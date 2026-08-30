Ελβετία: Ένας νεκρός και 5 σοβαρά τραυματίες από τους πυροβολισμούς σε rave party

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Κυριακής 30/08 στην πόλη Ααράου στη Βόρεια Ελβετία, κοντά στη Ζυρίχη, όταν κατά τη διάρκεια rave party όπου συμμετείχαν πάνω από 3.000 άτομα, ακούστηκαν δεκάδες πυροβολισμοί.

Ο μέχρι τώρα απολογισμός κάνει λόγο για ένα νεκρό και πέντε σοβαρά τραυματίες.

Η πρώτη ανακοίνωση της αστυνομίας, μέσω Χ, μιλούσε για «πολλά θύματα».

«Ααράου: Νυκτερινά πυρά κατά την διάρκεια εκδήλωσης στο Σάχεν. Πολλά θύματα. Μαζική επέμβαση της αστυνομίας. Αποφύγετε την περιοχή», ανέφερε η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Blick, οι πυροβολισμοί έπεσαν περί τις 03.00 τοπική ώρα κατά την διάρκεια του «Aarauer Rave», ετήσιου techno πάρτι με την συμμετοχή 3.500 ατόμων στο ιπποδρόμιο του Ααράου. Η εκδήλωση διαρκεί από το νωρίς απόγευμα μέχρι τις 02.00 την νύκτα.

«Πυρά κατά ριπάς»…

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι «προς το παρόν, η αστυνομία είναι σε θέση να επιβεβαιώσει πυκνά πυρά εντός μεγάλης ομάδας ανθρώπων». Σύμφωνα με την Blick, αυτόπτης μάρτυρας έκανε λόγο για «πυρά κατά ριπάς».

«Πέστε όλοι κάτω!»

Άλλες μαρτυρίες αναφέρουν ότι ενώ ήταν σε εξέλιξη η εκδήλωση και έπεσαν οι πρώτη πυροβολισμοί, ακούστηκε από τα μεγάφωνα «Πέστε όλοι κάτω!»

Καμία επίσημη ενημέρωση για τον ή τους δράστες…

Μέχρι τώρα, η αστυνομία του Ααράου, δεν έχουν δημοσιοποιήσει καμία πληροφορία για τον ή τους δράστες της αιματηρής επίθεσης, που ακόμη δεν έχουν εντοπιστεί. Άγνωστο παραμένει και το κίνητρο της επίθεσης. Η περιοχή έχει αποκλειστεί και οι εκκλήσεις της αστυνομίας προς τους πολίτες να μείνουν μακριά από το σημείο, είναι συνεχείς.

Σύμφωνα με το BRK News, ένα ελικόπτερο Super Puma του Ελβετικού Στρατού κάνει αυτή τη στιγμή κύκλους πάνω από την ευρύτερη περιοχή του Άαραου. Τα δεδομένα πτήσης δείχνουν ότι το στρατιωτικό αεροσκάφος κάνει αρκετές κινήσεις γύρω από το Άαραου. Αυτές οι αποστολές εκτελούνται συνήθως με ένα Super Puma εξοπλισμένο με σύστημα FLIR (Forward Looking Infrared) – μια θερμική κάμερα απεικόνισης – έναν ισχυρό προβολέα, μια συσκευή παρακολούθησης κινητού τηλεφώνου και ένα βαρούλκο διάσωσης.