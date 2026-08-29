«Σαββατοκύριακο από τις 5»: Πότε είναι η πρεμιέρα του Δημήτρη Κοτταρίδη και της Νίνας Κασιμάτη

Ο Δημήτρης Κοτταρίδης και η Νίνα Κασιμάτη επιστρέφουν με την εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5», η οποία θα κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στις 05:00 στο ΕΡΤnews. Η ΕΡΤ επιβεβαίωσε την πρεμιέρα με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Σαββατοκύριακο από τις 5
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Δημήτρης Κοτταρίδης και η Νίνα Κασιμάτη επιστρέφουν με το «Σαββατοκύριακο από τις 5».
  • Η πρεμιέρα της εκπομπής είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στις 05:00 στο ΕΡΤnews.
  • Η ΕΡΤ πραγματοποίησε μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την εκπομπή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Δημήτρης Κοτταρίδης και η Νίνα Κασιμάτη επιστρέφουν με το «Σαββατοκύριακο από τις 5», με την πρεμιέρα  να έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στις 05:00 στο ΕΡΤnews. Η ΕΡΤ πραγματοποίησε μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το πρωί του Σαββάτου (29/8), για την εκπομπή.

Στη δημοσίευση της ΕΡΤ, βλέπουμε ένα στιγμιότυπο των δύο έμπειρων παρουσιαστών από την επίσημη φωτογράφιση.

Στη λεζάντα της ανάρτησης για την πρεμιέρα του «Σαββατοκύριακο από τις 5», αναφέρεται ότι: «”Σαββατοκύριακο από τις 5″ με τον Δημήτρη Κοτταρίδη και τη Νίνα Κασιμάτη, για ένα Σαββατοκύριακο που αρχίζει με όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζουν οι πολίτες. Πρεμιέρα: Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στις 05:00 στο ERT NEWS». 

 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΕΡΤ (@ertofficial)

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