Τσουκαλάς για συνέντευξη Μητσοτάκη: Ο πρωθυπουργός της διαφθοράς δεν είναι σε θέση να κάνει υποδείξεις στο ΠΑΣΟΚ

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, επέκρινε έντονα τον Πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη, κατηγορώντας τον για διαφθορά, σκάνδαλα και αναξιοκρατία, καθώς και για ανεκπλήρωτες υποσχέσεις στη Δυτική Μακεδονία. Η δήλωση του κ. Τσουκαλά ήρθε σε απάντηση συνέντευξης του Κ. Μητσοτάκη στη Δυτική Μακεδονία, με το ΠΑΣΟΚ να δηλώνει ότι έρχεται η ώρα της πολιτικής αλλαγής.

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Πολιτική

Κώστας Τσουκαλάς
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • “Ο Πρωθυπουργός της διαφθοράς, των σκανδάλων, της αναξιοκρατίας, της εξυπηρέτησης των ολιγαρχών και της συστηματικής καταπάτησης κάθε έννοιας θεσμικότητας δεν είναι σε θέση να κάνει υποδείξεις στο ΠΑΣΟΚ”, δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς.
  • Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη ότι «χωρίς ντροπή εμφανίστηκε στη Δυτική Μακεδονία επιχειρώντας να πείσει τους κατοίκους ότι ο οικονομικός και κοινωνικός μαρασμός της περιοχής… είναι μια αυταπάτη».
  • Το ΠΑΣΟΚ έχει το προοδευτικό πρόγραμμα και τους ανθρώπους να αλλάξει σελίδα η χώρα. Πάνω απ’ όλα όμως δεν έχει εξαρτήσεις, όπως αναφέρει.
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«Ο Πρωθυπουργός της διαφθοράς, των σκανδάλων, της αναξιοκρατίας, της εξυπηρέτησης των ολιγαρχών και της συστηματικής καταπάτησης κάθε έννοιας θεσμικότητας δεν είναι σε θέση να κάνει υποδείξεις στο ΠΑΣΟΚ», δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς, σχετικά με τη συνέντευξη του Κ. Μητσοτάκη σε ιστοσελίδα της Δ. Μακεδονίας.

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Ο Εκπροσώπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κίνηματος Αλλαγής ανέφερε ότι «ο κ. Μητσοτάκης χωρίς ντροπή εμφανίστηκε στη Δυτική Μακεδονία επιχειρώντας να πείσει τους κατοίκους ότι ο οικονομικός και κοινωνικός μαρασμός της περιοχής, τα έργα ύψους πολλών εκατομμυρίων που υποσχόταν μετά την απολιγνιτοποίηση και ακόμη μένουν στα χαρτιά, όπως πιστοποιεί η Κομισιόν, είναι μια αυταπάτη». Πρόσθεσε ότι η αλαζονεία, η αμετροέπεια και η εξαπάτηση πληρώνονται ακριβά στην κάλπη.

‘Ο κ. Τσουκαλάς παρατήρησε ότι «ο κ. Μητσοτάκης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για μάχες «οπισθοφυλακών». Ο Πρωθυπουργός της διαφθοράς, των σκανδάλων, της αναξιοκρατίας, της εξυπηρέτησης των ολιγαρχών και της συστηματικής καταπάτησης κάθε έννοιας θεσμικότητας δεν είναι σε θέση να κάνει υποδείξεις στο ΠΑΣΟΚ».

«Ποιες «πλατείες» θυμάται ο κ. Μητσοτάκης; Αυτές των Ζαππείων της αυταπάτης και του εμπαιγμού; Θυμάται ποια «στάση ευθύνης» απέναντι στους πολίτες κράτησε ο ίδιος το 2010, όταν η χώρα παραδόθηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο χείλος της χρεοκοπίας;», αναρωτήθηκε και συμπλήρωσε:

«Ψιλά γράμματα για έναν Πρωθυπουργό και ένα σύστημα εξουσίας που μπροστά στο μικροκομματικό τους συμφέρον και τη βουλιμία της καρέκλας, δεν έχουν κανέναν φραγμό…..Η ώρα της πολιτικής αλλαγής έρχεται, κ. Μητσοτάκη.

Το ΠΑΣΟΚ έχει το προοδευτικό πρόγραμμα και τους ανθρώπους να αλλάξει σελίδα η χώρα. Πάνω απ’ όλα όμως δεν έχει εξαρτήσεις».

 

 

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