Η Realnews αυτής της Κυριακής (30/8/2026)

Με τίτλο: «Φοροαπαλλαγές και στήριξη της οικογένειας» κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακή, η Realnews.

Το κυβερνητικό πακέτο μέτρων της ΔΕΘ για το 2027, αλλά και για την επόμενη τετραετία.

Στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας:

– Για τις επιχειρήσεις προβλέπεται η μείωση της προκαταβολής φόρου στο 55% – 60% από 80% που είναι σήμερα.

– Για τις οικογένειες έρχεται η αύξηση έως 30% του επιδόματος παιδιού, ενώ κερδίζει έδαφος η εξίσωση στα προνόμια των τριτέκνων με αυτά των πολυτέκνων.

– Για τους μισθωτούς θα αυξηθεί το ποσό ημερήσιων διατακτικών στα 10 από τα 6 ευρώ σήμερα, ενώ εξετάζεται και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση μισθού.

– Ολες οι παρεμβάσεις για τους αγρότες με στόχο την ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους, αλλά και τη ρύθμιση των δανειακών βαρών.

Στη Realnews μπορείτε ακόμη να διαβάσετε:

– «Θερμό» εξάμηνο στο Αιγαίο. Αυξάνεται επικίνδυνα η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το σύνολο των αναθεωρητικών διεκδικήσεών της επαναφέρει η Αγκυρα στην ατζέντα. Απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, θέτει εκ νέου θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών -και, μάλιστα, της Ρόδου- ενώ Τούρκοι αξιωματούχοι μιλούν για πόλεμο. Κλιμάκωση της έντασης σε αέρα και θάλασσα, με αύξηση παραβιάσεων. Πώς ετοιμάζονται οι ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις να αντιμετωπίσουν τις τουρκικές υπερπτήσεις. Σκληρή απάντηση της Αθήνας: Ετοιμάζεται ρηματική διακοίνωση για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης προειδοποιεί ότι οι έρευνες για το καλώδιο θα γίνουν, αν χρειαστεί, συνοδεία φρεγατών και μαχητικών F-16 Viper. Τι μήνυμα στέλνει η απόκτηση των φρεγατών Bergamini.

– Ισραήλ εναντίον Τουρκίας: Η σύγκρουση για την επιρροή στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις για την Ελλάδα. Τι δείχνει η ισραηλινή επίθεση σε αεροπορική βάση της Συρίας και πώς την ερμηνεύουν Ερντογάν και Νετανιάχου.

– Ιός του Δυτικού Νείλου: Στο κόκκινο έως τα μέσα Σεπτεμβρίου. «O πραγματικός αριθμός κρουσμάτων είναι πολύ μεγαλύτερος», επισημαίνουν επιστήμονες στην «R».

– Οι μπίζνες του Τούρκου «βαρόνου» της Μυκόνου. Το ιδιωτικό γκαράζ στο κέντρο της Αθήνας, ο θαυμασμός του για τον Ερντογάν και η ύποπτη δράση του που ερευνά η ΕΛ.ΑΣ.

– Η νέα θεραπεία του καρκίνου στο πάγκρεας και οι κρίσιμες απαντήσεις.

– Εξαφάνιση Ισπανού επιχειρηματία: Σοβαρά ερωτηματικά για το θρίλερ στο Ιόνιο! Οι ενέργειες της συζύγου του 66χρονου που έπεσε στη θάλασσα από το ιστιοπλοϊκό του τίθενται στο μικροσκόπιο των Αρχών.