τιμές του αργού πετρελαίου: το βαρέλι του Brent της Βόρειας Θάλασσας ξεπέρασε και πάλι αυτή την εβδομάδα το φράγμα των 100 δολαρίων.

Έξι μήνες μετά την τελευταία επίσκεψη του Ρώσου Προέδρου στην ινδική πρωτεύουσα, αυτή η σύνοδος κορυφής αποτέλεσε επίσης την ευκαιρία για τους Μόντι και Πούτιν να συζητήσουν τις απόψεις τους για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, σύμφωνα με το Νέο Δελχί.

Πάντως στην κοινή ανακοίνωσή τους δεν γίνεται καμία αναφορά στην Ουκρανία.

JUST IN: Chinese President Xi Jinping, Russian President Putin and Indian Prime Minister Modi seen laughing together at BRICS Summit. pic.twitter.com/VQlaN8QuZF — BRICS News (@BRICSinfo) September 12, 2026



Σε οικονομικό επίπεδο, οι BRICS επανεπιβεβαίωσαν την «υποστήριξή τους στο πολυμερές εμπορικό σύστημα που δεν κάνει διακρίσεις, είναι ανοιχτό, δίκαιο, διαφανές, ισότιμο, χωρίς αποκλεισμούς, προβλέψιμο και βασισμένο σε κανόνες, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) στο επίκεντρο».

Ο Σι, που σε λιγότερο από δύο εβδομάδες πρόκειται να επισκεφθεί τις ΗΠΑ, έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς αντιπάλους της Κίνας, κάλεσε επίσης τις χώρες «να απορρίψουν όλες τις μορφές προστατευτισμού» και «να στηρίξουν το πολυμερές εμπορικό σύστημα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ