Τηλεθέαση (28/8): Τι νούμερα έκαναν οι πρωινές εκπομπές την Παρασκευή

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών και την Παρασκευή 28 Αυγούστου.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 5-10
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ΣΚΑΪ
|Σήμερα
|22,9%
|2
|OPEN
|Ώρα Ελλάδος
|16,7%
|3
|ΣΚΑΪ
|Πρώτη Εικόνα
|15,1%
|4
|MEGA
|Κοινωνία Ώρα Mega
|13,7%
Ζώνη 10-1
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ΣΚΑΪ
|Αταίριαστοι
|17,2%
|2
|ΣΚΑΪ
|Live You
|12,6%
|3
|OPEN
|10 Παντού
|12,3%
|4
|ANT1
|Καλοκαίρι Μαζί
|7,9%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 5-10
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ΣΚΑΪ
|Σήμερα
|19,6%
|2
|ΣΚΑΪ
|Πρώτη Εικόνα
|15,3%
|3
|OPEN
|Ώρα Ελλάδος
|10,7%
|4
|MEGA
|Κοινωνία Ώρα Mega
|8,7%
Ζώνη 10-1
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ΣΚΑΪ
|Αταίριαστοι
|16%
|2
|ΣΚΑΪ
|Live You
|8,6%
|3
|OPEN
|10 Παντού
|6,9%
|4
|ANT1
|Καλοκαίρι Μαζί
|3,9%