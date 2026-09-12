Τραγωδία στη Χιλή: 16 ηλικιωμένοι νεκροί από φωτιά σε οίκο ευγηρίας – ΒΙΝΤΕΟ

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Τραγωδία σημειώθηκε στη Χιλή, καθώς 16 ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε οίκο ευγηρίας στο Πιτρουφκέν, στην περιφέρεια Αραουκανία, νότια του Σαντιάγο.

«Εκφράζουμε την οδύνη μας για τους θανάτους 16 ηλικιωμένων ανθρώπων σε αυτήν την καταστροφή», ανέφερε ο δήμος στην ανακοίνωσή του.

Μάχη με τις φλόγες μέχρι το πρωί

Η πυρκαγιά, τα αίτια της οποίας δεν έχουν διευκρινιστεί μέχρι στιγμής, ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής και οι πυροσβέστες κατάφεραν να την θέσουν υπό έλεγχο το πρωί του Σαββάτου, τοπική ώρα.

🇨🇱 | URGENTE: Al menos 16 personas han muerto después de que un incendio arrasara con la residencia de ancianos cerca de Pitrufquén en Chile. pic.twitter.com/bOJgn7ANrZ — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 12, 2026



Στο ίδρυμα διέμεναν 26 ηλικιωμένοι, οι δέκα εκ των οποίων επέζησαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της πόλης, που απέχει 640 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα, είπε η δήμαρχος Ζακλίν Ρομέρο.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τεράστιες φλόγες να υψώνονται από το κτίριο.

🚨🇨🇱 DEADLY FIRE IN CHILE NURSING HOME At least 16 people have died after a fire tore through the El Edén nursing home in Villa Comuy, near Pitrufquén. 26 people were inside — only 10 were evacuated alive.#Chile #Pitrufquén #Tragedy #土ドラ告白 pic.twitter.com/lS2PzQKx11 — GlobeUpdate (@Globupdate) September 12, 2026



Δεκάδες πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν.



«Διεξάγουμε πολλές έρευνες (…) κυρίως για να καθορίσουμε τα αίτια της φωτιάς και για να αποκλείσουμε την εμπλοκή τρίτων προσώπων», είπε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ο εισαγγελέας Χόρχε Γρανάδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ