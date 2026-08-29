Τηλεθέαση (28/8): Τι νούμερα έκαναν οι πρωινές εκπομπές την Παρασκευή

Τα νούμερα τηλεθέασης για τις πρωινές εκπομπές της Παρασκευής 28 Αυγούστου, τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό. 

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Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Unsplash.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών συνεχίστηκε με αμείωτο ρυθμό.
  • Στο γενικό κοινό, το «Σήμερα» του ΣΚΑΪ κατέκτησε την πρώτη θέση στη ζώνη 5-10 με 22,9%, ενώ οι «Αταίριαστοι» του ίδιου καναλιού ήταν πρώτοι στη ζώνη 10-1 με 17,2%.
  • Αντίστοιχα, στο δυναμικό κοινό, το «Σήμερα» βρέθηκε στην κορυφή με 19,6% και οι «Αταίριαστοι» με 16%.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με αμείωτο ρυθμό συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών και την Παρασκευή 28 Αυγούστου.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 5-10

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ΣΚΑΪ Σήμερα 22,9%
2 OPEN Ώρα Ελλάδος 16,7%
3 ΣΚΑΪ Πρώτη Εικόνα 15,1%
4 MEGA Κοινωνία Ώρα Mega 13,7%

Ζώνη 10-1

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 17,2%
2 ΣΚΑΪ Live You 12,6%
3 OPEN 10 Παντού 12,3%
4 ANT1 Καλοκαίρι Μαζί 7,9%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 5-10

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ΣΚΑΪ Σήμερα 19,6%
2 ΣΚΑΪ Πρώτη Εικόνα 15,3%
3 OPEN Ώρα Ελλάδος 10,7%
4 MEGA Κοινωνία Ώρα Mega 8,7%

Ζώνη 10-1

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 16%
2 ΣΚΑΪ Live You 8,6%
3 OPEN 10 Παντού 6,9%
4 ANT1 Καλοκαίρι Μαζί 3,9%
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