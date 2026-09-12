Ελεύθερη πτώση για τον Μερτς: Μόλις το 14% τον θέλει για Καγκελάριο – Το 46% ζητεί να πέσει το «τείχος προστασίας» απέναντι στο AfD

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Βαρύ είναι το κλίμα στη Γερμανία για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, καθώς η δημοτικότητά του κατακρημνίζεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, την ώρα που η αμφισβήτηση φτάνει μέχρι το εσωτερικό του δικού του κόμματος και οι πολίτες εμφανίζονται διχασμένοι για το λεγόμενο «τείχος προστασίας» κατά του ακροδεξιού AfD.

Μόλις 1 στους 7 τον θεωρεί κατάλληλο

Η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU) υπέστη συντριπτική ήττα στη Σαξονία-Άνχαλτ, ενώ η «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) την αφήνει πίσω στις δημοσκοπήσεις σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Παράλληλα, μια μεγάλη διαμάχη για τις μεταρρυθμίσεις διαφαίνεται στον ορίζοντα με το σοσιαλδημοκρατικό SPD.

Ωστόσο, σαν να μην έφταναν αυτά, η κατάσταση γίνεται τώρα ακόμη πιο δυσάρεστη για τον ίδιο τον Καγκελάριο προσωπικά, σημειώνει η Bild.

Κι αυτό γιατί μόλις το 14% (ένας στους επτά) θεωρεί πλέον τον Μερτς ως τον κατάλληλο Καγκελάριο. Το 78% τάσσεται πλέον κατά του προέδρου του CDU στην καγκελαρία.

Ιδιαίτερα δραματικό είναι το γεγονός ότι η υποστήριξη φθίνει ακόμη και εντός του δικού του κόμματος. Το 58% των ψηφοφόρων του CDU/CSU τάσεται κατά του καγκελαρίου, ενώ μόλις το 36% τον στηρίζει.

Αυτό είναι το αποτέλεσμα νέας δημοσκόπησης της εταιρείας INSA για τη γερμανική εφημερίδα.

Η δημοτικότητα του Μερτς βρίσκεται σε πτωτική τροχιά για περισσότερο από έναν χρόνο. Στα μέσα του 2025, πολύ περισσότερο από το 30% δηλώναν ικανοποιημένοι με την απόδοσή του. Μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου 2026, το ποσοστό αυτό είχε υποχωρήσει μόλις στο 16%.

Στο ερώτημα ποιος πολιτικός της CDU/CSU θα μπορούσε να τα πάει καλύτερα, οι προτιμήσεις διαμορφώνονται ως εξής:

Μάρκους Ζέντερ (ηγέτης της CSU): 31%

(ηγέτης της CSU): Χέντρικ Βυστ (πρωθυπουργός της Βόρειας Ρηνανίας-Βεσφαλίας): 20%

(πρωθυπουργός της Βόρειας Ρηνανίας-Βεσφαλίας): Αλεξάντερ Ντόμπριντ (υπουργός Εσωτερικών): 13%

Μάλιστα, ακόμη και ανάμεσα στους ψηφοφόρους της CDU/CSU, ο Ζέντερ είναι το ξεκάθαρο φαβορί με 50%, μπροστά από τον Βυστ (33%) και τον Ντόμπριντ (14%).

Πίεση και στο SPD

Ωστόσο, η πίεση δεν αυξάνεται μόνο για τον Μερτς. Η ηγεσία του εταίρου στον κυβερνητικό συνασπισμό βρίσκεται επίσης υπό αμφισβήτηση.

Η πλειοψηφία (51%) πιστεύει ότι ο ηγέτης του SPD, Λαρς Κλινγκμπάιλ, δεν είναι πλέον το κατάλληλο πρόσωπο για να ηγηθεί των Σοσιαλδημοκρατών. Μόλις το 24% εξακολουθεί να τον στηρίζει.

Τουλάχιστον το κλίμα είναι σημαντικά καλύτερο στη βάση του κόμματος: Το 57% των ψηφοφόρων του SPD στηρίζει τον Κλινγκμπάιλ ως πρόεδρο του κόμματος, ενώ το 30% θα προτιμούσε κάποιον άλλο.

Στην κορυφή της λίστας επιθυμιών των πολιτών βρίσκεται ο υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, με 34% στο σύνολο των ερωτηθέντων και 51% ανάμεσα στους ψηφοφόρους του SPD.

Πίσω του ακολουθούν η πρωθυπουργός του Μεκλεμβούργου-Προπομερανίας, Μανουέλα Σβέσιγκ, με 20% (31% στους ψηφοφόρους του SPD) και η πρωθυπουργός του Σάαρλαντ, Άνκε Ρέλινγκερ, με 9% (14% στους ψηφοφόρους του SPD).

Διχασμένοι οι Γερμανοί για το «τείχος προστασίας» στο AfD

Παράλληλα, η INSA έθεσε το ερώτημα: «Είστε υπέρ ή κατά της απαγόρευσης της AfD;».

Το αποτέλεσμα έδειξε ότι το 42% δηλώνει υπέρ, ενώ το 45% δηλώνει κατά. Επιπλέον, το 46% πιστεύει ότι το πολιτικό «τείχος προστασίας» απέναντι στο AfD θα πρέπει να καταργηθεί, ενώ μόλις το 34% επιθυμεί να παραμείνει σε ισχύ.