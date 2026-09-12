Ρέθυμνο: 30χρονος τραυματίστηκε στο κεφάλι έπειτα από επίθεση στο λιμάνι – Αναζητείται ο δράστης

Ένας 30χρονος τραυματίστηκε στο κεφάλι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ρεθύμνου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Το Λιμεναρχείο διενεργεί προανάκριση, ενώ ο φερόμενος δράστης αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επεισόδιο με τον τραυματισμό ενός 30χρονου καταγράφηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ρεθύμνου, ο οποίος δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι.
  • Ο 30χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
  • Η Λιμενική Αρχή Ρεθύμνου διενεργεί προανάκριση, ενώ ο φερόμενος δράστης αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Επεισόδιο με τον τραυματισμό ενός 30χρονου καταγράφηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ρεθύμνου, με τις Αρχές να αναζητούν τον φερόμενο δράστη στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Η Λιμενική Αρχή Ρεθύμνου ενημερώθηκε για το περιστατικό από την Αστυνομική Διεύθυνση.

Ο 30χρονος δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, όπως αναφέρει το neakriti.gr.

Το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου διενεργεί προανάκριση προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το περιστατικό.

Παράλληλα, ο φερόμενος δράστης αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου για παράβαση του άρθρου 309 του Ποινικού Κώδικα, περί επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

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