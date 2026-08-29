Λάρισα: Οδηγήθηκε στη φυλακή γιατί χαστούκισε την έγκυο σύντροφο του

Σε ποινή φυλάκισης δύο ετών, καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας ένας άνδρας που χαστούκισε την έγκυο σύντροφό του. Το δικαστήριο που τον καταδίκασε για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, δεν δέχθηκε την αίτηση έφεσης.

Όπως μεταδίδει το larissanet.gr, παρά την έκκληση της παθούσας ώστε να τους δοθεί μία «δεύτερη ευκαιρία», το δικαστήριο αποφάσισε ο κατηγορούμενος, που είχε απασχολήσει τη δικαιοσύνη στο παρελθόν για άλλου τύπου αδικήματα, να εκτίσει κανονικά την ποινή με την εισαγγελέα να επισημαίνει στην αγόρευσή της πως «έγινε σαφές», ότι η γυναίκα «φοβάται» και γι’ αυτό δεν θέλησε να δώσει συνέχεια στο συμβάν…

«Να με βοηθήσετε γιατί περιμένω παιδί…»

Στην απολογία του ο κατηγορούμενος αρνήθηκε πως χαστούκισε την σύντροφό του ενώ δήλωσε επανειλημμένα πως δεν συμφωνεί να παρακολουθήσει πρόγραμμα μέσω της διαδικασίας της ποινικής διαμεσολάβησης.

«Να με βοηθήσετε γιατί περιμένω παιδί» είπε στο δικαστήριο ο κατηγορούμενος λίγο πριν την ανακοίνωση της απόφασης η οποία ήταν φυλάκιση δύο ετών χωρίς αναστολή και χωρίς ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση.