Φωτιά στην Κοζάνη – Καίει χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σπινάρη

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου 29/8 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σπινάρη Κοζάνης. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12:30.

Για το έργο της κατάσβεσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα. Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Κοζάνης προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης .

*Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι.