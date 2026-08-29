Ελβετία: Χαλάζι σε μέγεθος μπάλας του γκολφ έπληξε τη Ζυρίχη – «Έμοιαζε σαν το τέλος του κόσμου»

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Εκτεταμένες καταστροφές σε σπίτια, αυτοκίνητα και υποδομές άφησε πίσω της η σφοδρή καταιγίδα που έπληξε το καντόνι της Ζυρίχης στην Ελβετία, την Παρασκευή 28/08.

Το ακραίο καιρικό φαινόμενο που χρειάστηκε μόλις λίγα λεπτά έντασης για να προκαλέσει ζημιές και καταστροφές, συνοδεύθηκε από γιγάντιο χαλάζι και θυελλώδεις ανέμους. Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της χώρας, από τη χαλαζόπτωση τραυματίστηκαν τουλάχιστον 40 άτομα.

Σαν μια… «μπάλα του γκολφ»!

Κάτοικοι περιοχών που επλήγησαν περιγράφουν το χαλάζι σε μέγεθος μιας «μπάλας του γκολφ»! Στους δρόμους των περιοχών Γκλατφέλντεν, Μπίλαχ και Ζόιζαχ, προκλήθηκε το απόλυτο χάος.

Σε βόρεια και δυτική Ελβετία, σημειώθηκαν πτώσεις δεκάδων δέντρων, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, ακόμη και ανατροπές οχημάτων σε αυτοκινητόδρομους.

«Έμοιαζε σαν το τέλος του κόσμου…»

«Έμοιαζε σαν το τέλος του κόσμου. Ήταν κατάμαυρα», περιγράφει σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ένας κάτοικος του Χέρι, ο οποίος είδε το γιγαντιαίο χαλάζι να καταστρέφει μέσα σε λίγα λεπτά το φωτοβολταϊκό σύστημα στην οροφή του τροχόσπιτου, ενώ υπέστησαν ζημιές και τα παράθυρά του.