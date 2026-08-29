Φωτιά σε οικοπεδικό χώρο στον Ταύρο

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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 29/8 σε ξηρά χόρτα σε οικοπεδικό χώρο στον Ταύρο Αττικής . Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα περίπου στις 14:00.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με και 4 οχήματα. Η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορίας 4).

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.