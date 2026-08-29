Ελβετία: Χαλάζι σε μέγεθος μπάλας του γκολφ έπληξε τη Ζυρίχη – «Έμοιαζε σαν το τέλος του κόσμου»

Εκτεταμένες καταστροφές σε σπίτια, αυτοκίνητα και υποδομές άφησε πίσω της η σφοδρή καταιγίδα που έπληξε το καντόνι της Ζυρίχης στην Ελβετία, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Το ακραίο καιρικό φαινόμενο, συνοδευόμενο από γιγάντιο χαλάζι έως 8 εκατοστά και θυελλώδεις ανέμους, προκάλεσε χάος και ζημιές σε λίγα λεπτά, με κατοίκους να περιγράφουν την κατάσταση ως «το τέλος του κόσμου».

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Διεθνή Νέα

χαλάζι
Photo: KEYSTONE/DPA onw-images.de/ALEXANDER WOLF
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εκτεταμένες καταστροφές σε σπίτια, αυτοκίνητα και υποδομές άφησε πίσω της η σφοδρή καταιγίδα που έπληξε το καντόνι της Ζυρίχης στην Ελβετία, την Παρασκευή 28/08.
  • Το ακραίο καιρικό φαινόμενο συνοδεύθηκε από γιγάντιο χαλάζι, με κατοίκους να περιγράφουν το μέγεθός του σαν «μπάλας του γκολφ», προκαλώντας απόλυτο χάος στους δρόμους.
  • «Έμοιαζε σαν το τέλος του κόσμου. Ήταν κατάμαυρα», περιγράφει κάτοικος που είδε το γιγαντιαίο χαλάζι να καταστρέφει σε λίγα λεπτά το φωτοβολταϊκό σύστημα του τροχόσπιτού του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Εκτεταμένες καταστροφές σε σπίτια, αυτοκίνητα και υποδομές άφησε πίσω της η σφοδρή καταιγίδα που έπληξε το καντόνι της Ζυρίχης στην Ελβετία, την Παρασκευή 28/08.

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Το ακραίο καιρικό φαινόμενο που χρειάστηκε μόλις λίγα λεπτά έντασης για να προκαλέσει ζημιές και καταστροφές, συνοδεύθηκε από γιγάντιο χαλάζι και θυελλώδεις ανέμους. Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της χώρας, από τη χαλαζόπτωση τραυματίστηκαν τουλάχιστον 40 άτομα.

Σαν μια… «μπάλα του γκολφ»!

Κάτοικοι περιοχών που επλήγησαν περιγράφουν το χαλάζι σε μέγεθος μιας «μπάλας του γκολφ»! Στους δρόμους των περιοχών Γκλατφέλντεν, Μπίλαχ και Ζόιζαχ, προκλήθηκε το απόλυτο χάος.

Σε βόρεια και δυτική Ελβετία, σημειώθηκαν πτώσεις δεκάδων δέντρων, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, ακόμη και ανατροπές οχημάτων σε αυτοκινητόδρομους.

ΧΑΛΑΖΙ ΖΥΡΙΧΗ

«Έμοιαζε σαν το τέλος του κόσμου…»

«Έμοιαζε σαν το τέλος του κόσμου. Ήταν κατάμαυρα»,  περιγράφει σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ένας κάτοικος του Χέρι, ο οποίος είδε το γιγαντιαίο χαλάζι να καταστρέφει μέσα σε λίγα λεπτά το φωτοβολταϊκό σύστημα στην οροφή του τροχόσπιτου, ενώ υπέστησαν ζημιές και τα παράθυρά του.

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