Φωτιά στην Κοζάνη – Καίει χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σπινάρη

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου 29/8 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σπινάρη Κοζάνης, κινητοποιώντας 22 πυροσβέστες, μια ομάδα της 8ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και υδροφόρες από τον δήμο Κοζάνης. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου 29/8 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σπινάρη Κοζάνης.
  • Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ ο δήμος Κοζάνης παρείχε υδροφόρες.
  • Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης κινητοποιήθηκε για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου 29/8 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σπινάρη Κοζάνης.  Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12:30.

Για το έργο της κατάσβεσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.  Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Κοζάνης προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης .

*Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι.

 

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