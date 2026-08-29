Πεζεσκιάν: Καλεί τους Ιρανούς να αποδεχθούν τις επιπτώσεις των αμερικανικών κυρώσεων

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Reuters
Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν. Φωτογραφία: Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, απηύθυνε κάλεσμα στους πολίτες να αποδεχθούν τις συνέπειες των διεθνών κυρώσεων, δηλώνοντας ότι «Βρισκόμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση».
  • Οι ΗΠΑ επέβαλαν νέο πακέτο «δευτερογενών» κυρώσεων, πλήττοντας τους εμπορικούς εταίρους του Ιράν, με στόχο την οικονομική ασφυξία της Τεχεράνης.
  • Οι εξαγωγές και οι εισαγωγές «μειώθηκαν κατά 25% έως 30%», ενώ αναμένεται αύξηση στην τιμή της βενζίνης λόγω των κυρώσεων και του ναυτικού αποκλεισμού.

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Κάλεσμα στους Ιρανούς πολίτες να αποδεχθούν τις συνέπειες των διεθνών κυρώσεων στην οικονομία της χώρας απηύθυνε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, στον απόηχο της κλιμάκωσης της αμερικανικής στάσης.

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«Ορισμένοι λένε ότι οι κυρώσεις δεν έχουν καμία επίπτωση. Στους ανθρώπους αυτούς δεν έχω τίποτε να απαντήσω», δήλωσε ο Μασούντ Πεζεσκιάν κατά την διάρκεια συνέντευξης στην κρατική τηλεόραση.  «Βρισκόμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση και οφείλουμε να αποδεχθούν τις συνθήκες που επικρατούν σε καιρό πολέμου», είπε.

Ο πρόεδρος του Ιράν είχε παραδεχθεί την περασμένη εβδομάδα ότι η χώρα του βρίσκεται αντιμέτωπη «με πολλές οικονομικές δυσκολίες», ακόμη και αν η Τεχεράνη διαβεβαιώνει ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτύχουν «τίποτε» με τις οικονομικές πιέσεις.

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Το νέο κύμα «δευτερογενών» κυρώσεων των ΗΠΑ

Την Δευτέρα, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ παρουσίασε νέο πακέτο «δευτερογενών» κυρώσεων οι οποίες δεν πλήττουν απευθείας του Ιράν, αλλά τους εμπορικούς του εταίρους. Σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην οικονομική ασφυξία της Τεχεράνης, σε μια συγκυρία όπου ο πόλεμος —που ξεκίνησε με τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου— βρίσκεται σε κατάσταση αδιεξόδου.

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Οι εξαγωγές και οι εισαγωγές «μειώθηκαν κατά 25% έως 30%», αποκάλυψε ο Μασούντ Πεζεσκιάν και πρόσθεσε ότι η τιμή της βενζίνης θα αυξηθεί τελικά με τον έναν ή τον άλλον τρόπο.

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Το Ιράν, μεγάλη πετρελαιοπαραγωγός χώρα, , επιδοτεί εδώ και χρόνια την βενζίνη με ποσοστώσεις ανάλογα με την κατανάλωση, γεγονός που καθιστά οποιαδήποτε αλλαγή στις τιμές πολιτικά ευαίσθητο ζήτημα.

Την Τετάρτη, ο αντιπρόεδρος του Ιράν Μοχάμαντ Τζαφάρ Γκαεμπανάχ δήλωσε ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών, που επιβλήθηκε ως αντίποινα για το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη, έχει εμποδίσει την χώρα του να εισαγάγει επαρκείς ποσότητες βενζίνης ώστε να αντισταθμίσει την «ανεπαρκή» παραγωγή.

Μία από τις χώρες που στοχοποιούνται από τις νέες αμερικανικές κυρώσεις και σημαντικός οικονομικός εταίρος της Τεχεράνης, η Κίνα, διαβεβαίωσε ωστόσο ότι θα υπερασπιστεί «αποφασιστικά» τα συμφέροντά της και τη συνεργασία της με το Ιράν.

«Δεν είναι ακατόρθωτο να επαναφέρουμε τη διπλωματία στις ράγες. Αυτό εξαρτάται από το αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κατανοήσουν ένα απλό γεγονός: ότι η πίεση δεν αποδίδει», δήλωσε από την πλευρά του χθες ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί.

 

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