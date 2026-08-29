Κολομβία: Επανέρχονται οι αεροψεκασμοί με γλυφοσάτη κατά των καλλιεργειών κόκας – «Θα πλήξουν τους αγρότες, όχι τα καρτέλ», προειδοποιούν οι περιβαλλοντιστές

Την επανέναρξη των αεροψεκασμών με γλυφοσάτη για την καταστροφή καλλιεργειών κόκας δρομολογεί η νέα κυβέρνηση της Κολομβίας, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να καταπολεμήσει τη διακίνηση ναρκωτικών, σύμφωνα με κυβερνητικό έγγραφο που αποκαλύφθηκε την Παρασκευή.

Η χώρα της Λατινικής Αμερικής, η οποία κατατάσσεται πρώτη παγκοσμίως στην παραγωγή κοκαΐνης που βασίζεται στα φύλλα κόκας, είχε ανατείλει το 2015 τους ψεκασμούς με το συγκεκριμένο ζιζανιοκτόνο, το οποίο θεωρείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) «δυνητικά καρκινογόνο για τα ανθρώπινα όντα».

Ωστόσο, η κυβέρνηση του νέου προέδρου Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, που ανέλαβε καθήκοντα στις 7 Αυγούστου, ήρε την απαγόρευση με απόφαση της 18ης Αυγούστου, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή.

🇨🇴‼️ | Abelardo de la Espriella volverá a fumigar los cultivos ilícitos que se encuentren en Colombia. En este caso, no se usará glisfofato y medirán el impacto del glufosinato de amonio como químico de aspersión aérea. La idea es atacar los cultivos de coca y analizar el impacto… pic.twitter.com/PhAs7nKsit — UHN Plus (@UHN_Plus) August 28, 2026

Η κατάργηση της απαγόρευσης δεν σημαίνει αυτόματα την επανέναρξη των αεροψεκασμών με γλυφοσάτη, όμως το κυβερνητικό έγγραφο επιτρέπει την πρακτική, υπό την προϋπόθεση ότι θα περιορίζονται στο ελάχιστο οι ανεπιθύμητες συνέπειες.

Αντιδράσεις από περιβαλλοντιστές και αγρότες

Όταν η πρακτική απαγορεύτηκε πριν από περισσότερο από μία δεκαετία, είχε αποφασιστεί ότι η επανέναρξή της θα συνοδευόταν από μέτρα για τον περιορισμό των πιθανών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Υπερασπιστές του περιβάλλοντος εναντιώνονται στην πρακτική αυτή, όπως και αγρότες, που τονίζουν πως οι ψεκασμοί με γλυφοσάτη θα βλάψουν περισσότερο το δικό τους βιός παρά τα καρτέλ των ναρκωτικών.

Urgente: Gobierno tumba resolución que prohibía la aspersión aérea con glifosato contra la coca https://t.co/xyTmxa5Efg — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 29, 2026

Ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, ακροδεξιός εκατομμυριούχος δικηγόρος και επιχειρηματίας, υποστηρίχτηκε ενθουσιωδώς από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αφού ανέλαβε την εξουσία αυτόν τον μήνα η Κολομβία εντάχτηκε στην «Ασπίδα της Αμερικής», συμμαχία με δημόσια διακηρυγμένο στόχο την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών, στην οποία συμμετέχουν διάφορα κράτη της Λατινικής Αμερικής, ανάμεσά τους η Αργεντινή, ο Ισημερινός και το Ελ Σαλβαδόρ.