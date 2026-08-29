Ουκρανία: Εσπευσμένη απομάκρυνση κατοίκων έπειτα από πλήγμα ρωσικού drone σε αποθήκη με εκρηκτικά

Περισσότεροι από 200 κάτοικοι χωριού στην περιφέρεια του Κιέβου απομακρύνθηκαν εσπευσμένα μετά από πλήγμα ρωσικού drone σε αποθήκη με εκρηκτικές ύλες, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά και σειρά εκρήξεων. Η γενική εισαγγελία διενεργεί έρευνα για «αμέλεια» σχετικά με τις συνθήκες αποθήκευσης, ενώ ο πρωθυπουργός επέκρινε την επανάληψη των ίδιων λαθών από προηγούμενες επιθέσεις.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Περισσότεροι από 200 κάτοικοι χωριού στην περιφέρεια του Κιέβου απομακρύνθηκαν εσπευσμένα μετά το πλήγμα ρωσικού drone σε αποθήκη με εκρηκτικά, που προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά και εκρήξεις.
  • Η γενική εισαγγελία άρχισε έρευνα για «αμέλεια» που αφορά τις συνθήκες αποθήκευσης εκρηκτικών, ερευνώντας τη νομιμότητα και τις άδειες της εταιρείας.
  • Ο πρωθυπουργός Σερχίι Κορέτσκι επέκρινε την έλλειψη «διδαγμάτων» από προηγούμενες επιθέσεις, τονίζοντας ότι «η ατελείωτη επανάληψη των ίδιων λαθών (…) αποτελεί εγκληματική αμέλεια».

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Περισσότεροι από 200 κάτοικοι χωριού στην περιφέρεια του Κιέβου απομακρύνθηκαν εσπευσμένα χθες Παρασκευή, μετά το πλήγμα ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε αποθήκη με εκρηκτικές ύλες, το οποίο προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά και σειρά εκρήξεων, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Η γενική εισαγγελία γνωστοποίησε πως άρχισε να διενεργεί έρευνα για «αμέλεια» που αφορά τις συνθήκες αποθήκευσης, έπειτα από την επίθεση, λίγο μετά τις 20:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στο χωριό Μούιλα, στην περιοχή Μπουτσάνσκι.

Σύμφωνα με τον στρατιωτικό περιφερειάρχη Κιέβου Τιμούρ Τκατσένκο, εκδηλώθηκε πυρκαγιά και ακούστηκαν πολλαπλές «εκρήξεις».

«Πάνω από 200 άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδιά, απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από την περιοχή ήδη», ανέφερε λίγο μετά τη 01:00 μέσω Telegram, κάνοντας λόγο για τραυματίες.

Η εισαγγελία διευκρίνισε από την πλευρά της ότι η έρευνά της αφορά «τη νομιμότητα» της «αποθήκευσης εκρηκτικών» στο χωριό και το εάν η εταιρεία στην οποία ανήκε είχε λάβει τις απαραίτητες άδειες.

Ο πρωθυπουργός Σερχίι Κορέτσκι από την πλευρά του επέκρινε το ότι δεν αντλήθηκαν «διδάγματα» από προηγούμενη φονική επίθεση τον Ιούλιο στην κοινότητα Βίσνεβε, κοντά στο Κίεβο, εναντίον αποθήκης πυρομαχικών. Έρευνα που ακολούθησε έφερε στο φως παραλείψεις από πλευράς της δημόσιας εταιρείας στην οποία ανήκε, που δεν τηρούσε τους κανόνες παρότι η αποθήκη βρισκόταν κοντά σε σπίτια.

«Η ατελείωτη επανάληψη των ίδιων λαθών, την πέμπτη χρονιά της εισβολής (…) αποτελεί εγκληματική αμέλεια», κατήγγειλε προτού προσθέσει ότι «όλοι οι υπεύθυνοι, χωρίς εξαίρεση, πρέπει να τιμωρηθούν αυστηρά, ώστε να μην επαναληφθούν ποτέ τέτοιες καταστάσεις».

Τεσσεράμισι και πλέον χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία, οι αεροπορικές επιδρομές μακράς εμβέλειας, που βάζουν ολοένα περισσότερο στο στόχαστρο πολιτικές υποδομές, ιδίως αποθήκες και ενεργειακές εγκαταστάσεις, εντείνονται και στις δυο πλευρές των συνόρων, αυξάνοντας τις απώλειες μεταξύ των αμάχων.

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