Απίστευτο περιστατικό στη Νέα Υόρκη: Επιβάτης μαχαίρωσε εργαζόμενο του μετρό που του έκανε παρατήρηση επειδή ουρούσε στην αποβάθρα

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Ένα σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε στον σταθμό του μετρό της Times Square στη Νέα Υόρκη, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε σε εργαζόμενο της Μητροπολιτικής Αρχής Μεταφορών (MTA) και τον τραυμάτισε με μαχαίρι, επειδή εκείνος του έκανε παρατήρηση για ανάρμοστη συμπεριφορά στην αποβάθρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 22:30 τη Δευτέρα, όταν ο 30χρονος εργαζόμενος καθαριότητας αντιλήφθηκε έναν άνδρα να ουρεί στην αποβάθρα και του έκανε παρατήρηση, σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Υόρκης και πηγές των Αρχών.

Unhinged straphanger stabs MTA cleaner who scolded him for urinating on busy NYC subway platform: cops, sources https://t.co/e43L3lP4gu pic.twitter.com/U1rMqGR5p7 — New York Post (@nypost) August 27, 2026

Η παρατήρηση κατέληξε σε επίθεση

Ο άνδρας φέρεται να αντέδρασε έντονα και να άρχισε να διαπληκτίζεται με τον εργαζόμενο. Ακολούθησε συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο δράστης φέρεται να έβγαλε μαχαίρι και να τραυμάτισε τον 30χρονο στο αριστερό χέρι.

Ο εργαζόμενος, ο οποίος εργάζεται στην MTA από τον Ιούλιο του 2023, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Bellevue, όπου νοσηλεύτηκε σε σταθερή κατάσταση. Σύμφωνα με την MTA, έλαβε τις απαραίτητες ιατρικές φροντίδες και πήρε εξιτήριο την Πέμπτη (27/8).

Ο δράστης παραμένει ασύλληπτος

Μετά την επίθεση, ο ύποπτος επιβιβάστηκε σε συρμό της γραμμής 1 με κατεύθυνση προς το νότιο τμήμα του Μανχάταν και κατάφερε να διαφύγει.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του μετρό, στο οποίο εμφανίζεται ο ύποπτος να φορά γυαλιά, να έχει μούσι και να κρατά σακίδιο.