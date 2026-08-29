Αίγιο: Μπήκε σαν «κύριος» στο γραφείο τελετών και έφυγε «κλέφτης»- Άρπαξε 3.000 ευρώ και συλλεκτικά νομίσματα

Ένας άγνωστος δράστης διέπραξε κλοπή σε γραφείο τελετών στο Αίγιο, εισερχόμενος χωρίς παραβίαση αφού γνώριζε πού τοποθετούνται τα κλειδιά. Εκμεταλλευόμενος την παρακολούθηση των κινήσεων, έκλεψε 3.000 ευρώ μετρητά και 50 συλλεκτικά νομίσματα, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 10.000 ευρώ. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρχές.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Άγνωστος δράστης έκλεψε γραφείο τελετών στο Αίγιο, χωρίς να παραβιάσει καμία πόρτα ή παράθυρο.
  • Ο δράστης φαίνεται να είχε παρακολουθήσει τις κινήσεις των ανθρώπων του γραφείου και γνώριζε πού τοποθετούν τα κλειδιά.
  • Έκλεψε 3.000 ευρώ μετρητά και 50 συλλεκτικά νομίσματα, συνολικής εκτιμώμενης αξίας περίπου 10.000 ευρώ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο άγνωστος δράστης της κλοπής που έγινε σε γραφείο τελετών στο Αίγιο, δεν χρειάστηκε να παραβιάσει καμία πόρτα ή παράθυρο για να βρεθεί στο στόχο του.

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Σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο apohxos.gr, ο δράστης φαίνεται να είχε παρακολουθήσει αρκετές μέρες πριν τις κινήσεις των ανθρώπων του γραφείου καθώς ήξερε που τοποθετούν  τα κλειδιά όταν φεύγουν…

Και μάλλον ήξερε ότι εκτός από φέρετρα, το γραφείο είχε και άλλα…

Γι’ αυτόν ήταν μάλλον μία απλή υπόθεση. Πήρε τα κλειδιά, μπήκε στο γραφείο και έκλεψε 3.000 μετρητά και 50 συλλεκτικά νομίσματα, συνολικής εκτιμώμενης αξίας περίπου 10.000 ευρώ!

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Η υπόθεση διερευνάται από τις αρχές…

 

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