Απίστευτο περιστατικό στη Νέα Υόρκη: Επιβάτης μαχαίρωσε εργαζόμενο του μετρό που του έκανε παρατήρηση επειδή ουρούσε στην αποβάθρα

Ένας εργαζόμενος της Μητροπολιτικής Αρχής Μεταφορών (MTA) δέχθηκε επίθεση και μαχαιρώθηκε στο αριστερό χέρι από έναν επιβάτη στο μετρό της Νέας Υόρκης, στον σταθμό Times Square, αφού του έκανε παρατήρηση επειδή ουρούσε στην αποβάθρα. Ο 30χρονος εργαζόμενος νοσηλεύτηκε σε σταθερή κατάσταση και πήρε εξιτήριο, ενώ ο δράστης παραμένει ασύλληπτος και αναζητείται από την αστυνομία.

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Νέα Υόρκη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε στον σταθμό του μετρό της Times Square στη Νέα Υόρκη, όταν επιβάτης μαχαίρωσε εργαζόμενο της MTA.
  • Ο 30χρονος εργαζόμενος του έκανε παρατήρηση επειδή ουρούσε στην αποβάθρα, με αποτέλεσμα ο δράστης να αντιδράσει έντονα και να τον τραυματίσει στο χέρι.
  • Ο εργαζόμενος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, νοσηλεύτηκε σε σταθερή κατάσταση και πήρε εξιτήριο την Πέμπτη. Ο δράστης παραμένει ασύλληπτος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε στον σταθμό του μετρό της Times Square στη Νέα Υόρκη, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε σε εργαζόμενο της Μητροπολιτικής Αρχής Μεταφορών (MTA) και τον τραυμάτισε με μαχαίρι, επειδή εκείνος του έκανε παρατήρηση για ανάρμοστη συμπεριφορά στην αποβάθρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 22:30 τη Δευτέρα, όταν ο 30χρονος εργαζόμενος καθαριότητας αντιλήφθηκε έναν άνδρα να ουρεί στην αποβάθρα και του έκανε παρατήρηση, σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Υόρκης και πηγές των Αρχών.

Η παρατήρηση κατέληξε σε επίθεση

Ο άνδρας φέρεται να αντέδρασε έντονα και να άρχισε να διαπληκτίζεται με τον εργαζόμενο. Ακολούθησε συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο δράστης φέρεται να έβγαλε μαχαίρι και να τραυμάτισε τον 30χρονο στο αριστερό χέρι.

Ο εργαζόμενος, ο οποίος εργάζεται στην MTA από τον Ιούλιο του 2023, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Bellevue, όπου νοσηλεύτηκε σε σταθερή κατάσταση. Σύμφωνα με την MTA, έλαβε τις απαραίτητες ιατρικές φροντίδες και πήρε εξιτήριο την Πέμπτη (27/8).

Ο δράστης παραμένει ασύλληπτος

Μετά την επίθεση, ο ύποπτος επιβιβάστηκε σε συρμό της γραμμής 1 με κατεύθυνση προς το νότιο τμήμα του Μανχάταν και κατάφερε να διαφύγει.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του μετρό, στο οποίο εμφανίζεται ο ύποπτος να φορά γυαλιά, να έχει μούσι και να κρατά σακίδιο.

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