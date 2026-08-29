Παύλος Πολάκης: Με ενδιαφέρει η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ – Ανοιχτό και το ενδεχόμενο υποψηφιότητας για τον Δήμο Χανίων

Σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στα «Χανιώτικα Νέα», ο Παύλος Πολάκης ξεκαθάρισε τις προθέσεις του για την διεκδίκηση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν απέκλεισε και το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος για Δήμαρχος Χανίων.

Οι εξελίξεις στην Αριστερά, ο Αλέξης Τσίπρας και ο Στέφανος Κασσελάκης συμπεριλαμβάνονται στο «κάδρο» της συνέντευξής του, όπως επίσης τα «πυρά» που εξαπέλυσε κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη καθώς και κατά τις Ντόρας Μπακογιάννη.

Για τον Παύλο Πολάκη, πάντως, όπως τουλάχιστον υποστήριξε ο ίδιος, δεν φαίνεται να έχει κλείσει το κεφάλαιο «τοπική αυτοδιοίκηση».

«Τα Χανιά πρέπει να αλλάξουν δημοτική αρχή»

Αφορμή για να περάσει η κουβέντα στο μοντέλο ανάπτυξης της πόλης αποτέλεσε η Νέα Χώρα και το πρόσφατο πρόβλημα με το αποχετευτικό δίκτυο.

«Το μοντέλο ανάπτυξης το οποίο πριμοδότησε η τωρινή δημοτική αρχή νομίζω ότι έχει φτάσει τα όριά του. Δηλαδή το σκάσιμο της αποχέτευσης δεν έγινε γενικώς και αορίστως επειδή ήταν παλιό το δίκτυο, έγινε γιατί υπερέβη το όριό του».

-Δηλαδή ξεπεράστηκαν οι αντοχές της πόλης;

«Ακριβώς. Δηλαδή εδώ πλέον αρχίζουμε και γινόμαστε λίγο Ισπανία σαν Χανιά. Φτάνουμε τα όρια αντοχής της φέρουσας ικανότητας των υποδομών και των δικτύων της πόλης. Και εγώ το λέω πολύ ευθέως. Εγώ δεν γουστάρω άλλη τέτοια ανάπτυξη για τα Χανιά».

-Και τι κάνουμε; Βάζουμε περιορισμούς;

«Στις επόμενες εκλογές αλλάζουμε δημοτική αρχή. Ένα. Δεύτερον, περιγράφουμε ένα μοντέλο ανάπτυξης για τον νομό το οποίο θα είναι διαφορετικό. Δεν μπορεί ο Μπάλος και το Ελαφονήσι να σηκώσουνε 5-6.000 τουρίστες κάθε μέρα. Δεν γίνεται. Θα βρομέσει η κατάσταση. Τέλος. Δεν γίνονται άλλα ξενοδοχεία στα Χανιά. Δεν γίνεται».

«Περάσανε χαριστικές ρυθμίσεις για να χτιστούν ξενοδοχεία από το Μαράθι μέχρι παντού»

Στη συνέχεια, ο Παύλος Πολάκης στρέφει τα πυρά του προσωπικά προς την οικογένεια Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι «περάσανε μια σειρά από ατομικές χαριστικές ρυθμίσεις, η Ντόρα, ο Κυριάκος κτλ. για να χτιστούν ξενοδοχεία από το Μαράθι μέχρι παντού».

Μεταξύ άλλων υποστήριξε πως: «Το μοντέλο ανάπτυξης της Κρήτης το οποίο προωθεί και πρεσβεύει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη είναι το εξής: άπειρα πολλά μεγάλα ξενοδοχεία στην παραλιακή ζώνη, στη βόρεια και νότια μεριά της Κρήτης, σε ανθρώπους που ανήκουν στην πολιτική επιρροή του Μητσοτάκη, χωρίς όρους, όρια και κανόνες».

Πυρά κατά της Ντόρας Μπακογιάννη…

«Κυβερνάνε από το ’19, διαχειρίστηκαν 40 δισ. από την πανδημία, διαχειρίστηκαν 32 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης, διαχειρίστηκαν άλλα 30 δισ. από το ΕΣΠΑ […] και έρχεται επτά χρόνια μετά η κυρία Μπακογιάννη να μας πει ότι ετοιμάζει campus έξω από το νοσοκομείο».

«Μεταξοσκώληκες στο Ηράκλειο δεν είχαν υπάρξει ποτέ, ποτέ!»

Στο αγροτικό και κτηνοτροφικό ζήτημα ο Παύλος Πολάκης δεν απέφυγε να αναγνωρίσει ότι ψευδείς δηλώσεις υπήρχαν και επί προηγούμενων κυβερνήσεων.

«Και επί ΠΑΣΟΚ τα παλιά χρόνια μπορεί να δηλωνόταν παραπάνω τόνοι λάδι από αυτή που παρήγαγες, μπορεί να δηλωνόταν παραπάνω πρόβατα από αυτά που είχες». Προσθέτει μάλιστα ότι «και επί ΣΥΡΙΖΑ σε κάποιες περιπτώσεις, αντί για 100 ζώα να δηλώναν 150», όμως υποστηρίζει ότι όσα ακολούθησαν είχαν άλλη έκταση και στόχευση. «Αλλά μεταξοσκώληκες στο Ηράκλειο δεν είχαν υπάρξει ποτέ, ποτέ! Μπαμπάκια στο Μυλοπόταμο και στα Σφακιά δεν είχαν υπάρξει ποτέ».

Κατήγγειλε ότι επρόκειτο για «συνειδητή διάχυση της διαφθοράς και της εξαγοράς αγροτοκτηνοτροφικού πληθυσμού», συνδέοντας το φαινόμενο με την ανανέωση πελατειακών δεσμών.

Για την πολυδιάσπαση του ευρύτερου προοδευτικού χώρου…

«Κάποιοι δούλεψαν για αυτήν… Τίποτα δεν γίνεται τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Δυστυχώς κάποιοι δούλεψαν για αυτήν την πολυδιάσπαση και γι’ αυτό κυβερνάει ακόμα ο Μητσοτάκης».

-Η κίνηση Τσίπρα δουλεύει για τον Μητσοτάκη δηλαδή;

«Εγώ δεν θα πω ότι δουλεύει ο Τσίπρας για τον Μητσοτάκη. Εγώ θα πω ότι ο Τσίπρας θα κριθεί από το αν διατυπώσει ή συμφωνήσει ένα πρόγραμμα σαν αυτό που λέω».

-Και ποιος θα μπορούσε να ηγηθεί μιας τέτοιας κυβέρνησης;

«Αυτός που μπορεί. Και αυτός που μπορεί είναι αυτός που θα εκπέμψει ένα λαϊκά κατανοητό, κοινωνικά αναγκαίο και εφαρμόσιμο πρόγραμμα βαθιών αλλαγών προς όφελος του λαού».

«Δεν θα αλλάξω εγώ, ο Τσίπρας έφυγε»

Όταν η κουβέντα έφτασε στην πορεία του ΣΥΡΙΖΑ και στην προσωπική σχέση του με τον Αλέξη Τσίπρα, ο Παύλος Πολάκης δεν άφησε πολλά περιθώρια παρερμηνείας.

«Δεν άλλαξα εγώ, ο Τσίπρας έφυγε. Εγώ από το ’15-’16, όταν κατάλαβα και από κυβερνητική θέση τι ακριβώς παίζεται σε αυτή τη χώρα, τα ίδια λέω. Τα ίδια πολεμώ, τα ίδια προσπαθώ. Και όσο είχα μία επίδραση στην κεντρική πολιτική σκηνή και στον Τσίπρα, 32% πήραμε. Όταν άρχισαν να μη με ακούνε, όχι μόνο ο Τσίπρας αλλά και κάποιοι άλλοι, φτάσαμε στο 17,8%».

Και συνέχισε ακόμη πιο αιχμηρά: «Το θέμα είναι ότι το ’19 με ’23 ο Τσίπρας δεν έκανε αντιπολίτευση. Έκανα εγώ και μερικοί άλλοι. Ο Τσίπρας δεν έκανε».

Κατηγόρησε παράλληλα στελέχη της τότε ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ότι υποβάθμιζαν τις αποκαλύψεις του Τομέα Διαφάνειας.

«Απατεώνας ο Κασσελάκης»

Σχολιάζοντας τη στήριξη που παρείχε στον Στέφανο Κασσελάκη, ο Παύλος Πολάκης σημείωσε: «Τον Κασσελάκη τον στήριξα και εγώ, πιστεύοντας ότι ένας νέος άνθρωπος που είχε μια επιρροή στη νεολαία […] Αλλά ο άνθρωπος τελικά ήταν απατεώνας».

«Θέλω να ηγηθώ του ΣΥΡΙΖΑ»

Σχολιάζοντας τον ρόλο των πολιτικών αρχηγών, ο κ. Πολάκης σημείωσε: «Ακούστε, είναι άλλο πράγμα ότι χρειάζονται αρχηγό τα κόμματα και άλλο πράγμα ότι τα κόμματα είναι “one man one shop”. Δεν υπάρχει αυτό. Έτσι, δηλαδή εγώ το έχω βιώσει αυτό από την ιατρική μέχρι την πολιτική. Ομάδα χωρίς αρχηγό είναι μηδέν, αλλά και αρχηγός χωρίς ομάδα είναι επίσης μηδέν. Έτσι, ο αρχηγός είναι ο πρώτος μεταξύ ίσων, και ο πρώτος μεταξύ ίσων αναγνωρίζεται από τους ίσους ότι “ναι, αυτός την κρίσιμη στιγμή μπορεί να πάρει την απόφαση”. Έτσι βγαίνει ο αρχηγός. Δεν είναι “αυτοδιορίζομαι, τα ορίζω όλα και λέω ότι μου φταίει ο ένας, μου φταίει ο άλλος, μου φταίει ο παράλλος”».

-Στον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει αρχηγός; Έχει κλείσει το θέμα της ηγεσίας;

«Στον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει αυτή τη στιγμή μία κατάσταση συλλογικής ηγεσίας, η οποία θα λυθεί στην πορεία και προς τις εκλογές, είτε και μετά από αυτές, είτε με συνεδριακή διαδικασία είτε με διαδικασία των οργάνων».

-Θα διεκδικήσετε εσείς την προεδρία σε μια τέτοια διαδικασία; Για εσάς έχει κλείσει;

«Όχι βέβαια, δεν έχει κλείσει. Η Δούρου είναι πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Εκλογές θα γίνουνε φαντάζομαι σε χρόνο πολύ σύντομο, δεν προλαβαίνει να ανοίξει τέτοιο προφανώς, γι’ αυτό και δεν ανοίγουμε και τέτοιο πράγμα και γι’ αυτό και ετοιμάζουμε και την παρουσία μας στη Θεσσαλονίκη».

Η συνέντευξη κλείνει με ένα ερώτημα που αφορά το πολιτικό μέλλον του ίδιου στα Χανιά.

-Κυκλοφορεί ένα σενάριο ότι ο Παύλος Πολάκης θα μπορούσε να διεκδικήσει τη δημαρχία Χανίων, το οποίο δεν αφήνει αδιάφορο τον κόσμο. Το κεφάλαιο Αυτοδιοίκηση έχει κλείσει για εσάς;

«Ούτε εμένα με αφήνει αδιάφορο αυτό, όπως και η θέση για την Περιφέρεια Κρήτης, αλλά μια τέτοια απόφαση δεν θα την πάρω εάν δεν μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Αν είναι να την πάρω, θα την πάρω πιο πριν . Δεν είναι θέμα του αν δεν μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Είναι θέμα πολιτικής απόφασης δικής μου. Γιατί εμένα, ναι, η Αυτοδιοίκηση μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι σαφές ότι μου αρέσει πάρα πολύ».