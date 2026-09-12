Τραγωδία στη Χιλή: 16 ηλικιωμένοι νεκροί από φωτιά σε οίκο ευγηρίας – ΒΙΝΤΕΟ

Τραγωδία σημειώθηκε στη Χιλή, με 16 ηλικιωμένους να χάνουν τη ζωή τους από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε οίκο ευγηρίας στο Πιτρουφκέν. Η φωτιά ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής και τέθηκε υπό έλεγχο το πρωί του Σαββάτου, ενώ τα αίτια παραμένουν αδιευκρίνιστα και διερευνώνται από τις αρχές.

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Χιλή
Φωτογραφία: 24 Horas - TVN Chile
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγωδία σημειώθηκε στη Χιλή, καθώς 16 ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε οίκο ευγηρίας.
  • Η πυρκαγιά ξέσπασε στο Πιτρουφκέν και από τους 26 ηλικιωμένους που διέμεναν στο ίδρυμα, οι δέκα επέζησαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
  • Τα αίτια της φωτιάς δεν έχουν διευκρινιστεί μέχρι στιγμής, ενώ διεξάγονται έρευνες για να αποκλειστεί η εμπλοκή τρίτων προσώπων.

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Τραγωδία σημειώθηκε στη Χιλή, καθώς 16 ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε οίκο ευγηρίας στο Πιτρουφκέν, στην περιφέρεια Αραουκανία, νότια του Σαντιάγο.

«Εκφράζουμε την οδύνη μας για τους θανάτους 16 ηλικιωμένων ανθρώπων σε αυτήν την καταστροφή», ανέφερε ο δήμος στην ανακοίνωσή του.

Μάχη με τις φλόγες μέχρι το πρωί

Η πυρκαγιά, τα αίτια της οποίας δεν έχουν διευκρινιστεί μέχρι στιγμής, ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής και οι πυροσβέστες κατάφεραν να την θέσουν υπό έλεγχο το πρωί του Σαββάτου, τοπική ώρα.


Στο ίδρυμα διέμεναν 26 ηλικιωμένοι, οι δέκα εκ των οποίων επέζησαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της πόλης, που απέχει 640 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα, είπε η δήμαρχος Ζακλίν Ρομέρο.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τεράστιες φλόγες να υψώνονται από το κτίριο.


Δεκάδες πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν.


«Διεξάγουμε πολλές έρευνες (…) κυρίως για να καθορίσουμε τα αίτια της φωτιάς και για να αποκλείσουμε την εμπλοκή τρίτων προσώπων», είπε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ο εισαγγελέας Χόρχε Γρανάδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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