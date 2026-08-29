Τηλεθέαση (28/8): Τι νούμερα έκαναν οι πρωινές εκπομπές την Παρασκευή

Τα νούμερα τηλεθέασης για τις πρωινές εκπομπές της Παρασκευής 28 Αυγούστου, τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό.