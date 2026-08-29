Κίεβο: Τουλάχιστον 27 νεκροί από ρωσική αεροπορική επιδρομή – 4 νεκροί από ουκρανικές επιθέσεις με drone σε Σεβαστούπολη και Μπέλγκοροντ

Τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 42 τραυματίστηκαν έπειτα από ρωσική επίθεση με drone σε αποθήκη στην περιοχή του Κιέβου, η οποία προκάλεσε πυρκαγιά και έκρηξη. Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζήτησε την τιμωρία των υπευθύνων και υπενθύμισε την απαγόρευση αποθήκευσης πυρομαχικών κοντά σε κατοικίες.

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Διεθνή Νέα

κίεβο
REUTERS/Alina Smutko
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 42 τραυματίστηκαν έπειτα από ρωσική επίθεση με drone σε αποθήκη στην περιοχή του Κιέβου, η οποία προκάλεσε πυρκαγιά και έκρηξη.
  • Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε την τιμωρία των υπευθύνων, υπενθυμίζοντας ότι «τα πυρομαχικά δεν μπορεί να αποθηκεύονται κοντά σε κατοικίες». Το χτύπημα προκάλεσε έκρηξη και «σημαντικές ζημιές» σε υποδομές.
  • Παράλληλα, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν σε ουκρανικές επιθέσεις με drone στη Σεβαστούπολη της Κριμαίας και στην πόλη Μπελγκορόντ της Ρωσίας.

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Τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν έπειτα από ρωσική επίθεση με drone σε αποθήκη στην περιοχή του Κιέβου, η οποία προκάλεσε πυρκαγιά και έκρηξη, δήλωσαν αξιωματούχοι το Σάββατο, προκαλώντας την αντίδραση του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι που ζήτησε την τιμωρία των υπευθύνων.

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Ακόμη 42 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ περισσότεροι από 380 απομακρύνθηκαν από την πληγείσα περιοχή στην περιφέρεια της Μπούτσα, έγραψε στην εφαρμογή Telegram ο κυβερνήτης της περιοχής του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο. Ο Τκατσένκο δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με το ακριβές αντικείμενο που επλήγη κατά την επίθεση αργά την Παρασκευή.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι το χτύπημα στην αποθήκη προκάλεσε έκρηξη και ότι οι παρακείμενες υποδομές υπέστησαν «σημαντικές ζημιές», συμπεριλαμβανομένων κτιρίων κατοικιών και μιας δομής φροντίδας ηλικιωμένων.

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Ζελένσκι: «Τα πυρομαχικά δεν μπορεί να αποθηκεύονται κοντά σε κατοικίες»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπενθύμισε την απαγόρευση αποθήκευσης πυρομαχικών κοντά σε κατοικίες, έπειτα από την νυκτερινή ρωσική επιδρομή κατά της αποθήκης που προκάλεσε δευτερογενείς εκρήξεις κατά τις οποίες σκοτώθηκαν τουλάχιστον 27 άνθρωποι. «Υπάρχουν κανονισμοί, τα πυρομαχικά δεν μπορεί να αποθηκεύονται κοντά σε κατοικίες ή σε άλλες περιοχές κατοίκησης. Ασφαλώς, θα εξαχθούν τα αναγκαία συμπεράσματα», δήλωσε μέσω του Χ.

Ο κυβερνήτης της περιοχής, Τιμούρ Τκατσένκο, δήλωσε ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω.

Η επίθεση της Παρασκευής ακολούθησε δύο ημέρες συνεχών κυμάτων εφορμήσεων με drones που είχαν ως στόχο την πόλη και τη γύρω περιοχή, προκαλώντας ζημιές σε αποθήκες και κατοικίες, καθώς και σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων.

Τέσσερις νεκροί σε ουκρανικές επιθέσεις με drone σε Σεβαστούπολη και Μπελγκορόντ

Ενας άνθρωπος σκοτώθηκε και τρεις τραυματίσθηκαν σε ουκρανική επίθεση με drone στην Σεβαστούπολη της προσαρτημένης από την Ρωσία ουκρανικής Χερσονήσου της Κριμαίας, ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο διορισμένος από την Μόσχα κυβερνήτης.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και εννέα τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση με drone στην πόλη Μπελγκορόντ της Ρωσίας, ανακοίνωσαν μέσω του Telegram οι τοπικές αρχές.  Τρεις από τους τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

 

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