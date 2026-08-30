Ιράν: Έκκληση του Μοζτάμπα Χαμενεΐ για ενότητα στις μουσουλμανικές χώρες

Έξι μήνες από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοζτάμπα Χαμενεΐ, απηύθυνε γραπτό μήνυμα προς τις μουσουλμανικές χώρες, καλώντας τες σε κοινό μέτωπο απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Ο Μοζτάμπα Χαμενεΐ, που διαδέχθηκε τον πατέρα του Αλί Χαμενεΐ, δεν έχει εμφανιστεί δημόσια μετά την 28η Φεβρουαρίου, πρώτη ημέρα της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης, κατά την οποία σκοτώθηκαν ο πατέρας του και μέλη της οικογένειάς του.

«Η λύση στα προβλήματα της Ούμα (της μουσουλμανικής κοινότητα) βρίσκεται στην ενότητα του λόγου, την φιλία και την συνεργασία στον δρόμο του καλού», δήλωσε ο αγιατολάχ Χαμενεΐ σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του.

«Όποιος διαιρεί τους μουσουλμάνους υπηρετεί τον εχθρό»

«Οποιοσδήποτε, από οποιαδήποτε θέση κατέχει, κάνει οτιδήποτε που προκαλεί διαίρεση ανάμεσα στους μουσουλμάνους και δημιουργεί διενέξεις εντός της μουσουλμανικής κοινότητας, σκοπίμως ή μη, ηθελημένα ή άθελά του, έχει υπηρετήσει τους στόχους των εχθρών του ισλάμ», τονίζει.

Καλώντας τους ηγέτες των χωρών της περιοχής να αναγνωρίσουν τον αληθινό τους εχθρό, να αντιληφθούν το σχέδιό του και να το πολεμήσουν χαρακτηρίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εχθρούς όλων και όχι μόνο του Ιράν.

Η περιφερειακή σύγκρουση και το εσωτερικό μέτωπο

Σημειώνεται ότι στον απόηχο της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης, το Ιράν απάντησε στοχεύοντας τους συμμάχους της Ουάσινγκτον στη Μέση Ανατολή, με κύριους στόχους τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία, το Κατάρ και το Μπαχρέιν. Οι επιθέσεις αυτές προκάλεσαν κατακόρυφη επιδείνωση στις σχέσεις της Τεχεράνης με τις συγκεκριμένες χώρες.

Ο Μοζτάμπα Χαμενεΐ καλεί επίσης την ηγεσία και τον λαό του Ιράν να βάλουν τέλος στις διαφορές τους και να ενωθούν στον αγώνα κατά των εχθρών της χώρας, των ΗΠΑ και του Ισραήλ, προσθέτοντας ότι δεν πρέπει να επιτραπεί κατά κανέναν τρόπο να ξεσπάσουν διαιρέσεις στους κόλπους του ιρανικού λαού.

Σε προηγούμενο μήνυμά του την Παρασκευή, ο Χαμενεΐ δήλωνε ότι «οποιαδήποτε ενέργεια βλάπτει την κοινωνική συνοχή είναι απαγορευμένη».

Ζήτησε επίσης την σταδιακή αποδολαριοποίηση της ιρανικής οικονομίας και την αύξηση της παραγωγής για την ανάκαμψη της οικονομίας έπειτα από μήνες αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και δεκαετίες διεθνών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης.